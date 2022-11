Las burlas de Twitter del villancico 'picante' de Leticia Sabater : "Papá Noel, lléname el tanque"

En 2018, fue El Polvorrón; en 2019, aquel Trínchame el pavo. En 2020, probó con el inglés en su Papa Noel, You're The Only One y en 2021 se nos puso intimista con Mi vida es mía. Ahora, para este 2022, Leticia Sabater regresa a sus letras más picantes con Papa Noël, lléname el tanke. Este lunes ha sido el día elegido por la artista para lanzar su nuevo tema y cumplir así con una de las tradiciones navideñas más asentadas en España: criticar puntualmente el villancico y su videoclip en las redes sociales.

Con el habitual toque hortera en todo el diseño del vídeo, marca de la casa, la canción de Leticia Sabater comienza emulando la voz del doblaje español de Rambo y continúa con pandillas coreando "Papá Noel, lléname el tanque". "Esta noche tú y yo nos vamos a despechugar", anuncia ella misma al inicio del villancico, ataviada de nuevo como una Mamá Noel sexy y con muy poca ropa. El estribillo no tarda en llegar para confirmar, por si hubiese alguna duda, que no es contenido para todos los públicos.

"Lléname el tanque, mete la manguera para que me arranque", pide Leticia Sabater, mientras un rey mago le practica sexo oral y nos dice que se va a pasar la Navidad "chingando con Papá Noel". También menciona a otros familiares, como a "la monja de mi prima" que "lleva seis chupitos" o al "pringado de tu cuñado", además de una suegra que se desmaya. Ahonda, haciendo gala de un gran conocimiento de la situación política y económica, en la actual crisis de suministro energético y subida, de precios afirmando que a los Reyes Magos les han cortado la luz y por eso se han ido al "fiestón" en su casa.

"Ya es Navidad"

No tiene reparos Leticia Sabater en asegurar que antes de subir de nuevo por la chimenea para irse a otras casas, un Papá Noel prácticamente desnudo y que le ha robado hachís a la burra del portal de Belén se ha fumado un porro y "se ha quedado todo relajado". Finalmente, es una voz imitando a Julio Iglesias la que despide la canción. Como es costumbre, en este punto no nos queda sino advertirles del contenido sensible que están a punto de ver, por si quisieran obviarlo:

El que avisa no es traidor. Quizás tendríamos que haberles recomendado que leyeran antes las valoraciones de los tuiteros sobre el villancico, y eso que en esta ocasión el Mundial ha mermado un poco su lanzamiento en las redes sociales. Aun así, auguramos un nuevo éxito de Leticia Sabater con este Papa Noël, lléname el tanke porque en poco más de 7 horas se acerca ya a las 10.000 reproducciones en YouTube:

poco se habla que ya ha salido el nuevo villancico de Leticia Sabater pic.twitter.com/i1a2T0TYeV — sergi (@sergiioabad17) November 28, 2022

Como cada año en estas entrañables fechas Leticia Sabater nos recuerda que siempre se puede caer más bajo. — Don Corleone (@DonCorleonesi) November 28, 2022

“Papá Noel lléname el tanke con tu manguera pa’ que marranke” - Leticia Sabater (2022) — llukyyeee (@Wifipr0blems) November 28, 2022

Mis navidades tras ver el video de Leticia Sabater pic.twitter.com/mrwEkDnRxy — Daniel García 🦖🦕 (@danigarciax2) November 28, 2022

Están poniendo la nueva canción de Leticia Sabater en la oficina. Lunes a las 8:40 de la mañana — Sara🌹 (@saraibanez12) November 28, 2022

Ya es navidad, Leticia Sabater nos sorprende con un nuevo villancico 🤣😂



Lo estábamos esperando 😜🤣😂 pic.twitter.com/Thp4849i8P — @EliIbiza (@beranuy) November 27, 2022

Ya vi el vídeo navideño de Leticia Sabater... pic.twitter.com/SInnKlQQVc — Ñita Bego Ñita (@BegoOrtea) November 28, 2022

Las navidades empiezan oficialmente cuando la gente comparte el villancico navideño de Leticia Sabater. — Adolf Hipster 🇺🇦 (@adolfs_hipster) November 22, 2022

Ya me he visto el videoclip de la Leticia Sabater de esta navidad. Cada año se supera, es increíble, Eurovisión YA — David ☭ (@DJMGlob) November 28, 2022

Ojalá Leticia Sabater fuera los padres — LoRe (@loretuitt) November 23, 2022

Llegó el momento más cringy de la navidad: Leticia Sabater ha sacado su "villancico" — Rubén ✨ (@ruben_fdez_) November 28, 2022

Después de escuchar 'Papa Nöel lléname el tanke', solo cabe preguntarse a qué espera la Academia Latina de la Grabación para brindarle a Leticia Sabater una nominación a la mejor obra/composición. — Álex Ander (@ander_jou) November 28, 2022

La Leticia Sabater ja ha tret la seva nova nadala.



Donem per inaugurat el Nadal.🎄🤶✨ https://t.co/t9QAPMM1V4 pic.twitter.com/W792JVbkdq — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) November 28, 2022

La próxima cita con Sabater la tendremos con su canción del verano, así que vayan cogiendo fuerzas.

