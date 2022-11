Escoge una de estas siluetas femeninas para saber cuál es tu virtud más valorada

Acertijos visuales y test de personalidad son unos de los entretenimientos del momento. Este tipo de publicaciones, que se hacen virales con rapidez, están gozando de un inesperado éxito gracias a las redes sociales. Suponen además un divertimento para todo tipo de personas: las que quieren poner a prueba sus destrezas encontrando objetos ocultos y retando a sus amigos, y las que están interesadas en conocerse un poco mejor a sí mismas. Estos días hemos publicado 'Test de personalidad: dinos cuál es tu fruta favorita para averiguar algo nuevo sobre ti' y 'Conoce tu propósito en la vida con solo decir qué chocolate te gusta más en este test de personalidad', pero hoy te animamos a que elijas una de estas cinco siluetas femeninas para saber qué es lo que más valoran de ti.

No, esta vez no vamos a retarte con imágenes imposibles y búsquedas. Lo único que vamos a pedirte es que nos digas cuál de las cinco mujeres de espaldas es la que más te llama la atención. Recordaremos la ilustración a continuación y mientras puedes ir pensándolo si todavía no lo tienes claro o te decantas por varias. En esta ocasión no vale elegir más de una, porque solamente hay una explicación para cada una de ellas. Tómate tu tiempo y fíjate bien en todos los detalles, puesto que de tu elección va a depender lo que tenemos que decirte acerca de tu personalidad, lo bueno y lo malo, por eso debes ser sincero y elegir una de las caras del uno al seis.

Con este test de personalidad podrás saber algún dato sobre ti mismo que ignorabas o no apreciabas, sobre aquellos escollos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y sobre la opinión que los demás tienen de nosotros. Tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de nuestra vida que no siempre analizamos.

Imagen del test

La imagen del test de personalidad.

Resultados del test

Una vez que hayas escogido una de cinco figuras que te proponemos, podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Chica número 1

Eres una persona entusiasta y segura de ti misma, a la que le gusta probar cosas nuevas y se siente atraída por los desafíos. Eres quien mantiene la mente fría ante las dificultades, tienes paciencia y estás dispuesta a esperar por tus metas sin escatimar en esfuerzos.

Chica número 2

Eres una persona sociable y experta en establecer vínculos con los demás. Tienes buen humor y eres alegre, incluso mantienes la sonrisa frente a quienes te rodean. En las adversidades, eliges mantener el optimismo y cumplir tus objetivos. Tienes una gran sensibilidad.

Chica número 3

Eres una persona tímida y muy organizada, dejando poco margen a la improvisación. No eres rencorosa y evitas los conflictos, preocupada por los sentimientos de los demás y lista para sacrificar algo para que tus seres queridos sean felices.

Chica número 4

Eres una persona tranquila y cautelosa, con dominio de tus emociones y calculadora. Valoran de ti que eres sociable, amable y dulce, preocupada por los demás y dispuesta a ayudar a a los que te rodean. Eres capaz de lidiar con cualquier obstáculo.

Chica número 5

Eres persistente e independiente. Te defines como autosuficiente, no pides ayuda y es difícil hacerte cambiar de opinión. Eres una persona dispuesta a hacer todo lo necesario para cumplir con tus objetivos. Quienes te rodean saben que pueden contar contigo.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

