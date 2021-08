El tenso cara a cara entre Ibai Llanos y Juanma Castaño: "Has despreciado mi trabajo"

Ibai Llanos y Juanma Castaño han protagonizado un tenso cara a cara en Twitch. El periodista deportivo causó un gran revuelo por el tuit que publicó al conocerse que Lionel Messi concedería una entrevista al streamer: "Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera", escribió.

El locutor intentó explicar posteriormente sus palabras con otro tuit: "Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer".

Ahora, ambos se han encontrado en el canal de Twitch de Ibai, donde Castaño ha querido volver a explicar su postura. "Nunca he despreciado tu trabajo. Te juro que yo en mi vida he rajado de ti, de lo que haces. He rajado de la posición en la que quedamos nosotros, no de lo que haces tú. Eso que quede clarísimo. Tú no tienes ninguna culpa, tú lo estás haciendo de puta madre".

El locutor de la COPE ha expresado su malestar por el intento de algunos de desprestigiar el periodismo deportivo tradicional: "Que la gente diga: 'Juanma, si Ibai está con Messi, eso es que tú estás haciendo es una mierda'. No, perdona, nosotros no estamos haciendo una mierda de trabajo. Porque Ibai tenga a Messi no significa que nuestro año de trabajo haya sido una mierda, o que el periodismo deportivo sea una mierda", aseveró. "Yo no me meto con que Ibai tenga a Messi, el problema es que solo Ibai tenga a Messi".

"Lo que pasa es que de manera directa o indirecta se entiende que el ataque es a mí. El que está allí soy yo", contestaba el streamer. Pero el periodista insistía: "Lo que no puede ser es que los periodistas nos digamos a nosotros mismos que tenemos que cambiar porque Messi ha elegido a Ibai. ¿Qué tengo que hacer yo para hablar con Messi?", se preguntaba.

"Se está dando otra circunstancia donde aparecen otros comunicadores y los futbolistas no quieren entrevistas donde se les putee y están más a gusto contigo. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿ser Ibai por las noches?", preguntaba el locutor. "No, pero es que hay futbolistas que han estado incómodos con algunos periodistas durante muchos años", respondía Ibai.

"Yo entiendo que a un periodista deportivo le toque las narices que Messi hable conmigo", continuaba. "Tu problema, a lo mejor, es el desconocimiento. (...) Has despreciado mi trabajo en el tuit que has puesto", aseveró el streamer.

Pese a la tajante negativa de Castaño, Ibai insistía en que le había despreciado profesionalmente: "Has dicho que no lo comprendes. Tu falta de comprensión es '¿qué hago yo ahí?'".

Finalmente, el presentador de El partidazo de COPE quiso reiterar que no ha intentado cargar contra Ibai: "No quiero quedar como un carca porque no tengo nada contra Ibai". Además, aclaró el motivo por el que decidió hablar en el canal del vasco: "Lo he querido hablar en tu casa para que no piensen que te llevaba a la radio para sacar un rédito. No tengo nada contra ti".

