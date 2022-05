El nuevo rifirrafe entre Díaz Ayuso y Mónica García en la Asamblea: "Lo suyo son paletadas"

Escuchando lo más destacado de las sesiones de la Asamblea de Madrid cualquiera diría que en la cámara se toman decisiones que afectan a la ciudadanía. A juzgar por las intervenciones que se popularizan después en las redes con el impulso de las formaciones políticas, podríamos pensar que la política madrileña se mueve en el limbo de los zascas. Sobre todo, en los que se lanza la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la líder de Más Madrid, Mónica García.

Este jueves ha vuelto a tracender un nuevo rifirrafe entre ellas a cuenta del recorte de trenes que ha hecho el Gobierno de Ayuso en el metro madrileño. Una cuestión que García ya había denunciado en sus perfiles con un vídeo grabando en el andén que le valió multitud de críticas. Sin embargo, lejos de amilanarse, ha vuelto a la carga mezclando esa cuestión con la reducción de la jornada laboral en la que su formación política insiste incansable.

"Señora Ayuso, usted comparte conmigo que trabajar menos y vivir mejor es bueno; la diferencia es que usted lo quiere para su pandilla y nosotros lo queremos para todos los madrileños y madrileñas, y por eso yo quiero tener tiempo libre y que éste sea un derecho y no un privilegio", empezó García, sacando a colación el recorte en los trenes y a aquel "currito de Leganés del que usted me habló", para decirle a la presidenta que el hombre "tiene que ponerse la alarma antes por culpa de sus recortes".

"Usted quiere multiplicar chorizos"

Echándole en cara a Ayuso que las familias trabajadoras son las que están sufriendo que haya menos frecuencia de metros en la horas punta, ha dicho García que "robar tiempo" es tan grave como "robar dinero" porque supone "robar autonomía, goce, salud mental y, por supuesto, libertad". Enumerando varias "esperas" propiciadas, a su jucio, por el Ejecutivo popular en materia de sanidad o educación, la de Más Madrid terminó recordando la estampa casual que se vio en la Puerta del Sol a la entrada de la presidenta: "Había un cartel que decía que en Madríd sí hay pan para tanto chorizo y esa es la diferencia entre usted y yo, que yo quiero multiplicar panes y usted los chorizos":

Solo hay algo comparable a robar dinero: robar tiempo. pic.twitter.com/DVh8Ev2GvB — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 5, 2022

Ayuso también compartió su respuesta en Twitter, al igual que García, en una réplica que empieza citando asimismo al ya famoso "currito de Leganés" que, según la presidenta, "coge el metro a unas horas en las que la afluencia no se ha visto reducida, pero claro, para saber eso tiene que estar usted enterada de lo que ocurre". Se burló también de "cómo estaba usted en la Real Casa de Correos hablando de que yo le daba la espalda a los compatriotas cuando estaba usted dentro y era yo la que estaba fuera saludando a los ciudadanos".

Recordó Ayuso el paso de García por el metro de Lavapiés, afeando que "no fue al de su barrio, al del Retiro, porque se avergüenza después dando lecciones de cómo está con el mundo obrero y vive mejor que la inmensa mayoría de todos los que estamos aquí. Se tuvo que ir a otro metro, a otra estación, para decir que cómo era la afluencia y ponía justo en el cartel: próximo metro en dos minutos", recordó la presidenta en tono burlesco.

Había dicho García aquel día que en Madrid se daban "comisiones para quienes usan Lamborghinis y recortes para quienes usamos el metro" y Ayuso rescató esa frase para acusarla de basarse en estereotipos: "Paletadas, qué quiere que le diga, señoría. Porque parece que los demás tenemos que necesitar cuestiones de ese tipo para salir adelante, pero los coches de lujo que ha habido de verdad en esta Asamblea eran los de la señora de la UGT que se ha estado llevando su hija esas comisiones", ha dicho, en relación a la diputada socialista Carmen López.

"No me fastidie"

"Ha sido en esas filas, en la izquierda", ha remarcado Ayuso, acusando a García de "emponzoñar" el tema de su hermano y las comisiones, y de fallar en "las grandes medidas" que propone: "Trabajar menos para vivir más. No me fastidie. Para vivir mejor, la que trabaja la mitad y cobra por dos, mire qué suerte. Pero es que la gente, por mucho que trabaje, no va a vivir la mitad de bien que usted", ha rematado la presidenta madrileña.

Ojalá los ciudadanos pudieran vivir como Mónica García: trabajar menos y cobrar por dos. pic.twitter.com/s8W1kyas5O — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 5, 2022

García optó por remarcar su réplica en Twitter a añadir que ella trabaja en el 12 de Octubre y en la Asamblea de Madrid "con orgullo y vocación de servicio público en ambas. Quien se dedica a regalar contratos es difícil que lo entienda, pero desde luego no me va a hacer agachar la cabeza":

Trabajo en el Hospital 12 de Octubre y en la Asamblea de Madrid, con orgullo y vocación de servicio público en ambas. Quien se dedica a regalar contratos es difícil que lo entienda, pero desde luego no me va a hacer agachar la cabeza. pic.twitter.com/Ttr2If2EA5 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 5, 2022

Ayuso, por su parte, no se ha pronunciado para responder a García.

Sigue los temas que te interesan