El autozasca de Gabriel Rufián: el antiguo tuit que le contradice y que es la mofa de Twitter

Las últimas semanas de Gabriel Rufián están siendo como una montaña rusa. A raíz del 'caso Pegasus', el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya se convirtió la semana pasada en uno de los diez únicos diputados (uno por cada grupo parlamentario) que van a acceder a las materias reservadas secretas y que, por tanto, podrán establecer un control sobre las actividades del CNI. Sin embargo, también ha vivido el alejamiento de los suyos en algunas cuestiones. Prueba de ello es el último e insólito autozasca que se ha dado por contradecir un tuit del propio Parlament de Catalunya.

En la mañana de este jueves, a la llegada a la reunión de la comisión, Rufián ha dicho que, si bien "no puedo quedar contento de nada que comporte esta opacidad", tiene pensado preguntar sobre si el espionaje del Pegasus nace con Marruecos o el CNI. Una declaración de intenciones que, al hilo de su último tuit, parecen ir en la línea de abogar por una total transparencia en este asunto.

En el tuit en cuestión, el portavoz de ERC dijo que "PSOE, PP, VOX y Cs tumban la creación de una comisión de investigación porque 'España es una democracia plena'". Pero se le ha vuelto en contra cuando el usuario de Twitter Mejores Zasca ha recordado un antiguo tuit del Parlament de Catalunya donde decía lo contrario: "El Pleno ratifica, con los votos de JxCat ERC y CUP, el acuerdo de la Junta de Portavoces de retirar del orden del día del Pleno la propuesta de Cs, PSC-Units, CatECP y PPC para crear una comisión de investigación sobre espionaje a periodistas y políticos por parte del Gobierno".

🇪🇺 El Parlamento Europeo crea una comisión de investigación sobre el espionaje de Pegasus y revisará los móviles de los eurodiputados para saber si están infectados



🇪🇸 PSOE, PP, VOX y Cs tumban la creación de una comisión de investigación porque 'España es una democracia plena' — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 3, 2022

El Ple ratifica, amb els vots de JxCat ERC i CUP, l’acord de la Junta de Portaveus de retirar de l’ordre del dia del Ple la proposta de Cs, PSC-Units, CatECP i PPC per crear una comissió d’investigació sobre espionatge a periodistes i polítics per part del Govern — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) May 3, 2018

Las redes no han tardado en hacerle ver a Rufián lo contradictorio de su discurso: "Consejos vendo que para mí no tengo", le ha dicho una usuaria tirando de refranero español. No obstante, otro usuario ha hecho el necesario fact checking y ha recordado que "parece que finalmente sí que se creó en aquella ocasión la comisión de investigación... 04/09/18".

Parece q finalmente sí q se creó en aquella ocasión la comisión de investigación... 04/09/18



Talueg! pic.twitter.com/GUBjkXr0kQ — VisiónGorila (@VisionGorila) May 4, 2022

Catalunya, maig 2018, amb el suport d'ERC

Aquí quin va ser el motiu ??

Sempre veient la palla en ull alié ... pic.twitter.com/wlXB0NkeWI — Carmen de Tarradellas 🕊🎀 (@CarmenSnchezCal) May 3, 2022

🇪🇺 Sabrán en el Parlamento Europeo, que @gabrielrufian votó NO a la Reforma Laboral, que tanto nos está beneficiando a los españoles y españolas, y que el 28 de abril, junto al PP y Vox, votaron en contra de algo tan necesario y beneficioso para los de a pie? pic.twitter.com/8XV2i5MUAX — Puri Gonzalo 🌹🇪🇺🇪🇸 (@pgpnzalo1) May 3, 2022

Cuando votas en contra de medidas sociales siendo de izquierdas, como la reforma laboral - que de no ser por el lelo del PP la habrías tumbado - y las medidas anti-crisis por la guerra en Ucrania (energía, SMI, etc.), poca credibilidad como demócrata te queda querido Gabriel — Jose Sanchez 🌹🏳‍🌈🇪🇸🇨🇭🇪🇺 (@JoseMan34100871) May 3, 2022

Sigue los temas que te interesan