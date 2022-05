El polémico empujón del alcalde de Ourense a una sindicalista: "Me iba a romper el tímpano"

Gonzalo Pérez Jácome es el personaje más polémico de la vida política gallega sin ninguna duda. No en vano, dejando a un lado las ocurriencias interplanetarias del gran Abel Caballero, no es muy común que un regidor aparezca tan asiduamente por las páginas de La Jungla y el líder de Democracia Ourensana ya lo ha hecho en varias ocasiones: desde el secuestro del Niño Jesús del belén municipal hasta su imperdonable ataque a los periodistas, pasando por otros momentos frikis del alcalde de Ourense donde demostró su mala educación.

Ahora, no han sido sus insultos y salidas de tono lo que le ha traído de vuelta, sino su agresión este martes a una sindicalista que participaba en la huelga de transporte público urbano. En la primera jornada del paro, con los piquetes impidiendo la salida de algunos vehículos y el Ayuntamiento de Ourense denunciando un supuesto sabotaje por parte de los manifestantes a los servicios mínimos, la Plaza Mayor, donde está situado el consistorio, se convirtió en el escenario de las protestas.

Pérez Jácome quiso acercarse hasta allí e incluso parece que dirigir unas palabras a los trabajadores concentrados, pero desistió de comunicarse a través del megáfono y terminó por dar un empujón a una sindicalista de Comisiones Obreras, Lola Panero, que estaba allí, como el resto, pidiendo soluciones al alcalde. El vídeo del momento corrió como la pólvora en redes sociales gracias a la difusión que facilitó, entre otros, el decano del Colegio de Periodistas de Galicia, el ourensano Paco Sarria:

O Alcalde de Ourense reacciona así contra unha sindicalista cando os traballadores da concesionaria do servicio de transportes achegaban as suas reivindicacións en xornada de folga ó Concello. Ourense non merece ser nova por esto pic.twitter.com/hkIVEwDFGp — Paco Sarria (@pgsarria) May 3, 2022

Sarria aclaró después que el vídeo lo había recogido de La Voz de Galicia y que la autoría es de Miguel Ascón. El mismo periódico ha hablado con la sindicalista agredida, que denunciará los hechos a título personal y que ha avanzado que CCOO también está planteándose hacer lo propio: "No se puede consentir que ocurra algo así", ha dicho, añadiendo que "fue inesperado, el alcalde bajó y yo entendí que lo hacía de buena fe, para dirigirse a los trabajadores, por eso le ofrecí el megáfono, pero él estaba fuera de control".

Con años de movilizaciones a sus espaldas, Panero ha afirmado que "puedo parecer muy acalorada en mis reivindicaciones, pero nunca me había pasado algo así, ni con un alcalde ni con nadie". Según el sindicato, "cada día que un personaje antidemocrático como Jácome continúa ostentando un puesto público es un desprestigio para las instituciones y para Ourense"; sin embargo, el alcalde, lejos de arrepentirse y pedir discupas, ha emprendido una huida hacia delante.

"Una agresión acústica"

En un vídeo difundido por su gabinete y sus perfiles en redes sociales, Jácome explica que el "empujón" fue resultado del "instinto" por miedo a sufrir una "agresión acústica". "En el momento que yo salgo del ayuntamiento, viene una persona totalmente exaltada, una mujer que es una sindicalista liberada, ni siquiera es trabajadora de esta empresa", ha relatado el alcalde, sosteniendo que "viene con un megáfono hacia mí y viene un poco acosándome. Bueno, un poco no, acosándome físicamente".

Confirma que la sindicalista le trasladó que quería que se dirigiese a las personas concentradas y que fue entonces cuando se produjo la agresión: "Como yo no hice lo que me dijo esta sindicalista exaltada, coge el megáfono y lo dirige hacia mi persona, me lo acerca a la cabeza y empieza a vociferar. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, en ese momento, veo que se va a producir una agresión acústica porque, obviamente, me puede romper el tímpano y en ese momento yo reacciono de forma instintiva", se ha intentado defender Jácome:

🗣️📣 Contingencia con una sindicalista liberada.

Me agredió acústicamente al vociferar con un mefáfono a 10 cm. de mi cara.

Reaccioné de forma instintiva con un empujón, ante la amenaza potencial de pérdida auditiva permanente (podría romperme el tímpano o pérdida decinelios) pic.twitter.com/v9alb9P01P — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) May 3, 2022

Reiterando que ha intentado actuar "en defensa propia", ha evitado pedir perdón directamente a su víctima, pero sí ha dicho que lamenta lo ocurrido: "Lo siento de veras, siento de veras situaciones así, pero son contingencias como alcalde". Sus explicaciones, no obstante, no han servido para nada a la oposición y a un gran número de tuiteros que han puesto el grito en el cielo después de ver la enésima salida de tono de Jácome. La líder del BNG, Ana Pontón, ha sido una de las más críticas, recordando que este personaje llegó a la Alcaldía aupado por el Partido Popular a cambio de asegurarse los populares la Diputación de Ourense:

Este é o "alcalde letal" que goberna a capital de Ourense grazas o apoio do PP. Un PP o que lle vale todo para manterse no poder, aínda que haxa que andar a empurróns coa cidadanía. É unha vergoña! pic.twitter.com/FwxnV5Vjts — Ana Pontón (@anaponton) May 3, 2022

A este alcalde de Ourense lo pusieron los votos del PP de Feijóo. A ratos se enfadaron pero nunca lo sacaron. Todo para que el socialista @RafaRVillarino_ que ganó las elecciones no llegase a la alcaldía. Hoy un episodio más de lo que no puede serhttps://t.co/xzHIowiKYU — Gonzalo Caballero (@G_Caballero_M) May 3, 2022

Agrede a sindicalistas, insulta… Alcalde de Ourense gracias a Feijoo.“Moderación”. 👇🏾 pic.twitter.com/wVlKidSB2g — Antón Gómez-Reino🔻 (@AntonGomezReino) May 3, 2022

⚠️Esta es la reacción del Alcalde de #Ourense ante la huelga de transportes de la ciudad



❌️No podemos continuar consintiendo su despotismo y violencia



❓️Y el @PPdeOU consiente esto? Vergüenza!!! pic.twitter.com/XlCC4y8FVR — Uxía Tizón/❤ (@uxia_tizon) May 3, 2022

- Papá ¿qué es un fascista?

- mira, hijo, algo muy parecido al Alcalde de Ourense

- pero ese es un trozo de mierda

- sí, hijo, es lo mismo una cosa que la otra@gonzalojacome https://t.co/fA86BdD137 — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺 (@guillermoTM1959) May 3, 2022

El alcalde de Ourense empujando a una manifestante, frente a la pasividad de la policía. En la derecha todo en orden.

Si hubiera sido un alcalde de izquierdas estaría en una "cuneta" mediática. pic.twitter.com/CkgWWGleHy — Antoñita Tatuajes (@Babsolutatw) May 3, 2022

Hay líneas rojas. Esto es intolerable.

Feijóo además de bendecir el 1° gobierno con VOX en CyL, en Ourense apoyó a la 3fuerza (evitando dar el plus del q tanto habla a la fuerza más votada, en este caso PSOE)para no perder el poder. Este es el resultado.

En @lavozdegalicia 👇 pic.twitter.com/n5zivqodvE — Marina Ortega (@Marina_Ortega_) May 3, 2022

Así conciben el emprendimiento los neoliberales. El alcalde de Ourense a golpes contra quienes defienden los derechos de los trabajadores. pic.twitter.com/0LMdBq2DQ7 — Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) May 3, 2022

Se llama Gonzalo Pérez Jácome y es el alcalde de Ourense con el apoyo del PP. Está siendo investigado por malversación y ha contratado como asesora a la esposa del juez que lo investiga. Así actúa contra sindicalistas en la huelga de transportes. pic.twitter.com/PZ8LmD4Z47 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 3, 2022

El PP, por su parte, ha instando a Jácome a pedir perdón en un comunicado, mostrando un rechazo profundo a su actitud: "No compartimos en absoluto esas formas, esos modos ni ese injustificable acto por parte del primer edil de la ciudad". La oposición en el Ayuntamiento, a través de la socialista Natalia González, el nacionalista Luis Seara y José Araújo, de Ciudadanos, han pedido tanto la dimisión de Gonzalo Pérez Jácome como la determinación del Partido Popular para retirarle su apoyo.

