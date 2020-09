Los 'grandes momentos' de Jácome, el alcalde 'friki' de Ourense cuyo gobierno pende de un hilo

M. C.

Cuando en junio de 2019 Gonzalo Pérez Jácome llegó a la Alcaldía de Ourense la sorpresa fue doble. Nadie habría imaginado que un día se alzaría con el bastón de mando el peculiar candidato de Democracia Ourensana, pero mucho menos encumbrado por el Partido Popular a cambio de que el regidor les dejase vía libre para seguir gobernando en la Diputación. De ser el azote del PP, como publicó EL ESPAÑOL tras su investidura, se convertía gracias a ellos en el alcalde más friki de España.

Ahora, un año y unos meses después de aquel pleno de investidura, Jácome está acorralado por propios y ajenos. Los suyos han renunciado casi en pleno y el PSOE, Ciudadanos y BNG planean una moción de censura que solamente tendría luz verde con un respaldo popular que se antoja complicado. Sin embargo, en La Jungla no hemos venido a hablar de quimeras políticas, sino de los momentos que Jácome nos ha dejado para el recuerdo en este tiempo.

Bien es cierto que es fácil reírse de este personaje, al que ya han apodado el Jesús Gil gallego en las redes sociales, si no se tiene que padecer su gestión y sus contínuas salidas de tono; pero vaya desde aquí también nuestro respaldo a los vecinos de Ourense. Les acompañamos en el sentimiendo. Ahora, metámonos en harina para enumerar las polémicas más sonadas de Jácome, al que les recomendamos seguir de cerca.

Las frikadas de Jácome

Deslenguado, sin filtros, convencido de tener siempre la razón, pronunció dos palabras el día de su investidura que sonaron como el peor presagio:

O "madre mía" non é de Jesús. É de Jácome.

Poco después de ocupar la Alcaldía, los medios nacionales empezaron a interesarse por ese regidor gallego que prometía hacerle sombra con sus excentricidades al mismísimo Abel Caballero. La revista Ctxt le hizo una entrevista memorable en la que aseguraba que "si tuviera el botón nuclear lo apretaría varias veces". Viendo cómo reaccionó cuando lo interceptaron por la calle, no nos extrañan sus declaraciones posteriores:

Terminamos hilo con un aperitivo de la entrevista que Willy Veleta le la hecho a @gonzalojacome , nuevo alcalde de Ourense tras toparse con él de manera fortuita. Mañana la entrevista completa en el nuevo número de CTXT. Jácome versus Veleta.

Ya en septiembre, suponemos que con el ánimo de calmar a las fieras, Jácome dio una inesperada lección de destreza al piano:

? A las puertas del Concello, Alcalde JÁCOME posó tocando para una foto del Faro de Vigo (publicada mañana domingo), y ya de paso siguiò tocando para los càmaras de la producciòn del Piano Meeting que se celebra hoy en Ourense.

Tema elegido: LA DISTANCIA ? pic.twitter.com/NpPYJ2Wxuh — Democracia Ourensana (@DemOurensana) September 28, 2019

Poco después, en octubre, llegaría el primero de muchos momentos delirantes. Fue durante el pregón de las fiestas de San Francisco en la ciudad. Aprovechó para volver la vista atrás y recordar que ligó en esos mismos festejos durante sus años mozos y también para anunciar un surrealista proyecto: escaleras mecánicas para sortear la pendiente.

Por aquellas fechas también pronunció las declaraciones que ningún alcalde del mundo debería de hacer por su propio bien, criticando la labor de la Policía Local y los funcionarios municipales:

En plena época navideña, el Ayuntamiento de Ourense tuvo que lidiar con los vándalos que robaron en reiteradas ocasiones al Niño Jesús del belén situado en la zona vieja de la ciudad. Así lo explicaban desde la cuenta de Twitter del partido del alcalde:

ULTIMA HORA

El alcalde recupera el Jesùs robado del belén de Ourense.

Los secuestradores le mutilaron ambos brazos.

El Concello no ha pagado ningùn tipo de rescate.

Se repararà y doblegarà la seguridad. pic.twitter.com/zul83VMDW0 — Democracia Ourensana (@DemOurensana) December 23, 2019

Los memes del "secuestro" y del "belén zombie" recorrieron España entera. No obstante, no sería hasta marzo de este 2020 cuando se celebraría el pleno más surrealista de cuantos hemos visto. Jácome no solo echó a varios ediles, sino que otros abandonaron ante el delirio del regidor, que contaba chistes y mantenía una actitud burlesca en el Salón de Plenos:

Uno de los momentos más comentados de esa sesión fue su "tú flipas, nena" para contestarle a una edil de la oposición:

Lejos de avergonzarse por ello, el propio Jácome compartió algunos memes del momento:

Ya que me lo reenvìan, lo cuelgo... que el humor no pare

Cuando la cosa empezó a complicarse políticamente para Jácome su sentido del humor, si es que podemos llamarlo así, empezó a decaer. El pasado mes de agosto, con la prensa siguiendo todos sus movimientos para intentar hacer su trabajo, el alcalde protagonizó un delirante ataque a los periodistas:

📷¿Qué harías si después de una reunión de DO en el Hotel Princess, te esperasen en la calle una decena de periodistas?



Pues un selfie desde el hall😛



📷¿Qué harías si después de una reunión de DO en el Hotel Princess, te esperasen en la calle una decena de periodistas?

Pues un selfie desde el hall😛

🗞No hice ninguna declaración política al salir; que cada periódico se las apañe con sus lectores, por todo lo que publicaron

Si se han quedado con ganas de más, reiteramos que Jácome es muy activo en su perfil de Twitter y que tiene una televisión que puede verse a través de su canal de YouTube. El espectáculo está servido.