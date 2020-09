El zasca de Almeida a un concejal de Más Madrid que quiso dejarle en evidencia

El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha salido una vez más airoso de una trifulca en Twitter. Es más, lo han sacado a hombros por la puerta grande después del zasca que le ha asestado al concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Jorge García Castaño, que cometió el error de no verificar la hemeroteca antes de ir a por el popular.

En concreto, García Castaño citó en un tuit una entrevista en Espejo Público donde Almeida insistía en que desde el Partido Popular "queremos hablar de futuro frente a los que quieren hablar del pasado". Junto a la imagen del popular en el programa de Susanna Griso, el concejal de la formación madrileña afeaba las declaraciones del alcalde.

"De plató en plató defendiendo a su partido de los casos de corrupción y comentando la actualidad", escribió el edil, añadiendo que "mientras tanto, Madrid es el centro mundial de la pandemia". El texto seguía, pero como García Castaño eliminó el tuit, solamente hemos tenido acceso a esta captura de pantalla:

El motivo por el que el concejal madrileño quiso eliminar el rastro de su crítica se sabría poco después, con la respuesta de Martínez Almeida. El alcalde indicó, no sin emplear la ironía, que "en esa entrevista por la que me criticas no era portavoz [del PP nacional]. Cualquier otra predicción sobre mi persona, no te la guardes...":

Jorge, en esa entrevista por la que me criticas no era portavoz, es de hace un año. Cualquier otra predicción sobre mi persona, no te la guardes... https://t.co/aGqavyNa06 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 15, 2020

Y, en efecto, basta con una búsqueda rápida del hashtag empleado por Espejo Público en Twitter para localizar el programa, emitido el 4 de octubre de 2019:

El zasca retumbó a kilómetros y, como no podía ser de otra forma, los tuiteros ovacionaron a Almeida:

Uy, @jorgegcastano que se te ha borrado el twit sin querer! Ponlo de nuevo pelease, que algunos nos lo hemos perdido y debía ser interesante. — valentín pardo (@elvalen1973) September 15, 2020

Tranquilo Jorge, yo te doy un abrazo si quieres. Pero eso sí, con distancia de seguridad. — Espadón de Loja (@Monchunarvaez) September 15, 2020

Grande alcalde, desmontando las mentiras y manipulaciones de la izquierda — José Francisco (@jfran_093) September 15, 2020

No entres al trapo, Alcalde. Es lo que buscan. — 🅱️ala 🅿️erdida 🇪🇸 (@Bala_Perdida) September 15, 2020

Muy bien contestado, alcalde. — Valentina (@Valenti98897891) September 15, 2020

Madre mía Jorge, te han saltado los dientes de castor de la hostia que te has llevao' — Cliff Booth (@_CliffBooth) September 15, 2020

No se les puede pedir más. Son alienados con una única neurona que si miran el reloj para mirar que hora es , no saben ni pensar ni decir otra cosa. Son taras de la naturaleza que deben ser dirigidos. Eso sí, obedientes y no pensantes por si mismos, por eso están en ese partido.. — Miguel29 (@miguelsanker29) September 15, 2020

@jorgegcastano debería pertenecer a un partido político que se llame más neurona,menudo choto — el ruedas (@gamazomiguelin) September 15, 2020

Seguramente García Castaño verifique mejor las fechas antes de volver a meter la pata y quedar en evidencia.