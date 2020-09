Pipi Estrada deja de piedra a España con la despedida a su gato 'Trapito'

El polémico colaborador del programa deportivo El Chiringuito, Pipi Estrada, ha dejado boquiabierta a media España con el vídeo que ha publicado en sus redes sociales despidiéndose de su gato Trapo, Trapito como él llamaba al felino. Todo aquel que haya tenido que pasar por el mismo trance sabrá que es un momento especialmente duro, pero quizás por eso nunca se les hubiese pasado por la cabeza grabarlo y compartirlo con el mundo.

Estrada, creemos que sin calibrar bien lo que estaba haciendo, le pasó el teléfono móvil al veterinario y le instó a grabar el momento. El cadáver de Trapito tendido en la camilla metálica y su dueño, desconsolado y sin parar de acariciarlo, miraba a la cámara para explicar lo que le había sucedido. "No sé qué ha pasado, pero de repente se cayó a la terraza de abajo. Lo cogí, pero ya no ha podido superarlo", aseguró.

Envuelto en llanto y tristeza, el periodista continúa dirigiéndose al gato: "Trapito, descansa, has sido siempre un gato muy bueno. Te quiero", dice Pipi al felino mientras le da un beso. Recomponiendo el rostro, mira de nuevo a la cámara para afirmar que "en la vida hay que seguir peleando, no queda otra. Las mascotas son lo mejor que tenemos en esta vida".

"¿Está vivo?"

Por si la narración de cuerpo presente fuera poco inquietante, el final del vídeo ha terminado de descolocar a los miles que lo han visto. No en las redes de Pipi, porque ya no hay rastro de él, sino gracias a los tuiteros que lo han rescatado del olvido. El periodista termina su perorata y va a coger el móvil mientras el veterinario le advierte que no había acabado de grabar. Estrada, entiende mal y le pregunta: "¿Está vivo?". Surrealismo puro y duro.

Qué hace Pipi Estrada pic.twitter.com/WUXu8jYPWO — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐓𝐞𝐣𝐞𝐫𝐚 🇮🇨 (@JDiegoTejeraS) September 15, 2020

Pipi ha estado recibiendo infinidad de pésames durante todo el día en Twitter, pero lo cierto es que también han proliferado todo tipo de bromas con relación al vídeo —totalmente prescindible– que había grabado. Estas son solo algunas de ellas:

Selectividad 2076



Prueba de historia de España



Por favor, elija una de las opciones



Opción A. Pipi Estrada llorando por la muerte de su gato.



Opción B. La pantera negra que resultó ser un becerro pic.twitter.com/h5Cht3fTFS — Conde de Floridanegra 🇪🇸 (@floridanegra) September 15, 2020

Madre mía lo de Pipi Estrada... pic.twitter.com/BcD2Q4bOgZ — Pedros (@PEDRAJOZ) September 15, 2020

Mi madre:

Tranquilo hijo. Al 2020 le queda poco.



Pipi Estrada al veterinario:

Sujétame el móvil. pic.twitter.com/GaWf3YDnhP — JuanFra (@JuanFraHernande) September 15, 2020

Agradecido de que Pipi Estrada no tuviera instagram cuando falleció su padre. — ChocolateSexy (@fenixzintas) September 15, 2020

He visto el vídeo de Pipi Estrada y sólo puedo decir que el gato está ahora en un lugar mejor. — Serthand (@Serthand) September 15, 2020

Lo de Pipi Estrada ya lo predijeron en "La que se avecina". pic.twitter.com/Uaj86yaS4S — Peirano_Gol (@PEIRANO_SFC) September 15, 2020

A Pipi Estrada se le está quedando una cara a medio camino entre Iker Jiménez y Mickey Rourke. pic.twitter.com/ci2NE8hagr — Sara Vegas Martín (@sara_vmartin) September 15, 2020

Descanse en paz, Trapito, que seguramente se ha ido habiendo tenido una vida más que trepidante, conociendo a su dueño.