El 'zasca' telefónico de una señora a Pablo Motos durante 'El Hormiguero'

Pablo Motos vivió este lunes una situación en directo que, en boca de una de las hormigas, le ha valido de "cura de humildad" al presentador y a todo su equipo. El programa de Antena 3 contaba con un invitado de lujo, el humorista Joaquín Reyes, y fue precisamente él quien intentó sin éxito regalar los 6.000 euros a un espectador dentro del concurso que realizan desde el plató llamando por teléfono.

Los elegidos tienen que contestar correctamente a la pregunta "¿Sabe usted qué es lo que quiero?" para embolsarse el dinero si dicen "la tarjeta de El Hormiguero". Sin embargo, aunque Motos señaló que "creemos que lo conoce toda España", quedó más que demostrado que el programa no le gusta a todo el mundo. En la primera llamada se toparon con un "ay, lo siento, pero es que no lo veo".

Una vez colgado el teléfono, se mofaron del hombre diciendo que no se le notaba feliz y que, seguramente, estaría viendo el canal 24 horas. Marcaron de nuevo, pero tampoco hubo suerte y, a la tercera, descolgó una mujer que ya es historia de nuestra televisión. "Hola, ¿qué pasa?", dijo al otro lado del aparato. Reyes le explicaba que era el concurso del programa de Motos y ella replicó tajante: "Ah, vale, no lo veo nunca, no me gusta".

"Son imbéciles"

La señora colgó el teléfono, pero Pablo Motos —tratando de imitar, en vano, a la gran Raffaella Carrà— insistió para que la llamasen de nuevo. "No se enfade; déjeme que le explique. Aunque no le guste el programa, usted se está jugando 6.000 euros", le dijo. Ella, sorprendiendo a todos, espetó: "¡Oh, yo no quiero tanto dinero!". Antes de colgar añadió algo ininteligible que el presentador interpretó como "son imbéciles":

“No lo veo nunca, no me gusta”

“yo no quiero tanto dinero”...

Hemos intentado regalar la Tarjeta Hormiguero @openbank_es con 6.000€ dos veces a la misma persona y sin éxito #JoaquínReyesEH pic.twitter.com/ASwur4tkrx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 14, 2020

En Twitter, donde Pablo Motos no es muy bienvenido, no tardaron en entrar al trapo para elogiar a la señora y criticar al presentador:

Hay gente que prefiere perder 6.000€, que aguantar a Pablo Motos un segundo más. — YeYo (@HausOfYeyo) September 14, 2020

A mi tampoco me gusta ese programa, son unos simples, la señora estuvo genial, se llama principios no aceptar algo de alguien que no te gusta — Pola (@inespaola1978) September 15, 2020

Si ya ni por 6000€ la gente aguanta a Pablo Motos, igual deberíais replantearos el formato del programa. — Tito (@TitoBridge) September 15, 2020

Que falta de educación tienes pablo motos,, y tu programa ya no tiene sentido de comun y aburre, hay veces que realizas comentarios que no tiene sentido de comun, cada dia lo veo mas asurdo preferio ver otros programas — jesus peñalver (@motero512) September 15, 2020

No sé,pero esto indica que cada día te aguanta menos gente y te ve menos gente,no sé yo,pero me empezaría a preocuparme,es que ya el programa cansa ese hace años. — Onlygameplay ch (@OnlyGameplay_ch) September 15, 2020

Normal, yo haría lo mismo xdd me la suda perder los 6000 euros con tal de poder dejar de oír al payaso de mierda que es Pablo motos — Lady Ruru ဪႫኺᐇ (@RuruKawaii123) September 15, 2020

Pues yo con toda la hipocresía del mundo os acepto la tarjeta, pero no veo ese programa ni borracho.



Me parece lamentable y Pablo motos un capullo integral. — La Phobi Cueva (@PhobiCueva) September 15, 2020

Sinceramente, viva la señora 😂😂 yo le hubiera dicho "el programa genial, sería perfecto si no lo presentaras tu". — Pauleta🔸 (@PrideHonour_) September 15, 2020