La bronca monumental de Ortega Smith y Juan Carlos Monedero en Telecinco

En la nueva temporada del El programa de Ana Rosa cada viernes habrá una tertulia formada por políticos que debatirán de los temas de actualidad. La mesa de debate se estrenaba esta semana con Ander Gil, Alejandro Fernández, Ortega Smith y Juan Carlos Monedero. El arranque, desde luego, no pudo ser más polémico tras la bronca que protagonizaron estos últimos en pleno directo perdiendo bastante los papeles.

El secretario de Vox afirmaba que "lo que de verdad necesita España es un poder judicial independiente, empezando por la Fiscalía General del Estado" cuando el fundador de Podemos interrumpió para decirle: "Díselo a tu socio con el que gobiernas, es el PP el que tiene esos comportamientos", afeó Monedero.

Replicaba Smith que "es una vergüenza lo que venimos sufriendo en España con el poder judicial y la intromisión de los políticos de todos los colores en los órganos judiciales y eso es lo que le importa a los españoles, no nuestras batallas de corruptelas. Que nos tenéis aburridos, que tenéis casos para dar y regalar todos, hasta los que venían a renovar la política".

"No vengas a echar mierda"

Lejos de venirse abajo, el de Podemos advertía a Ortega Smith que "no vengas a echar mierda, 14 juicios archivados", una frase que hizo explotar al de Vox: "Monedero, no engañas a nadie, eres más comunista que Lenin y más dictador que Castro. Aunque sonrías y pongas cara de simpático no engañas a nadie, eres un marxista y si por ti fuera no habría este programa porque esta televisión sería pública".

"Y si fuera por ti seguramente yo estaría en una cuneta. ¿Puedo terminar una frase o vas a intentar silenciarme como nos callasteis durante 40 años en este país? Estos hipócritas que están a favor de tumbar la Constitución no den lecciones de nada", se defendió Monedero. El rifirrafe completo puede verse en este enlace a la web de Telecinco, mientras que los protagonistas han compartido algunos fragmentos:

⚡ Brutal repaso de @Ortega_Smith a Monedero en Telecinco.



"Tú saliste del Palacio de Miraflores para regresar a España con una maleta llena de corrupción y de las peores tácticas castristas, bolivarianas y comunistas".



👏👏👏 pic.twitter.com/U26X77YLIB — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 11, 2020

⚡ @Ortega_Smith a Monedero: "Si por mí fuera tus amigos proetarras estarían ilegalizados".



💪🇪🇸 pic.twitter.com/N3E0rxBtrs — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 11, 2020

Ortega Smith declararía ilegal a todos los partidos que no vibren con el Caudillo. Luego, fuera de la ley ¿les dispararía como pidió hacer con los "delincuentes"? Estos bravucones que gritan más que piensan y burlan las leyes, luego esgrimen la Constitución como si fuera una maza pic.twitter.com/gtu68qMHF8 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) September 11, 2020

Reacciones en las redes

Además de las lecturas de ambos protagonistas, fueron muchos los tuiteros que han querido dar su opinión sobre lo que han considerado un repaso de Ortega Smith a Monedero:

En Telecinco.



- Monedero a Ortega: “Si por ti fuera yo estaría en una cuneta”.



- Ortega “Si por mi fuera tu estarías trabajando , lo que no has hecho en tu vida". — GonzaloFC (@GonzaloFC10) September 11, 2020

-Monedero a Ortega Smith: “Si por ti fuera yo estaría en una cuneta”.



- Ortega Smith: “ Si por mi fuera tú estarías trabajando, lo que no has hecho en tu vida” pic.twitter.com/AcBeoJE9Jt — Sr. Barbas®🖤🇪🇸 (@BarbaLight) September 11, 2020

Ortega Smith VOX envía a Monedero a trabajar

¡Lo que más le duele!

🇪🇸💪🇪🇸

pic.twitter.com/cdM8zdAqeW — jbonR (@jbonR) September 11, 2020

Ortega Smith diciendo a Monedero que es más comunista que Lenin y más dictador que Castro.



Dudo ahora mismo de mi heterosexualidad. Amo a este señor. — El Sr. Derecha 🇪🇸 (@ElSrDerecha) September 11, 2020

¿Sabéis si a Monedero le han dado ya el alta después de lo de Ortega Smith? — ⚫️Rimbaud⚖️ (@rimbaudarth) September 11, 2020

“ No si yo con Monedero no quiero ningún consenso “



Javier Ortega



👏👏👏👏👏 — Blancaflor 🖤 (@Blancaf68158125) September 11, 2020