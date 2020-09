La incultura musical de Dafne Fernández y Blanca Romero que desquicia a Twitter

Pasapalabra es uno de los espacios más amados de la televisión y que más momentos para el recuerdo nos ha dejado. Sin embargo, desde que el programa volvió a Antena 3, quizás el protagonizado por Dafne Fernández y Blanca Romero haya sido el primero para grabar en la retina a juzgar por la oleada de críticas que los fans del programa le han dedicado en Twitter.

Las actrices se enfrentaban con el objetivo de conseguir cinco segundos adicionales para sus respectivos equipos y lo hacían en el reto musical, que consiste en adivinar una canción escuchando solamente un fragmento y recibiendo algunas pistas si la cosa se ponía complicada. Spoiler: agotaron las pistas del programa.

El tema en cuestión no era, ni mucho menos, rebuscado. Se trataba del mítico Waterloo del grupo sueco ABBA. Se escucharon los primeros acordes de la conocidísima canción y las actrices se miraban sin acertar a contestar. El presentador, Roberto Leal, empezó a darle algunas pistas como un fragmento de la letra y otro pedazo de música, pero no había forma. No tenían ni idea.

Las críticas

Leal llegó a decirles que compartía nombre con una famosa batalla de Napoleón, "la última", deslizaba; pero ninguna de las dos dio con el título:

A pesar del "perdón" de Dafne, consciente de que era un tema muy famoso, Twitter no tuvo piedad con su "nivel cultural":

Como no pueden saber Waterloo de ABBA? #pasapalabra — Jose Antonio Gálvez (@JoseAntonioGlv) September 7, 2020

NO SE HAN SABIDO WATERLOO EN PASAPALABRA pic.twitter.com/iuyOpOtIcG — Iribarren (@tantosbailes) September 7, 2020

Mira, que las dos de Pasapalabra me están matando la vida. Mira que no reconocer WATERLOO. — TɪɴᴋᴇʀBʟᴀs. (@SxmeLikeItHot) September 7, 2020

Viendo Pasapalabra, en la prueba músical, las dos invitadas " famosillas" no han sido capaces de identificar la canción de ABBA, Waterloo, ni poniéndola casi entera de pe a pa, demostrando que que fama y un mínimo de cultura musical no van parejas. pic.twitter.com/7t3Bsjsz7H — Peter Ventura (@Modernorural) September 7, 2020

acaban de poner Waterloo en adivinar la canción de Pasapalabra y las dos putas gilipollas no la han adivinado después de ponerle la canción 3 veces, decirles que es de ABBA y que tiene el nombre de la batalla de Napoleon HAHSAHSHAHSH — Rocío Lazarev🎄 de navidad 🎄🇷🇺🇺🇦🇸🇪 (@rociioherreera) September 7, 2020

Con lo de Pasapalabra y Waterloo me he sentido triplemente insultada como amante de la música, entusiasta del napoleonerío y aspirante a eurofan rabiosa. — Iberomesornis exasperada (@galathea2041) September 7, 2020

¡OMG!, las famosas que van como ayudantes de los concursantes de Pasapalabra no han acertado en la prueba musical una canción mítica como es...¡Waterloo! de ABBA...¡pa matarlas!... pic.twitter.com/7z9DGRKveE — @Unode40🌈 (@Unode401) September 7, 2020

En Pasapalabra no reconocieron Waterloo y Las Flechas del Amor???????? Alucino totalmente 😳 — ℕ𝕖𝕣𝕖𝕒 ミ☆ (@nerelere_8714) September 7, 2020

QUE EN PASAPALABRA NO SE SABEN WATERLOO??????? — sofía (@Iagunanegra) September 7, 2020

Que no sepan que es Waterloo con lo que le han puesto 😱😱😱😱 #pasapalabra — Luna 🌙 I am not throwing away my shot ⭐ (@Rileycriss_) September 7, 2020