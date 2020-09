El zasca de Macarena Olona al tuitero que 'despreció' a una limpiadora

Trabajar limpiando las escaleras en un edificio y llevar una mascarilla con la bandera de España es incompatible, según el tuitero que ha conseguido cabrear sobre manera a la diputada de Vox, Macarena Olona. Un tuit que ha tenido que eliminar —lo cierto es que ha acabado borrando incluso su perfil en Twitter ante la avalancha de críticas—, ha desatado la indignación de los seguidores de la formación.

Todavía hay personas a las que le cuesta creer que una persona de clase trabajadora pueda votar a determinados partidos o ser patriótica, cosas incompatibles a ojos de muchos. Esto es lo que ponía encima de la mesa el tuitero contra el que cargó Olona. Explicaba en su mensaje, al que hemos llegado a tiempo de hacerle una captura ocultando sus señas, que la "chica que limpia las escaleras y el portal en el edificio" había acudido a su puesto de trabajo "con mascarilla verde militar con banderita".

Continuaba especificando que era una "en plan Macarena Olona" antes de sentenciar: "No puedo con estas cosas. En serio. No las entiendo". Su tuit acumulaba más de un millar de retuits, y más de 5.000 'me gusta' en el momento de su desaparición:

Y es que no debe ser fácil echarse a la espalda a las hordas de haters de Vox que le habrán llegado rebotados de la mención de Olona. Esta, sacando todo su armamento dialéctico, le asestó un zasca de los que hacen época. Le habló de la "dignidad" que "ella tiene y a ti te falta", porque "donde tú ves con desprecio a una 'chica que limpia' yo admiro a la mujer luchadora, libre y valiente que trabaja honradamente".

Se recreó Olona añadiendo que "España se levanta sobre sus hombros" y, dirigiéndose de nuevo al tuitero, sentenció que "tú estás condenado a vivir de rodillas. Es el peso de tu miseria":

DIGNIDAD. La que ella tiene. La que a ti te falta. Donde tú ves con desprecio a una “chica que limpia” yo admiro a la mujer luchadora, libre y valiente que trabaja honradamente. España se levanta sobre sus hombros. Tú estás condenado a vivir de rodillas. Es el peso de tu miseria. https://t.co/Bc3JTeKLBL — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 7, 2020

El ajuste de cuentas de Olona retumbó en forma miles de retuits y 'me gusta', obteniendo comentarios cientos como estos:

Qué pasa que por limpiar escaleras no puede llevar la bandera de España en una mascarilla?

De verdad que hay cada idiota.... — Carmen🖤❤💛💛❤🖤#FachaPerdida #VoxAfiliada (@Carse_Vox) September 7, 2020

Yo llevo mi mascarilla como la de @Macarena_Olona y tan orgullosa. Soy autónoma, trabajo más de 14 horas al día. Que sabrá nadie lo que pasa cada uno para sacar su casa adelante, limpiando o poniendo cafés. Y si lleva una mascarilla con la bandera de España...que tiene de malo? — 🇪🇸🇪🇸 💚💚 (@notathome15) September 7, 2020

Los cánones y los estereotipos los marcas las izquierdas "progres" .

La dignidad y el orgullo los marca una vida de constancia y trabajo, Vox gracias por dar dignidad y sentido al español que madruga para sacar su familia adelante,Orgulloso de Vox y sus acólitos . — Juan Camacho (@JuanngelCamach1) September 7, 2020

No entiende que alguien q le limpia las escaleras, y que se desprende que por ello es de clase inferior a la suya, lleve una mascarilla con la bandera de España, que a su vez considera de fachas. Su conclusión: una humilde limpiadora no puede ser de derechas. Cosas de rojos. — 𝐄𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐏𝐞𝐥𝐨𝐭𝐞𝐫𝐨 (khepri) (@NievesRoma) September 8, 2020

@JuanValle71 Sabes que estoy haciendo a estas horas? Currar. Tengo guardia hasta las 10 de la mañana. Sabes a quién voto? A VOX. Llevo la bandera de España en la mascarilla, en la muñeca derecha y en el corazón. Y no, no pretendo lo entiendas. — Rendirse Jamás (@RendirseJamasss) September 7, 2020

Ese eterno y lapidario cliché de que los trabajadores han de ser eternamente progresistas, revolucionarios,... — Clint (@Amaro_Pargo_) September 7, 2020

Yo, 59 años, desde los 16 cotizando y trabajando, nunca en el para, hoy día por qué la vida es así, trabajo de portero de finca de vecinos, si , limpiando, barriendo, y quitando el polvo, afiliado a vox desde su nacimiento,, y seguiré para conseguir quitar el polvoinfectoenpoliti — Enrique Poza (@duquedeaguasur) September 8, 2020

De Twitter he sacado una conclusión, que en España hay mucho tonto y tonta adoctrinado/a. Juzgar a una trabajadora por llevar una bandera de España en la mascarilla, roza la estupidez en su grado máximo y realmente son los auténticos fascistas de manual — miguesis (@miguesis1) September 8, 2020