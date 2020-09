El comentado 'regate' de García Egea hablando de Cayetana Álvarez de Toledo

Sabíamos que Teodoro García Egea se hizo en 2008 con el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Hueso de Oliva, pero lo que no sabíamos era que también era aficionado a jugar al fútbol. Y no, no lo decimos por el gol que le ha marcado a Cayetana Álvarez de Toledo, sino a sus ya habituales regates para tratar de no responder a lo que le preguntan los periodistas.

El último e hilarante ejemplo de su táctica, mucho menos pulida que la del lanzamiento de huesos de aceituna, lo ha protagonizado este miércoles en los estudios centrales de Radio Nacional de España. El secretario general del Partido Popular visitaba Las mañanas para ser entrevistado por Íñigo Alfonso o, al menos, eso es lo que creía el periodista.

Y es que cuando éste le preguntó directamente si "¿se equivocó Casado al reclutar a Álvarez de Toledo para el grupo y, especialmente, para la portavocía?", García Egea no solo jugó al despiste sin empezar su respuesta con un sí o un no, sino que empleó el lenguaje rajoyniano para acabar diciendo absolutamente nada.

"Hemos ocupado el centro"

"Yo creo que nosotros, en este momento, hemos ocupado siempre el centro. Nos hemos ocupado siempre del centro. Sobre todo del centro escolar, del centro educativo y del centro de mayores. Esos son nuestros centros", dijo García Egea en su impecable oda a la polisemia, un momento que quizás hubiese pasado desapercibido de no ser por la periodista de la SER, Lucía Taboada, que lo rescató del olvido para compartirlo en Twitter:

Llevo desde ayer en bucle con esta respuesta: pic.twitter.com/JqcaD7C1Li — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) September 3, 2020

No obstante, como decíamos al principio, no es esta respuesta un caso aislado de escapismo verbal de García Egea. Para la historia queda la contestación que le dio a una periodista el pasado mes de julio sobre la investigación que la Guardia Civil habría abierto en torno a la figura del senador popular David Erguido:

Sede del PP. Rueda de prensa del secretario general del PP. Pregunta sobre la investigación de la Guardia Civil sobre el senador del PP David Erguido. Respuesta: “Nos preocupa mucho este tema de Pablo Iglesias” pic.twitter.com/Zu2WywWN77 — Natalia Junquera (@nataliajunquera) July 23, 2020

Y es que a decir verdad "nos preocupa mucho este tema de Pablo Iglesias" es un comodín que casi siempre puede funcionar en la manga de los populares.