El aplaudido 'zasca' de KFC al 'youtuber' Dalas Review que triunfa en Twitter

No cocemos a ningún youtuber español que despierte tanto recelo como Dalas Review. Siempre polemizando sobre su vida, victimizándose e insultando a los demás mientras bloquea masivamente en Twitter y amenaza con denunciar a todo aquel que se atreva a decir algo en su contra. Todo ello con una voz histriónica salida de las más terroríficas pesadillas. No podemos negarlo, tampoco es la persona favorita de La Jungla.

Por eso, desde esta humilde tribuna también nos hemos sumado al aplauso que media España le ha dedicado al community manager de KFC. La historia comenzó el pasado mes de julio, cuando Dalas hizo uno de sus chascarrillos empleando a la marca. Etiquetó a las sedes de la compañía en México, Chile, Colombia, Ecuador y Panamá evitando la de nuestro país porque, quizás, se olía algo:

Desde México quisieron seguirle el rollo y se sumaron a la broma del youtuber:

¡El parecido es increíble!🤯¿Seguro qué no eres nieto del Coronel Sanders? Queremos conocer más sobre tu ascendencia para reconocerte como el heredero que eres, te contactaremos vía DM. 🤗 — KFC_MEXICO (@KFC_MEXICO) July 29, 2020

Más de un mes después, el tuit de Dalas llegó a oídos del community manager de KFC España y lo que pasó a continuación nos ha arrancado una carcajada:

No solo le dejaban claro al youtuber que la imagen no estaba inspirada en él, sino que también mostraban que no querían saber nada de él enseñando una captura en la que se puede ver que lo tienen bloqueado. Los haters de Dalas les han dedicado una ovación:

El Mc... y el king están mas cerca de mi casa, pero ahora nada me impedirá que camine 15 cuadras mas solo por ir a un KFC, se ganaron mi respeto amigos. — Oswald.xxiv (@XxivCarlos) September 3, 2020

Soy vegetariana y me voy a comprar un pollo por esta wea



No lo comeré, claro, pero compraré — Café que suele NO ESPER- AAAAAA (@Kohi_san_uwu) September 3, 2020

Por dieta no debería, pero os acabáis de ganar un cliente para el día que me la quiera saltar 🤣 — Àngel Ortuño Julià 🎗️*X (🏠) (@AOJ) September 3, 2020

Joder, solo con esto habéis ganado mucho.. ya os lo digo jajaja — Aitor. (@AitorFernandezz) September 3, 2020

Por el contrario, su séquito de fans se ha dedicado a criticar la broma de KFC asegurando que estaba fomentando el bullying, un extremo que también Dalas ha entrado a comentar en el tuit. No obstante, como predijeron varios tuiteros, él sabe muy bien cómo sacar rédito de estas circunstancias:

Dallas sacando 3 videos con 50 anuncios sobre como KFC lo bloqueo en Twitter pic.twitter.com/k5JyBgh9QL — Izaias 🇨🇴🍕 (@Azicarpinchista) September 3, 2020

La gente normal: Que chistoso, me dan ganas comprar pollo.



Los fans de dalas: pic.twitter.com/PMVYH2OnVW — Beloved Tomboyish Demon (Commissions open!) (@WildRaccoon234) September 3, 2020

Siguiente vídeo de Dalas: "Yo era amigo de KFC" — Kerby ❌ Argueta (JOJO) (@ArguetaKerby) September 3, 2020

Así que esperamos ansiosos (no) el vídeo correspondiente.