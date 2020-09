Lluvia de zascas a Paris, la mexicana que corrige nuestra pronunciación con vídeos pedantes

1-Zara es española, se dice en español.

2-H&M es sueca, dilo en sueco.

3-BMW es alemana y he oído muchas veces decirlo bi em dobliu, Chespirita, que a ese juego podemos jugar todos.

Y aurreboire, frau pedante, que ya he spent chumach taim güiciú, mentiendeh, me anderestán?