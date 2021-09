Las burlas tras la nueva 'tortura navideña' de Abel Caballero: dos meses de villancicos por megafonía

El delirio navideño de Abel Caballero parece no tener fin. Al alcalde de Vigo no le ha llegado con empezar a colocar la iluminación en pleno verano y continúa con sus rocambolescos anuncios enfocados a convertir a la ciudad gallega en la capital mundial de la Navidad, un propósito que le ha otorgado popularidad en toda España y no pocas burlas desde todos los rincones del país. Sin embargo, en esta ocasión el socialista parece haberse superado con creces.

Según la información publicada por La Voz de Galicia, el Ayuntamiento de Vigo trabaja para cerrar un contrato con una empresa de megafonía para que en las Navidades de los próximos tres años esté instalado un sistema de altavoces en las calles con mayor afluencia de gente para que suenen villancicos a todo trapo desde el 20 de noviembre y hasta el 10 de enero. El presupuesto asciende a 156.600 euros para los tres períodos navideños, realizando el montaje el 1 de noviembre y desmontando el 20 de enero.

La megafonía se empleará, según el Ayuntamiento, para "difundir mensajes claros y precisos a la ciudadanía en las calles más concurridas de la ciudad" y también emitir "villancicos tradicionales". Los altavoces estarían conectados en días normales de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los viernes, sábados, domingos, festivos, vísperas de festivos y puentes estarán funcionando de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas, nueve horas al día en total.

423 altavoces

Las calles con megafonía se agruparán en ocho zonas del centro de la ciudad, donde se distribuirán 423 altavoces. Algunas de las vías más populares aglutinarán hasta 30 aparatos, toda una pesadilla navideña para las personas que vivan o trabajen allí y tengan que sorportar horas de música repetitiva. El hecho en sí ya bastaría para provocar el escarnio, pero el titular de 20minutos ha ayudado a prender la mecha:

Vigo contará con megafonía para poner villancicos en la calle durante tres meses https://t.co/qytRcr4dOb — 20minutos.es (@20m) September 22, 2021

Realmente no son tres meses, sino dos, los que sonarán los villancicos; pero ese matiz poco ha importado en Twitter, donde han recibido la nueva ocurrencia de Caballero con los brazos abiertos. Quizás el meme más aplaudido ha sido el de la maravillosa cuenta Peli de Tarde, que ha ideado incluso una posible secuela:

La familia de Abel Knight nunca celebró la Navidad. Esto lo traumatizó tanto de niño que se juró que algún día sería alcalde y obligaría a sus súbditos a vivir en dicha festividad de forma perenne- "Siempre es Navidad" (Psycho Christmas Mayor), próximamente en la sobremesa de A3 https://t.co/LlSjbK2Huz — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) September 22, 2021

En la secuela, Abel Knight se enfrentará a otra de sus obsesiones: los dinosetos, instalados por toda la ciudad, que cobrarán vida y se volverán en su contra- "Rebelión Setosáurica" (2 Mayor 2 Psycho: Jurassic Threat), próximamente en La Sexta.https://t.co/cCEk1CyRCd — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) September 23, 2021

Pero este no es el único de los chistes que se han podido leer en las redes sociales, donde Vigo ha llegado a la lista de tendencias por chascarrillos como estos:

Pedro Sánchez viaja de urgencia a Vigo tras enterarse de que sonarán villancicos tres meses seguidos: https://t.co/xmVlhvUoUa pic.twitter.com/mkccbxxmWB — El Mundo Today (@elmundotoday) September 23, 2021

Este señor no va a parar hasta secuestrar a Mariah Carey y que cante dentro de una bola de navidad gigante. https://t.co/1gEX97eA3L — LALACHUS2 (@lalachus2) September 22, 2021

Cuando tengáis un día regulero pensad en los vecinos de Vigo y sus tres meses de villancicos por megafonía. — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) September 23, 2021

«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes» (art. 3 CEDH). https://t.co/KrbcEwnDeo — Víctor Soriano (@vsip_) September 22, 2021

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, pondrá en marcha un plan para doblegar la voluntad de sus ciudadanos utilizando técnicas empleadas por el ejército de los Estados Unidos en Guantánamo y Abu Ghraib. pic.twitter.com/sStXkTEWfV — EL_DESPELLEJADOR (@EDespellejador) September 22, 2021

Habláis mucho de La Palma, pero lo de Vigo también va a ser estremecedor. https://t.co/oiQtFMn3B7 — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) September 22, 2021

Lo que se imagina el alcalde de Vigo que conseguirá poniendo villancicos por megafonía // La realidad pic.twitter.com/2zP6XJUL7X — Yogulado (@Supertramp9713) September 22, 2021

Quién ha pedido esto por dios QUIÉN https://t.co/Ckjr6KM4EP — InésHernand (@InesRisotas) September 22, 2021

Durante tres meses esto, por favor: https://t.co/ipwrIMF6cu — Juez Redd (@juezredd) September 22, 2021

Yo sólo espero que para 2030 Vigo pueda contar con una policía de la navidad que castigue a quien carezca de espíritu navideño. https://t.co/urz9E7VfVU — Ⓜ️ario (@mariofdez98) September 22, 2021

No sé qué habrá hecho la ciudadanía de Vigo, pero, sea lo que sea, el castigo me parece del todo excesivo. — Doña Croqueta (@SenoraCroqueta) September 23, 2021

Espero que Madrid se ofrezca a acoger a los refugiados de esta catástrofe https://t.co/pt0D5H4OnU — Valentín García (@Valentin_GarAl) September 22, 2021

Los habitantes de Vigo después de un día entero de villancicos con el hilo musical… pic.twitter.com/VBLGlw4HmY — Angel VTercero (@angelvtercero) September 22, 2021

Dónde está el grinch cuando se le necesita. https://t.co/wqQAHZsHZL — Henar Álvarez (@henarconh) September 22, 2021

Lo más seguro es que Abel Caballero todavía nos vuelva a sorprender antes de que llegue oficialmente la Navidad.

