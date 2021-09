La verdad tras el documental sobre el volcán de La Palma que atemoriza a media España

El fragmento de un documental sobre el Cumbre Vieja está sembrando el pánico entre los españoles que han podido ver el vídeo, donde se habla de la remota posibilidad de que el desprendimiento causado por la erupción terminase provocando un mega-tsunami de casi un kilómetro de altitud que arrasaría con la mitad del mundo. Los científicos se han visto en la obligación de aclarar que no manejan esta apocalíptica teoría.

Sin embargo, no se puede negar que a uno se le ponen los pelos de punta al ver y escuchar el fragmento del vídeo que se ha hecho viral, donde hablan del Cumbre Vieja como un "antiguo volcán que no tiene el típico aspecto porque no forma un gran cono y tiene apariencia inofensiva" antes de asegurar que podría "desencadenar un mega-tsunami": "Nuestra hipótesis es que puede producir un tsunami gigantesto si la ladera se desprende y se hunde en el mar", dice uno de los científicos.

A continuación, en la parte que da más congoja, enumeran una serie de fenómenos que predecerían a esa gran ola devastadora y que son, precisamente, los que se están viviendo estos días en La Palma. "El colapso del Cumbre Vieja llegaría tras semanas de intensa actividad" con columnas de humo, la lava fluyendo en lenguas hacia el mar, incendios que arrasan la vegetación y movimientos sísmicos contínuos.

Destruiría la costa americana

Tras la descripción de los fenómenos, concluyen que "lentamente al principio y más rápido después, empezaría a desprenderse" hasta llegar al mar y producir la mega ola de más de 900 metros sobre el agua que pronto engulliría las Islas Canarias, la costa africana, España, otros países de Europa y la costa este de América, haciendo hincapié en señalar a Estados Unidos como el blanco fácil:

El extracto se corresponde con un documental elaborado por National Geographic para su serie Disaster Earth, donde se valen de teorías científicas apocalípticas que tratan diversos temas. Se elaboró en 2005 en base a las investigaciones de Simon Day y Steven Ward. En su web todavía podemos encontrar la descripción del capítulo, explicando que se trata de una predicción "controvertida" e invitándonos a ir con ellos a recorrer "cuevas que albergan pistas crípticas hasta cráteres y modelos informáticos".

No obstante, este de National Geographic no es el único documental basado en las elucubraciones de Day y Ward, la BBC, ya en el año 2000, publicó otro reportaje semejante sobre La Palma que también se puede consultar en el portal del ente británico. "Aunque mientras se mantiene inactivo el volcán no presenta ningún peligro, los científicos creen que el flanco oeste de la isla colapsará durante la erupción futura", sostienen.

Con las sobrecogedoras imágenes que siguen llegándonos de la isla y el contexto catastrófico en el que vivimos desde que irrumpió la pandemia, no es de extrañar que muchas personas se hayan quedado realmente preocupadas al visualizar el vídeo que deja poco lugar para la esperanza. Eso sí, también ha habido otras que no pueden renunciar al humor y han preferido tomárselo con más filosofía:

Sea como fuere, como recordábamos al comienzo del artículo, este mega-tsunami no es posible y los compañeros de Ciencia nos explican aquí que sobran los motivos para que no cunda el pánico. De hecho, el comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) ha explicado que no existen datos que soporten esa teoría "que carece de base científica contrastada".

No obstante, aquí puede verse entero el de National Geographic en español, que fue emitido por La 2:

Teniendo claro que no hay evidencias que avalen esta tesis, lo cierto es que como película de sobremesa es más que interesante.

