El zasca de Almeida a Echenique tras su polémica respuesta a un periodista

Se respiraba tensión en los pasillos del Congreso de los Diputados el pasado martes después de que un parlamentario de Vox, José María Sánchez García, hubiese llamado "bruja" a la socialista Laura Berja y se negase a abandonar el hemiciclo. En este contexto, la periodista Cristina Pérez, para La Sexta, preguntaba a Macarena Olona por lo sucedido sin saber que su respuesta iba a provocar una reacción en cadena que acabaría con Almeida y Echenique enfrentados.

"Quería saber si a usted le parece bien que se llame 'bruja' a una diputada", preguntaba la periodista a una Olona que pasaba de largo alejándose por el pasillo. No obstante, la diputada de Vox se lo pensó mejor y volvió sobre sus pasos, visiblemente alterada, para replicarle: "¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso de los Diputados y en este pleno llamándome 'fascista' a esta distancia y con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte".

Pérez insistía en que ella era la que formulaba las preguntas, pero Olona seguía implacable: "Te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado 'fascista' y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una constestación. ¿Sí o no?, ¿sí o no? Te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres responderme? Tu silencio es muy elocuente", espetó con enorme vehemencia.

"¡Qué escándalo lo de Vox!"

La reacción de Macarena Olona con la periodista no tardó en llegar a las redes sociales, donde han sido miles las personas que han visto el vídeo indignados por la actitud de la diputada de ultraderecha, entre ellos muchos compañeros de profesión y también políticos de partidos de izquierda que han mostrado su condena a lo sucedido:

Lo que está haciendo Vox con los periodistas y, en concreto, aquí Macarena Olona es insoportable. Todo mi apoyo a @Cristina_Perwez que además de una excelente periodista es una buenísima persona. pic.twitter.com/V3ir7Se9cg — Marta Monforte (@MartaMonforteJ) September 21, 2021

Con la red cargando tintas contra Olona, esta ha tenido un aliado inesperado en su batalla: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El regidor ha querido poner al mismo nivel la actitud que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha tenido con un periodista de Estado de Alarma, el medio audiovisual de Javier Negre.

Josué Cárdenas preguntaba en rueda de prensa a Echenique por las presuntas revelaciones vinculadas con Podemos y el chavismo que se prevé que haga públicas El Pollo Carvajal, pero el portavoz ha esquivado la pregunta explicando que "yo no tendría problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros que son periodistas de verdad".

Almeida ha aprovechado este vídeo de Echenique para dejarlo en evidencia y, de paso, echar un capote a Olona:

¡Qué escándalo lo de VOX con los periodistas! pic.twitter.com/e6PxTCmfwG — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 21, 2021

La respuesta de Echenique

Echenique ha evitado contestar a Almeida, pero sí ha hablado del tema en relación con la información publicada, en este caso, por Televisión Española. Cree que la comparación entre la actitud de Olona "encarándose agresivamente con una periodista" y la de él negándose a "contestar a un canal de YouTube de ultraderecha dirigido por un condenado por inventarse entrevistas falsas y conocido por acosar a manteros" no es justa:

TVE (pagada por ti) hoy ha blanqueado a VOX encarándose agresivamente con una periodista, comparando eso con un corte en el que me niego a contestar a un canal de YouTube de ultraderecha dirigido por un condenado por inventarse entrevistas falsas y conocido por acosar a manteros. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 22, 2021

Luego se llevarán las manos a la cabeza preguntándose a qué se debe el auge de los discursos de odio contra las personas migrantes o las personas LGTBI. Por no hablar del daño que hacen a los verdaderos profesionales de la comunicación que hacen su trabajo con rigor. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 22, 2021

Sin embargo, sí que parece más que justa a muchos tuiteros que han cerrado el círculo con otra retahíla de zascas a Echenique siguiendo la estela de Almeida:

Es verdad Echenique, deberíais cerrar esa basura. Estáis en el Gobierno, hacedlo. — Carlos (@C_SanDLR) September 22, 2021

Da igual de donde sea. Si tiene el titulo de periodista se merece que le contestes, y más en sede oficial, para eso te pagamos todos. — Amalia Fernández 🆓️ (@queguasa) September 22, 2021

No hablemos de condenados…q usted no debería estar donde esta — marian (@Mariandubai) September 22, 2021

Fue a hablar de condenas el CONDENADO. Paga lo que debes. — Periodista TW®️ (@VoxPeriodista) September 22, 2021

Los míos, periodistas... Los otros, activistas... — The_Bernarda's_Cunt 🇪🇦🇪🇺 (@GOMX3) September 22, 2021

Aquí la violencia solo la ejerce la izquierda fanática de este país pic.twitter.com/hpvOzKvWu6 — Oscar (@oscarpc78) September 22, 2021

Sobra decir que en ambos casos la actitud de los políticos con los periodistas es intolerable.

