La rocambolesca teoría de José Manuel Soto sobre los 'neonazis del PSOE' para destruir Vox

El pasado sábado en Madrid estaba autorizada una manifestación del grupo ultraderechista Madrid Seguro en contra de las "Agendas 2030/2050", pero un grupo de neonazis dio un golpe de timón para variar el rumbo de la protesta y terminar clamando consignas homófobas en Chueca, el epicentro de las fiestas del Orgullo LGTBi en la capital. "Fuera maricas de nuestros barrios" y "fuera, sidosos, de Madrid" fueron algunas de las lindezas que corearon.

Las redes sociales se llenaron inmediatamente con imágenes de estos grupos sembrando el odio hacia el colectivo y escoltados por agentes de la Policía Nacional. La delegación del Gobierno en Madrid impondrá una sanción administrativa de 600 euros, lo máximo que permite la ley, a los dos organizadores de la marcha, tal y como ha asegurado la elegada del Gobierno, Mercedes González.

El informe que elaboró la Policía Nacional, ha detallado, ya se ha remitido a la Fiscalía Provincial de Madrid para contemplar si se produjo o no un delito de odio. Con todo, aunque la interpretación de lo sucedido no debería dejar espacio para las dudas, son varias las voces que han vislumbrado otra lectura bien diferente en los mismos hechos, pero no por ello necesariamente certera.

"Soy bastante mal pensado"

Una de estas voces discordantes con el relato oficial es el cantante andaluz José Manuel Soto, quien ha contado su teoría en las redes sociales para llevarse un aplauso unánime de los suyos y el abucheo de los del otro lado. Cree el artista que "la manifa de los colgados neonazis de Chueca se autorizó (y creo que se promovió) desde el Gobierno para que no se hablara de Henri Parot ni de la luz, y para azuzar a los medios contra Vox, cuya ilegalización ya se prepara":

Como ya soy mayor soy bastante mal pensado, creo q la manifa de los colgados neonazis de Chueca se autorizó, (y creo q se promovió) desde el Gobierno para q no se hablara de Henri Parot ni de la luz, y para azuzar a los medios contra @vox_es , cuya ilegalización ya se prepara… — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) September 20, 2021

No obstante, esta no ha sido la única mención de José Manuel Soto a su teoría, puesto que más tarde buscaba avales en informaciones como estas:

Soto no es, ni mucho menos, el único que defiende este otro relato. De hecho, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusaba estos días al PSOE de estar detrás de la convocatoria. Calificó a los neonazis como "banda de locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español" y aseguró que "apesta a cloaca socialista". Cree que últimamente se ven "cosas muy extrañas", como "los sobres con balas o montajes como el de Malasaña", ha apostillado.

Los seguidores del cantante, por su parte, tampoco parecen albergar dudas:

No lo dude un momento que fue así... pic.twitter.com/26hpIL2zhM — forresgum69 (@forresgum69) September 20, 2021

Montaje como tantos, los sobres con balas, ataque a sede de podemos…. Una trola más https://t.co/OeHIjpseRl — Liliput (@liliputencasa) September 20, 2021

Si se ilegaliza de la noche a la mañana la gente puede verlo como un atentado a la libertad, pero si se va preparando el terreno poco a poco... bueno, ya se sabe lo manipulables que somos. — Agente Smith (@_Agente_Smith) September 20, 2021

Me gustaría saber la identidad de los asistentes y su ideología real. No vaya a ser que vengan de Galapagar… — Ana Belen Martinez (@anachannels) September 20, 2021

Si yo pienso igual todo son paréalas para tapar vergüenzas del propio gobierno maldito pero lo de ilegalizar a VOX lo van a tener más difícil y si lo hacen será el preludio de otra guerra en España y esta vez no podrán achacársela a Franco https://t.co/dNltl6czxf — Jose Martinez (@josusi60) September 20, 2021

Esperate que empiecen a salir las fotos de los “manifestantes” ,ya hay uno que han encontrado, que,por lo visto,llevaba la camiseta del gimnasio del Pirracas…..raro, raro…. — Marisa Orlandi (@luflap) September 20, 2021

Existe un dicho que dice, piensa mal y acertarás. https://t.co/WgM70y8Tcr — Nébur (@RubenPerCas) September 20, 2021

Como yo también soy mayor,,, soy muy mal pensado ,, y saco conclusiones que en LaMoncloa son perversos y manipuladores de cerebros. — Juan B. Almagro (@JalmagroJuan) September 20, 2021

Algo parecido a lo de las balas en los sobres, no???

También lo creo yo. https://t.co/xdVzJIcVzu — Cactus 🇪🇸 👑 🖤 (@CactusPacense) September 20, 2021

Yo no soy tan mal pensado pero si esta gente pacta con terroristas, miente hasta durmiendo y todo por seguir dos años más, no me extrañaría que quieran ilegalizar a VOX, al PP y a Ciudadanos. Estos son los sueños húmedos del Traidor de la Moncloa. — cántabro (@cantabr77211707) September 20, 2021

Alguien lo duda? Pienso justo lo mismo y más después de los montajes de las cartas con balas, navajas, asalto a sedes de podemos, Malasaña, etc.. https://t.co/XuLF9UP6JI — Ana Ruiz U(adivinacomedia)💚🇪🇸 (@adivinaconmedia) September 20, 2021

Lamento darle la razón D. José... intentarlo quizás lo intenten... conseguirlo ya es otra cosa... — Capi (@DeZetaTe) September 20, 2021

A Sánchez le conviene una derecha dividida . Por eso no van a ilegalizar a Vox . En las elecciones Vox hará de víctima ( nos van a ilegalizar) e igual el PSOE azuza el ' os vamos a ilegalizar' , así tendría Vox más voto y el PP no conseguiría mayoría . Es todo estrategia . https://t.co/0rxZstr7lZ — Valentina (@Valenti98897891) September 20, 2021

Por eso pienso que hay pruebas más que suficientes para denunciarlo en Europa. Luego, puede ser tarde. VOX es el partido más molesto para todos. Izquierda y derecha. — SabatoFan💚🇪🇸💚 (@SabatoFan) September 20, 2021

Sin embargo, analistas de redes como Julián Macías Tovar habrían demostrado ya en hilos como este que si alguna formación política está detrás de los grupos nazis la balanza está inclinada, más bien, hacia el otro lado.

