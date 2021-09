Olona (Vox) abronca a una periodista en los pasillos del Congreso: "Tu silencio es muy elocuente"

J. C.

La bronca de este martes en el interior del Congreso no se ha quedado solo en el hemiciclo. También ha llegado a los pasillos de la cámara baja. La diputada de Vox Macarena Olona ha abroncado a una periodista, quien le preguntaba sobre la polémica que había sucedido minutos antes unos metros más allá, cuando un miembro de su partido, José María Sánchez García ha sido expulsado tras haber llamado "bruja" a la socialista Laura Berja.

Esta última defendía en la tribuna una iniciativa de su grupo para reformar el Código Penal y castigar el acoso a las mujeres en las clínicas abortivas.

Consultada por la prensa sobre el rifirrafe previo —tras el que Olona ha arropado a su diputado, tras considerar que la Mesa de la cámara había interpretado "arbitrariamente" el reglamento—, la también abogada del Estado se ha enzarzado con la periodista Cristina Pérez.

"Quería saber si a usted le parece bien que se llame bruja a una diputada", ha preguntado esta última. Olona, quien recorría el pasillo apresuradamente y parecía que iba a optar por obviar la cuestión, ha dado media vuelta y se ha encarado con la informadora.

"¿Has hecho la misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso, llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión?", ha repuesto la diputada.

"Es una pregunta que quiero hacerte; te estoy preguntando de manera directa: sí o no", ha vuelto a insistir la dirigente, visiblemente tensa. "Quiero una contestación: sí o no. Sí o no", ha reiterado. "¿No quieres contestarme? Gracias. Tu silencio es muy elocuente", ha murmurado la política, mientras se alejaba apresuradamente de los micrófonos.

El diputado Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, ha compartido en su perfil de Twitter el vídeo del incidente, acompañado del siguiente mensaje: "Macarena leona es mucho más Macarena".

