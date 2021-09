La tensa entrevista de Risto a la alcaldesa de uno de los pueblos arrasados por el Cumbre Vieja

Los medios continúan ofreciendo el minuto a minuto de la erupción del Cumbre Vieja y las consecuencias que está teniendo para la población de los municipios de La Palma que se han visto afectados, como es el de Los Llanos de Aridane. Su alcaldesa, Noelia García, ha protagonizado uno de los momentos mediáticos más tensos de estos días al afear en directo la pregunta que le ha planteado este miércoles Risto Mejide en el programa Todo es Mentira.

Antes de la primera intervención de la alcaldesa, en el espacio de Cuatro se han dedicado a buscar responsabilidades urbanísticas y este extremo no le ha gustado ni un pelo a García, que lo expresó sin tapujos: "Me sorprende que en un día como hoy estemos hablando de esto. Creo que, con todo el respeto, hoy no es el momento para hablar de esto. Llegará un momento en el que podamos, pero me parece que, por respeto a un montón de personas, no es el momento", dijo.

No obstante, la alcaldesa explicó que "el Plan General de Los Llanos de Aridane es del año 87", añadiendo que entendía "que, a lo mejor, para las personas que no viven en Canarias es difícil entender la idiosincrasia canaria" y explicando que "si siguiésemos las indicaciones que ustedes nos están planteando, no se podría construir en ningún lugar de Canarias; es decir, no habría ningún habitante de Canarias ni en Lanzarote, ni en Tenerife, ni en El Hierro ni en toda La Palma".

La réplica de Risto

Noelia García continuó con su discurso diciendo que se estaban haciendo aseveraciones "con demasiada ligereza" y reiterando que "estamos en plena emergencia, ayudando a las familias a salir de sus casas. Ya vendrán esos momentos. Estamos justamente intentando buscar toda la colaboración institucional para ayudar a esas familias. Ya vendrán las responsabilidades si es que las hubiera".

Aclaró también que "los volcanes en Canarias, como el que estamos viendo, sin fisuras, pueden salir en cualquier sitio", insistió en que estaba hablando "con todo el cariño y con todo el respeto", y confesó que el día anterior "no atendí a ningún medio de comunicación porque me era imposible". Dicho esto, fue Risto Mejide el que tomó la palabra para contestar a la alcadesa de forma tajante y poco empática.

"Le agradezco la sugerencia, la tomo como una sugerencia, pero igual que nosotros no le decimos cómo tiene que gestionar el Ayuntamiento, los medios de comunicación tenemos otro trabajo en estos momentos", ha empezado, para continuar diciendo que "nos sorprende que usted hable de falta de respeto cuando hemos tenido aquí a sismólogos y vulcanólogos que nos han dicho exactamente cosas que podrían poner en entredicho un plan urbanístico".

.@ristomejide estalla tras el argumento de la alcaldesa de Los Llanos de Ariadne: “Esto no tiene nada que ver con el respeto” #TodoEsMentira22S

https://t.co/xBjhBY0N2S — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 22, 2021

Risto ha seguido con su duro discurso afirmando que "parte del respeto que usted está reclamando para estos habitantes también incluye el informarles de si ellos construyeron en un sitio en el que no se debería haber podido construir, que no es culpa suya, es culpa justamente de la Administración" y concluyendo en un tono casi amenazante: "Los medios de comunicación vamos a seguir haciendo nuestro trabajo igual que usted está haciendo el suyo, seguramente, muy eficiente y muy eficaz".

"En el caso de que haya alguna responsabilidad, no se preocupe que la vamos a encontrar porque esa es la función de los medios, señora alcaldesa", remató Mejide. Ella, al otro lado del teléfono, preguntando si podía intervenir, dejaba claro que no entraba "en el contenido de su trabajo ni en el contenido de su programa", pero que se veía en la responsabilidad de haberles llamado la atención y de atender a la prensa.

"Ayer no pude, no estaba ni física ni emocionalmente disponible, hoy he podido atenderles; pero yo no puedo dedicar mi tiempo, sin entrar en el contenido que usted quiera tener en su programa, faltaría más. Yo no puedo estar aproximadamente 45 minutos pendiente de debatir la responsabilidad porque en esos 45 minutos puedo estar en la calle ayudando a las personas. Simplemente", concluyó la alcaldesa ante un Risto que terminó por pedirle disculpas por haber robado ese tiempo.

¿Por qué se ha seguido construyendo casas cerca del volcán a pesar de los informes que predecían que podía entrar en erupción?



Noelia García: "por esa razón nadie podría vivir en Canarias. Somos islas volcánicas y no se puede prever"https://t.co/paDefSmNmk#TodoEsMentira22S pic.twitter.com/4SneHCfKSZ — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 22, 2021

No obstante, la audiencia del programa se mostró muy crítica con la actitud de Risto, a quien han acusado de falta de empatía con la alcaldesa de Los Llanos de Aridane.

Sigue los temas que te interesan