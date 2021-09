El hartazgo de una canaria con los 'cuñados' que opinan sobre la erupción en La Palma

Desde que el Cumbre Vieja entró en erupción hay un meme glorioso paseando por las redes: "Ya me aburrí de ser experto en Afganistán, ahora soy vulcanólogo", nos dice desde el tuit el señor de barba blanca que puebla los bancos de imágenes. Se trata del resumen perfecto de lo que sucede con un alto porcentaje de usuarios en las redes sociales que no se cortan a la hora de opinar sobre todas las cosas aunque no tengan ni la más remota idea de nada.

Además de haber interpelado a los Bomberos para cuestionar que no vayan a sofocar las lenguas de lava con sus mangueras, de pedir que llueva para que se apague el volcán o de que le incrusten un tapón de hormigón al cráter, e incluso de sugerir que la erupción es un invento porque el magma no está saliendo por donde sale el de las películas, ahora también se dedican a criticar que los palmeros hayan construido en terreno volcánico obviando que toda la isla es volcánica.

Ocurrió durante el programa de Risto Mejide y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane ya les dio un repaso, pero sigue pasando a diario en Twitter. Poco importa que la isla esté dentro de un Plan Insular —la norma supramunicipal que ordena el territorio teniendo en cuenta el medio ambiente, los riesgos y las necesidades de la población—, un documento que, con toda probabilidad, tenga que ser actualizado después de lo que está suciendo para recalificar terrenos y reordenar el nuevo territorio.

Hartazgo de los canarios

Avanzan los expertos que quizás haya que vaciar lugares que hasta ahora estaban habitados y que, en todo caso, el urbanismo tendrá que ir detrás de la ciencia. No obstante, en Twitter no están dispuestos a esperar tanto tiempo y los todólogos ya han dictado sentencia, juzgando a todos los canarios por haber construido sus casas en zonas peligrosas. Ante este panorama, una tuitera ha querido contestar con un hilo que ha generado miles de reacciones:

Hasta los cojones de que me digan que quién nos manda a los canarios a construir en zonas volcánicas.



Queridos iluminados. Todo el archipiélago es volcánico ¿Dónde construimos entonces? ¿En Groenlandia?



⬇️ — Davinia No Se Qué (@daviniaconuve) September 22, 2021

Davinia plantea en su argumentación que "el fenómeno de la opinología estos días se les está yendo de las manos" y explica que "si los humanos mirásemos con lupa dónde construir, no construiríamos en ningún sitio":

El fenómeno de la opinología estos días se les está yendo de las manos a muchas personas.



Vamos a ver. Si los seres humanos mirásemos con lupa donde construir, no construiríamos en ningún sitio.



⬇️ — Davinia No Se Qué (@daviniaconuve) September 22, 2021

"No construyas a los pies de un volcan por si entra en erupción".



Está bien, pero por esa regla de 3, no construyas en los alrededores de un río por si vienen lluvias torrenciales y el río se desborda.



⬇️ — Davinia No Se Qué (@daviniaconuve) September 22, 2021

No construyas en la costa por si viene tormenta y se forman olas de 3 metros de altitud, o incluso un tsunami.

No construyas en los alrededores de lo alto de un barranco por si hay terremotos y se producen desprendimientos.



⬇️ — Davinia No Se Qué (@daviniaconuve) September 22, 2021

No construyas en zonas áridas porque no tendrás cultivos.

No construyas en zonas frías porque no tendrás ganadería...



Si nos llevamos por todas las variantes que se pueden dar cuando la naturaleza se comporta como naturaleza, no podríamos construir ni vivir en ningún sitio.



⬇️ — Davinia No Se Qué (@daviniaconuve) September 22, 2021

Acaba lanzando una pulla a los "opinólogos de sofá", a los que les pide "un mínimo de sentido común":

Así que si alguien va a opinar desde el sofá de su casa, que sea con un mínimo de sentido común.



"Es mejor estar callado y parecer estúpido, que abrir la boca y disipar las dudas"



Iluminados arreglamundos que ni siquiera sabían dónde situar la isla hasta hace 3 días. — Davinia No Se Qué (@daviniaconuve) September 22, 2021

Teniendo en cuenta, en todo caso, el drama de vivir junto a un volcán como el de La Palma, cabe preguntarse si no sería conveniente evitar asentamientos en las zonas expuestas. Los compañeros de Ciencia se han formulado esta misma pregunta y avanzan que para obtener una respuesta es necesario tener en cuenta varios factores.

El más importante es que los volcanes de las Islas Canarias son fundamentalmente fisurales, así que existe incertidumbre sobre el lugar exacto por donde puede salir la lava, como explicaba la tuitera. No existe un cráter definido, por lo que no se conoce qué puntos son más peligrosos y no es fácil determinar cuáles son las zonas donde convendría evitar asentamientos de población.

Con todo, han sido muchos los tuiteros que se han sumado a la opinión de Davinia:

Hay mucho listo me parece a mí... pic.twitter.com/wJkLtuiszB — alexkran (@alexxkran) September 22, 2021

Cuando entró en erupción el Teneguia, yo vivía en Tenerife y tenía 13 años, entonces solo había una cadena de televisión y solo opinaban e informaban personas expertas en vulcanología. En 50 años el conocimiento de estos fenómenos ha avanzado mucho, pero no los opinadores. pic.twitter.com/bagbKDnqPo — MSBONOME (@msbonome) September 22, 2021

Hay mucho gili suelto en tuiter.

Son erupciones fisurales, casi imposible preveer donde y cuando sucede y el recorrido exacto de la colada de lava.

En fin. — Laura y sus gatitos 💜🏳️‍🌈 (@LauraYSusGatito) September 22, 2021

Si los Canarios no viviesen en zonas volcánicas, simplemente no habría Canarios.

Dicho esto, hay construcciones, y no me refiero a Canarias precisamente, en cauces que llevan secos décadas, y que tarde o temprano acaban inundandose. Eso sí la culpa es de quién concede el permiso. — Cuèntabe un cuento (@JosM21338985) September 22, 2021

A pesar de la tragedia que está suponiendo la erupción del volcán, conviene recordar que las erupciones no son frecuentes y que desde el siglo XV se han sucedido 18 en todo el archipiélago, ocho de ellas en La Palma, que es la que presenta mayor actividad. Viendo las cifras, tomar la decisión de desplazar población no parece una solución, sino que lo más necesario sería hacer seguimiento de la actividad sísmica, como se ha hecho, para preservar la salud de las personas.

