El patriótico truco de una joven que evita multas gracias a llevar la bandera de España en el coche

Desde el pasado 21 de marzo está en vigor la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial, un texto en el que se han endurecido muchas multas por infringir la legislación y poner en riesgo la seguridad de los conductores. Por ejemplo, el uso del móvil o la mala utilización de los sistemas de seguridad, como el cinturón o el caso, son dos de las infracciones que se penalizan con una mayord dureza por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según los últimos datos, sin observar el 2020 por ser un año anómalo, la DGT ha puesto un total de 4.684.286 multas en España en 2019, con las que ha recaudado 408.535.274 euros. Sabiendo que el mejor sistema para que no te multen es respetar las normas y tener en cuenta lo que se debe y no se debe hacer por el bien de todos, se ha popularizado un simpático truco antimultas en los últimos días gracias a Twitter.

Una fotografía que acumula más de 50.000 reacciones en la red social y que muestra la bandera de España que una joven lleva en el espejo interior de su coche. La chica en cuestión se llama Celia, pero ha sido una amiga la que ha compartido la imagen al lado de un texto que simula un diálogo entre ambas para terminar explicando que no es que sea una muchacha muy de símbolos patrios, pero que la lleva "porque así la poli no me para":

celia xq llevas la bandera d españa en el coche

:porque asi la poli no me para pic.twitter.com/ek7DG5qN3V — vicky💔 (@itssvicky03) April 29, 2022

En realidad, lo que lleva Celia en el retrovisor no es una bandera de España al uso, sino una cinta rojigualda con la medida de la Virgen del Pilar de Zaragoza. Las hay de todos los colores, pero esta es una de las que más se ven justo en el mismo lugar en que la lleva la joven. Si la estirásemos ―mide 40 x 2,5 centímetros― veríamos un dibujo geométrico que es el tamaño real de la imagen, de 36,5 centímetros. La idea ha entusiasmado al personal, que no han dejado de apuntar el consejo y aplaudir a la chica, además de aportar también otras sugerencias:

Mi padre usa la técnica de llevar un llavero con el escudo de la poli. En cuanto ven que es "compañero" le indican que siga el camino 😂 — ✖️Noa Winchester✖️ (@NoaDMartin) April 30, 2022

mi coche a partir de ahora: pic.twitter.com/nRgzPKQFMC — Fraan ☻ (@fraancereceda_) April 30, 2022

No sé si sirve, pero como curiosidad la vez que fuí a San Sebastián desde BCN y me paró la GC en Navarra, cuando me pidieron abrir el maletero y vieron la bandera que llevo, ni revisión ni nada. Solo le faltó darme un abrazo — Magilla Gorilla (@CondeEstepa) April 30, 2022

Cinta bendecida de la medida de la Virgen del Pilar.

🙏🇪🇦 pic.twitter.com/6FwkTZ7s2z — Werewolf1900 (@Werewolf190021) May 1, 2022

Pues tengo una colega que lleva la pulserita de Jusapol… y le funciona — Armando Pérez Martel🟥🟨🟪🔻🏳️‍🌈 (@mecano33) May 1, 2022

Se viene banderón — alejandro (@alejandroladero) April 30, 2022

Por si hay interesados, la cinta se venden online y cuesta algo menos de 14 euros.

