La conmovedora campaña de Joaquín, el niño que gastó sus ahorros en unas gafas para su amigo

Joaquín es un niño de 9 años que vive en Arroyito, una ciudad de la provincia argentina de Córdoba, y cuya ejemplo de generosidad está dando la vuelta al mundo. El chiquillo le pidió a su padre que le ayudase a lanzar una campaña para lograr reunir el dinero necesario y comprarle unas gafas nuevas a su compañero Josué, cuya madre está desempleada y no puede hacer esa inversión. La oleada de solidaridad que han recibido ha sobrepasado con creces el objetivo del pequeño.

El padre de Joaquín compartió en las redes sociales un vídeo de su hijo explicando su idea: "Mi compañero de quinto grado, Josué, está necesitado de lentes nuevos. Él tiene un problema en la vista y los que usa los tiene rotos hace mucho tiempo, los tiene atados con alambres porque, lamentablemente, su mamá no puede comprarlos porque no tiene trabajo y necesita unos nuevos", ha explicado el chaval con gran madurez.

Además, especificaba que costaban unos 20.000 pesos ―164 euros― y que él mismo iba a empezar poniendo 4.000 pesos ―32 euros― "de mis ahorros personales", que estaba guardando para poder ir a ver a Los Pumas, su equipo de rugby favorito: "Necesito de ustedes para ayudarme a completar lo que falta. Si están interesados, pueden colaborar con lo que puedan, entre todos seguro que lo logramos", animaba. El mensaje de la campaña culminaba con otro tuit en el que se especificaba un número de cuenta.

Me ayudan a compartir? Mi hijo Joaquín está juntando unos pesos para ayudar a su compañero Josué que necesita anteojos nuevos! Estaba ahorrando para ir a ver a Los Pumas a San Juan en Agosto pero prefiere usar sus ahorros en los lentes para su compañero! Twitter haz tu magia! pic.twitter.com/9umA0iu05p — Viajo con 3 Sabandijas 🇦🇷🇧🇷🇦🇷 (@gabitocordobes) April 30, 2022

El padre de Joaquín ha explicado que la madre de Josué sí acudió primeramente a los servicios sociales y al Ayuntamiento, pero "no obtuvo respuesta", así que decidieron sumarse a su hijo para "encarar nosotros al problema y con ayuda de la gente incluso vamos a ir un poco más allá e intentar que se pueda operar la vista", ha confirmado. El hombre, a través de Twitter, ha ido dando cuenta de las donaciones que iban entrando en la cuenta, puntualmente, puesto que pronto sobrepasaron la cantidad que costaban las gafas y se plantearon nuevos retos:

Gente buen día. Les paso captura de lo recaudado. Tenemos para los anteojos y para los controles pre operatorios. Lo de la cirugía no estaba previsto porque la mamá no dispone de los medios. Además de lo recaudado en MP tenemos aprox. $15000. El 100% va a ser destinado a Josué. — Viajo con 3 Sabandijas 🇦🇷🇧🇷🇦🇷 (@gabitocordobes) May 1, 2022

Con mi esposa nos vamos a encargar que Joaquín también pueda cumplir su sueño de ir a ver a Los Pumas a San Juan en agosto. Y los invitamos a seguir nuestra cuenta para que sigan los detalles de los ingresos y gastos. Muchas gracias y Feliz día del Laburante para todos! pic.twitter.com/PmjUgb2SAF — Viajo con 3 Sabandijas 🇦🇷🇧🇷🇦🇷 (@gabitocordobes) May 1, 2022

Así, llegaron a reunir algo más de 1.667 euros en total, una cantidad con la que han podido comprar las gafas, sufragar la cirugía y los tratamientos, además de comprarle un ordenador e invertir también en el ocio del niño. Por el momento, como ha explicado el padre de Joaquín, han cerrado la colaboración hasta que surjan nuevas necesidades, dando las gracias a todo el mundo que ha colaborado también "por la confianza depositada en esta familia":

Buenas noches! Queremos agradecer a las cientos de personas que colaboraron. Tenemos este monto y 15000 pesos en efectivo. Tenemos cubiertos no solo los anteojos y marcos sino otras necesidades que surgieron a partir de este disparador. Queremos cerrar el pedido de colaboración+ pic.twitter.com/eDYI6HOEAZ — Viajo con 3 Sabandijas 🇦🇷🇧🇷🇦🇷 (@gabitocordobes) May 3, 2022

por ahora no tiene sentido acumular dinero sin un uso específico. Más adelante surgirán otras necesidades relacionadas a una cirugía y contamos con todos ustedes. Y decirles q Josué es un niño con un futuro brillante, gracias a cientos de granitos de arena q hicieron (sigue) — Viajo con 3 Sabandijas 🇦🇷🇧🇷🇦🇷 (@gabitocordobes) May 3, 2022

esta montaña de solidaridad, como dice Joaco. Gracias por la confianza depositada en nuestra familia para administrar está ayuda recibida. — Viajo con 3 Sabandijas 🇦🇷🇧🇷🇦🇷 (@gabitocordobes) May 3, 2022

Este mismo miércoles, ha anunciado que en un par de días Josué podrá tirar sus viejas gafas arregladas con alambre y ponerse las nuevas, estrenando también una bici y ropa para el colegio, además de mochila y zapatillas. Asimismo, han conseguido un oftalmólogo pediátrico para llevar a cabo la operación:

Hola a todos! Vuelvo a contarles que tenemos todo resuelto con respecto a Josué! Está feliz, en un par de días va a tener sus anteojos, tiene bici nueva, hoy mismo ropa nueva para el colegio, mochila nueva, zapatillas para el cole y para salir! Y tenemos fondos para cumplirle + — Viajo con 3 Sabandijas 🇦🇷🇧🇷🇦🇷 (@gabitocordobes) May 4, 2022

Otros sueños! Conseguimos un oftalmólogo pediátrico y vamos a generarle una visita. Ese mismo día va a viajar a Cba para ir al Parque, a un Mac, y a esos lugares que le encantan a los niños! Hay muchos Josués por ahí. Miremos más y estemos atentos! Es mucho lo que podemos hacer + — Viajo con 3 Sabandijas 🇦🇷🇧🇷🇦🇷 (@gabitocordobes) May 4, 2022

Y un simple gesto, un momento, un abrazo, un café, a los nuestros, a un vecinito, al viejo cascarrabias de la cuadra, a la señora que mira solita por la ventana.... No nos cansemos de hacer el bien. Basta de esloganes vacíos y más acción. Aprendamos la lección de esta historia! — Viajo con 3 Sabandijas 🇦🇷🇧🇷🇦🇷 (@gabitocordobes) May 4, 2022

La madre de Josué, Beatriz, ha asegurado a Eldoce.tv que el niño tenía problemas en la vista desde los cuatro años y hacía dos que no podían comprarle unas gafas nuevas: "Que un niño de 9 años tomara una decisión así me sorprendió mucho, cada vez que veía el vídeo en algún canal me largaba a llorar", ha llegado a reconocer, emocionada.

