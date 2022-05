Lluvia de zascas a Willy Toledo por dar lecciones de periodismo a Risto Mejide y sus colaboradores

No son días tranquilos para Risto Mejide y sus colaboradores en Todo es mentira, su programa diario de las tardes que se emite en Cuatro. Si ayer protagonizó un tenso rifirrafe con Pablo Iglesias (“No he tomado cocaína en mi vida, ¿qué es lo que tú te metes?” le llegó a decir Mejide a Iglesias), ahora ha sido el actor Willy Toledo quien ha arremetido contra el antiguo jurado de programas como Got Talent.

Es bien sabido que Willy Toledo tiene una trayectoria pública tan polémica como buen actor. En cuanto a lo segundo, Toledo ha sido nominado dos veces a los Premios Goya: en 2002 a mejor actor revelación por El otro lado de la cama, la exitosa comedia musical de Emilio Martínez-Lázaro, y en 2004 por una de las mejores películas de Álex de la Iglesia: Crimen Ferpecto.

El personaje locuaz que interpretaba en esta última cinta, vendedor en una gran tienda, tiene algo que ver con el Toledo que se ha dejado ver en sus apariciones públicas. Por sus intervenciones hablando de temas como Cuba, la Casa Real, la extrema derecha, Rusia o la deriva de la izquierda se ha granjeado una buena cantidad de críticos y detractores. Los zascas recibidos por su tuit sobre Risto Mejide han sido la última prueba de esto:

Que @ristomejide es un ser despreciable y sus "colaboradores" - en especial ese comicucho mediocre @SrCastelo - son unos lamebotas es algo sabido. Ahora, presenciar como @pardodevera, que va de progre, aplaude jovial la basura vertida por esta cloaca, es directamente vomitivo. — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺 (@guillermoTM1959) May 3, 2022

Sin embargo, la que ha salido peor parada de sus críticas es la periodista y directora Corporativa y de Relaciones Institucionales de Público Ana Pardo de Vera. Por el tuit de Toledo se entiende que el actor no la considera una verdadera 'progre' y rechaza su conducta.

Pardo de Vera le ha contestado aludiendo a la posible falta de trabajo de Toledo durante estos años, algo que el propio actor se ha encargado de desmentir en un hilo donde enumera sus participaciones en obras de teatro y audiovisuales en los últimos años. No obstante, la discusión ha seguido y las redes no han dudado en opinar como suelen hacer: mediante zascas. Sobre todo, ha sido aplaudida la respuesta de Pardo de Vera donde le pide que deje de 'repartir carnés de un oficio' que no es el suyo.

Te tiene que ir muy mal en tu trabajo para repartir carnés de un oficio que no ejerces. Es fascinante 🤔

Menos mal que yo no me tomo tan en serio a mí misma y valoro tanto el sentido del humor en medio de tanto profeta hiperventilado.

En fin, enhorabuena por #LosFavoritosDeMidas https://t.co/9Kmc4IMNab — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) May 3, 2022

El "argumento" del trabajo (critico al sistema y sus voceros para conseguir trabajo) además de hilarante, es el favorito de la extrema derecha (hágaselo mirar) pero le cuento: en los dos últimos años he trabajado en "Los favoritos de Midas", una gran serie por la que, además 👇 https://t.co/7GYQGshs33 — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺 (@guillermoTM1959) May 3, 2022

No, no se alegra, su comentario demuestra que le hubiera encantado que su falacia fuera verdad. Usted, como tanta gente, no puede soportar que existan personas libres y honradas.

Por último, le dejo uno de los comentarios a mi hilo que comparto plenamente.https://t.co/CX9R7DRR1J — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺 (@guillermoTM1959) May 3, 2022

No, en serio, adoro el cine. Y me alegro además de que sus películas/series se emitan en Netflix, en salas comerciales, se promocionen en mass media… A mí me gustaría que Público tuviera esas plataformas, pero no soy tan buena. En realidad, soy muy mala periodista, según usted https://t.co/CRApAOLFW3 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) May 3, 2022

Dicen algunos mercenarios de la prensa española que en esta guerra se lucha por "valores" (no ellos, claro, ya envían a otros) y algo de razón no les falta: el nazismo y el fascismo son valores netamente europeos y hay que apoyar a quienes los están enseñando desde la infancia. https://t.co/ufUTKZdK4V — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺 (@guillermoTM1959) May 3, 2022

Don Guillermo mire usted esto, pocas periodistas se atreven a hablar tan claro como @pardodevera y si lo quiere ver completo puede ver el capitulo 19 de @LaBasePublico . Esta bien que donde el facherio campa a sus anchas haya gente que les pare los pies https://t.co/LnhaKm8w0f — CoRReCaMiNoS (@AsCeTaCaChoNDo) May 3, 2022

Que te va peor en el curro que a ella, es un hecho; no eres parte del circo de la manipulación. Se podrá estar más o menos de acuerdo contigo, pero está claro que honestidad y honradez no te faltan, a ver si ella puede decir lo mismo. — Aitor (@HiAitor) May 3, 2022

Cuando no hay argumentos se intenta atacar y desprestigiar desde el desconocimiento. Señora @pardodevera no sé si sabe que hay más vida laboral que la del trabajo en los programas basura y en las mesas camillas a los que usted es asidua hace tiempo. — MALAMENTE 💜 (@MalamenteMADRID) May 3, 2022

La verdad es que hay que ser un poco miserable para atacar a Guillermo Toledo dejando caer que es un actor fracasado, cuando si le hubiera bailado el agua al poder se habría hinchado a ganar pasta y reconocimiento. Todo por lo aceptar que va a programas de mierda a compadrear. — azalkmaar (@azalkmaar17) May 3, 2022

