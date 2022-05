El increíble cambio de una casa llena de basura tras el paso de una 'influencer' limpiadora

La vida de Liz Mara Camacho cambió por completo cuando se puso una visera rosada y abrió perfiles en todas las redes sociales para promocionar su trabajo como limpiadora de viviendas en Puerto Rico. Las fotografías y vídeos que iba compartiendo La chica de la gorra rosa antes y después de su paso por todo tipo de hogares consiguieron catapultarla a la fama viral y convertirla en una auténtica influencer de la limpieza doméstica. Ahora, las imágenes de su último trabajo en una casa llena de basura están dando la vuelta al mundo.

Ha reconocido ella misma que fue el trabajo más duro al que se tuvo que enfrentar durante este año como profesional. La propietaria del inmueble contrató su servicio a distancia, porque está en Estados Unidos, así que "me mandó las llaves y quiso que ambas viéramos la residencia a la vez", con lo que el vídeo que ha trascendido forma parte de esa videollamada con la dueña, que se tuvo que quedar de piedra al ver el desastre.

Acumulación de basura en cada rincón de la casa, muebles en mal estado y un abandono absoluto reinaban en el espacio, que parecía el escenario de una película de miedo: "No quiero ver más", se le escucha decir a la dueña, indignada con las imágenes. La limpiadora se topó también con comida podrida en el frigorífico, rodeada del bicherío que se alimenta de productos en descomposición, y con paredes manchadas de excrementos. Una pesadilla.

Las últimas personas que habían vivido en la casa oficialmente la dejaron hace tres años y en este tiempo la dueña la mantuvo cerrada o eso creía, porque todo apunta a que alguien ha estado viviendo allí durante este tiempo. Sea como fuere, la limpiadora y su equipo estuvieron dos días enteros dedicándose primero a quitar toda la basura y los muebles, y después a frotar hasta que los azulejos volvieron a brillar:

La dueña de la casa se mostró sorprendidísima del resultado, y no es para menos: "Quedó perfecta, nueva, me siento feliz. Gracias", le ha dicho a La chica de la gorra rosa en un vídeo que se ha viralizado rápidamente. La limpiadora ha contado al portal EsMental que empezó limpiando casas con una suciedad normal y así estuvo unos seis meses, pero un particular pidió en una emergencia que se encargase de una "casa bomba", como las llama, y se especializó en ellas.

Se trata de lugares con un gran desorden y condiciones infrahumanas, como es el caso de la vivienda protagonista o de otras en las que habitan, por ejemplo, personas con síndrome de Diógenes. Abrió sus redes sociales a los dos meses de empezar a trabajar porque ella también era youtuber con anterioridad y vio que el tema funcionaba: "Hay gente que me llama para decirme que me necesita y voy para allá", asegura.

Asimismo, La chica de la gorra rosa se dedica a hacer otro tipo de tareas, como encargarse de despejar y cambiar una habitación de un ser querido que ha fallecido y a cuyos familiares les supone un golpe emocional hacerlo. "Más que un grupo de limpieza somos un grupo de jóvenes con amor al prójimo y estamos ahí para lo que necesiten", afirma Camacho, responsable de un negocio que no deja de crecer en el país y va más allá de una simple limpieza.