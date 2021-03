Olvídate de WhatsApp o Zoom: así puedes hacer videollamadas gratis sin instalar nada

La era del teletrabajo y de las videollamadas ya está aquí, y las empresas y desarrolladoras de software se han puesto manos a la obra. Cada una ha lanzado o afianzado su propia aplicación de videollamadas, indispensables en los tiempos que corren.

Y esto puede llegar a ser un problema, no sólo para nosotros, sino para las personas que no tienen mucha idea de tecnología. Pero afortunadamente, no tenemos por qué atarnos a un programa como tal. Internet siempre se adapta a nosotros, y por ello ha creado nuevas herramientas que hacen que la realidad de las conferencias telemáticas sea mucho más fácil de llevar.

El ejemplo claro lo tenemos en Whereby, un servicio de videollamadas que no necesita de aplicación. Lo que Whereby nos propone es simple: nada de aplicaciones, nada de programas que instalar. Un único enlace en un servicio web y ya está. Una buena solución para muchos tipos de usuarios que no se acaban de acomodar a todo el mercado de aplicaciones de videollamadas existentes.

Un único enlace

Salas gratuitas de hasta 4 participantes. Whereby Omicrono

Actualmente, las opciones de software para realizar videollamadas se han multiplicado, o se han reasentado las que ya existían. Discord, Microsoft Teams o Google Meet son solo algunas. Y sí, hay ciertas apps que están tremendamente estandarizadas, como Zoom, pero en todos estos casos se requiere al usuario que instale el software y en algunas cosas que llegue a crearse incluso una cuenta.

Whereby se quita todo esto de encima. Se basa en nuestro navegador, y no requiere ni de una aplicación ni de inicios de sesión. Podemos acceder a reuniones virtuales desde cualquier dispositivo y en él habrá un chat a nuestra disposición. Tendremos características vistas en otras plataformas; grabar videollamadas, personalizar las salas o incluso compartir nuestra pantalla. Y sí, las salas cumplen con las normativas europeas de protección de datos.

Tiene funciones únicas, como la grabación de pantalla. Whereby Omicrono

Si queremos crear una sala virtual, tan solo tendremos que crear un enlace y esta será la puerta de entrada para el resto de usuarios. Los responsables de estas salas son los que las gestionarán, de tal forma que así podrán controlar qué usuarios hay en la misma, simplificando el procedimiento al extremo.

Para uso personal, Whereby es un servicio totalmente gratuito. Eso sí, con limitaciones; podremos crear salas de hasta 4 personas, y si queremos ampliar nuestras funciones tendremos dos tarifas, una de 9,99 dólares al mes para usuarios particulares que quieran expandir sus características y 14,99 para las empresas. Esta última permite, entre otras cosas, crear salas de hasta 50 usuarios simultándeos.

Crear una sala es muy sencillo. Whereby Omicrono

Sí, el resto de opciones como Google Meet o Microsoft Teams son en su gran mayoría gratuitas, y tienen mejores características sin tener que pagar un coste al mes. Pero recordemos que en este caso estamos obviando la parte del software, haciendo mucho más sencillo el tener que reunirse de forma telemática.

