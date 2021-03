Esta web permite seguir en directo el barco encallado en el Canal de Suez

No es un misterio el 'éxito' que el barco carguero Ever Given ha tenido en Internet después de que se quedara encallado en el Canal de Suez. Hay varios motivos; lo impresionante del hecho de que un barco así de grande se haya quedado encallado, que esté provocando problemas en el mercado por esto o que lo hiciera después de dibujar un pene en su ruta.

Sea como fuere, son muchos los interesados en este asunto que poco a poco va mutando a 'meme'. Afortunadamente, hay una forma muy simple de saber si el Ever Given sigue encallado en el Canal. Y no, no es leyendo la prensa; consiste en visitar una simple web.

Los internautas han tomado cartas en el asunto y han lanzado Is that ship still stuck?. Esta web da lo que promete: decirnos en pocos segundos si el barco sigue encallado en el canal, y nos da un contador de tiempo desde el momento en el que se encalló.

¿Sigue el barco encallado?

La traducción en inglés literal es la siguiente: ¿sigue ese barco encallado? Y es que esta web ha sido creada por el internauta Tom Neill, en sus propias palabras, para divertirse. La página no es más que un meme que se ha hecho útil, ya que además de extender la mofa que hay sobre el barco ahora mismo, nos da la información que necesitamos.

Página web Is that ship still stuck? Omicrono

La página es extremadamente sencilla; en un mapa, veremos en tiempo real al barco encallado en el canal, y un contador. A la hora de escribir estas palabras, el barco lleva encallado casi 3 días. Una simple oración nos dirá si el barco sigue o no en dicha posición, y más abajo veremos un feed (por ahora desactivado) de los titulares más importantes relacionados con el hecho.

Esta es, sin duda alguna, la forma más sencilla que existe de saber si el barco de marras sigue encallado. Y de forma fidedigna, ya que los datos de rastreo del mapa están siendo recogidos de la web VesselFinder, y se puede consultar tanto desde la web como desde teléfonos móviles. Obviamente esto permite rastrear el curso en tiempo real del barco, pero no tiene mucho sentido debido a que está encallado.

Si bien en un principio se estimaba que el Even Given había encallado por sufrir una pérdida de energía, luego el operador del barco confirmó que este se atascó en el Canal "después de haber sido golpeado por una presunta ráfaga de viento". Actualmente, se está intentando reflotar el barco mediante obras en el canal, para así devolverlo a su ruta habitual.

