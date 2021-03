Las tiendas online de PlayStation 3, PSP y Vita cerrarían, los juegos se perderán para siempre

Hace ya muchos años que la PlayStation 3 no se vende en España, pero sigue siendo una de las consolas favoritas de millones de jugadores. Aunque no fue tan exitosa como sus antecesoras, la PS3 presume de muchos logros.

Por ejemplo, la PS3 fue la primera consola online para mucha gente; aunque la PlayStation 2 ya permitía jugar por Internet, no fue hasta la PS3 que la plataforma de Sony realmente tomó forma.

Además de con el juego online, eso se notó más con la tienda online, que permitía comprar juegos y descargarlos directamente en el disco duro de la consola; algo que hoy es muy común, pero que en su día fue toda una revolución. Sin embargo, este año vamos a poder sufrir una de las grandes desventajas de ese tipo de distribución.

PlayStation 3 pierde la tienda

Según han confirmado fuentes internas a TheGamer, Sony está preparándose para cerrar las tiendas online de varias de sus consolas: PlayStation 3, PSP y PS Vita. De esta forma, ya no será posible comprar juegos o DLC de manera digital.

No hay confirmación, pero si Sony hace lo mismo que otras compañías, los juegos que ya hayamos comprado deberían seguir disponibles para descarga, a menos que se cierre toda la plataforma.

La PlayStation 3 fue la primera consola conectada de serie de Sony

Teniendo en cuenta que estas consolas llevan ya años sin ser vendidas, eso también significa que la única manera sencilla que teníamos de comprar juegos desaparecerá. Si queremos comprar juegos clásicos, tendremos que obtenerlos de manera física en tiendas de segunda mano o webs de subastas.

También hay un riesgo real de que desaparezcan juegos para siempre, especialmente aquellos que sólo están disponibles de manera online, o los que son casi imposibles de encontrar incluso de segunda mano.

El problema del contenido digital

La consola que tal vez sufrirá más esta decisión es la PS Vita. El modelo portátil contaba con muchos juegos digitales que no recibieron versión física, y que sólo están disponibles en su tienda online. La Vita pasará a la historia como una consola algo maltratada, tanto por la afición como por la propia Sony, que no lanzó versiones de sus sagas más famosas.

La PS Vita fue un fracaso para Sony

La noticia ha sido recibida de dos maneras en redes sociales. Hay quienes consideran que este cierre era inevitable, teniendo en cuenta que la PlayStation 5 salió el año pasado y que cada vez menos gente aprovechaba esas consolas. Por otra parte, hay serios temores de que Sony esté destruyendo una parte de la historia de los videojuegos, al hacer desaparecer juegos que de otra manera no se pueden obtener.

Este no es un problema nuevo de las plataformas de contenido digital, pero cada vez que cierra una, nos acordamos. A diferencia de con el contenido físico, con discos o cartuchos, si las tiendas cierran no hay manera de seguir obteniendo estos juegos, que no podrán ser disfrutados por generaciones futuras.

También te puede interesar...