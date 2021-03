Ever Given, el carguero gigante encallado en el Canal de Suez capaz de llevar 20.000 contenedores

Ever Glory, mismo modelo que el barco encallado en el Canal de Suez kees torn

Los puntos calientes del tráfico marítimo son localizaciones que por su complejidad y un elevado número de embarcaciones tienen una especial atención por parte de los controladores. El ejemplo más claro en España lo tenemos en el Estrecho de Gibraltar, puerta de enlace del Mediterráneo con el Atlántico, pero existen otras zonas aún más congestionadas como los famosos canales.

El último en ser testigo de un incidente ha sido el Canal de Suez, cuando a las 6:40 de la mañana -hora peninsular española- del pasado martes encalló el buque portacontenedores Ever Green. Este emplazamiento forma parte de la ruta de un buen número de buques provenientes de Asia que atajan hacia los puertos mediterráneos y del oeste de Europa para ahorrarse circunvalar África. De ahí la urgencia para liberar al gigante que de no producirse en las próximas horas puede significar un colapso importante en el transporte marítimo.

Tras lo sucedido, las autoridades del canal se pusieron manos a la obra para intentar enderezar al barco y liberarlo utilizando embarcaciones de remolque. La maniobra, por el momento, no está surtiendo mucho efecto y el Ever Given continúa en la misma posición.

El gigante atascado

El Ever Given es uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo con los 400 metros de eslora que hemos apuntado antes por 59 metros de manga. Puede transportar un total de 220.940 toneladas y cuenta con una capacidad de 20.388 contenedores de tamaño estándar de 20 pies.

El barco encallado en el Canal de Suez.

Se botó a finales del año 2015 y se incorporó -con bandera panameña- a la flota de la naviera taiwanesa Evergreen en 2018. Este barco forma parte de la clase Golden, un total de 7 buques iguales que la compañía adquirió en lote y que forman parte de su núcleo duro en el transporte marítimo mundial. El barco zarpó hace unos días de China y tenía su destino en el puerto de Róterdam. Por el momento se desconoce cuándo podrán liberar finalmente al barco para que se reanude la operativa normal del Canal de Suez, que ya acumula un retraso de más de 100 barcos.

El del Canal de Suez no ha sido el primer problema del buque Ever Given. En febrero del 2019 la misma embarcación chocó contra un pequeño ferry en el río Elba (Alemania). Como nos podemos imaginar, el choque del coloso contra el ferry de 25 metros de eslora dejó a este último prácticamente para chatarra. Afortunadamente ningún pasajero permanecía a bordo y los tres tripulantes resultaron ilesos.

Las primeras investigaciones que apuntan a un golpe de viento coinciden con los reportes de los meteorólogos de Egipto. Han confirmado la existencia de una tormenta de arena con fuertes vientos en la hora y el lugar en el que encalló en buque.

Aunque 20.388 puedan parecer muchos contenedores, existen buques que van más allá. La clase Algeciras, compuesta por un total de 7 buques, es la que ostenta actualmente el récord de contenedores transportados con 23.964 unidades. El HMM Algeciras, como primer barco que da nombre a la clase, se incorporó a la naviera panameña HMM en abril de 2020 con 399,99 metros de largo por 61 metros de manga.

