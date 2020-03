Microsoft Teams para uso personal: nueva versión servirá para algo más que teletrabajo

Microsoft Teams for Life Microsoft

Microsoft Teams ha sido la app revelación de marzo. Hasta no hace mucho, era un servicio para un nicho muy concreto que aún no había despegado del todo: el teletrabajo.

La llegada del coronavirus y las medidas tomadas para evitar su expansión lo han cambiado todo. De repente, el teletrabajo se ha vuelto imprescindible para seguir llevando adelante empresas y negocio, y los usuarios han buscado apps que les permitan dar el salto.

Teams es una de las que más nuevos usuarios ha atraído por las circunstancias; Microsoft ha anunciado hoy que ha alcanzado los 44 millones de usuarios, de los cuales 12 millones se apuntaron sólo la última semana.

Nuevo Microsoft Teams para la vida personal

Un detalle interesante del que Microsoft se ha dado cuenta es que Teams no está siendo usado sólo para el teletrabajo. Este servicio nos permite ponernos en contacto con otros usuarios con videoconferencias, salas de chat, y grupos para compartir archivos e ideas; y mucha gente está descubriendo que eso puede ser muy útil en medio de una cuarentena.

Nueva app de Microsoft Teams for Life Microsoft

De hecho, de la misma manera que el coronavirus ha descubierto las bondades del teletrabajo a mucha gente, también ha revelado la demanda por nuevos métodos para comunicarnos con otras personas. Y así nace Microsoft Teams for Life (para la vida).

La nueva versión de Teams estará disponible dentro de las nuevas suscripciones "Personal" y "Familiar" de Microsoft 365 (que en realidad es Office 365 con un cambio de nombre); sus nombres lo dicen todo, están pensadas para llevar nuestras tareas personales y familiares. Microsoft ha aprovechado muchas de las funcionalidades de Teams para estas suscripciones, incluyendo calendarios compartidos con toda la familia, así como informes de actividad.

Aunque cualquiera con una cuenta de Microsoft puede descargar y usar Teams, el nuevo Teams for Consumers está pensado para un uso más personal, y no tan orientado a sustituir a un puesto de trabajo tradicional en la oficina.

Entre las funcionalidades incluidas estarán la mensajería instantánea, las llamadas de vídeo, además de la posibilidad de compartir fotos, vídeos, y el calendario con los usuarios de nuestro grupo.

El nuevo Teams for Life puede ser una buena alternativa para grupos de amigos o para familias que no siempre están juntas; también puede servir para organizar viajes y eventos familiares.

App Family Safety de Microsoft Microsoft

Los mayores de la familia podrán gestionar el acceso de los más pequeños con una app llamada "Family Safety", que permitirá imponer restricciones en el tiempo de uso y filtros de contenido. Un mapa nos permitirá ver la localización del resto de miembros del grupo.

Más personal

Un detalle que diferencia a esta app es que podemos compartir información personal con los miembros del grupo; por ejemplo, podemos dar la contraseña de un servicio, o acceso a una cuenta que tengamos. Algo que puede ser útil para compartir el acceso en servicios de streaming con modo familiar, por ejemplo.

Microsoft Teams for Life

Además, se espera que el nuevo Teams for Life sea una alternativa a Skype, ya que también permitirá hacer videoconferencias con todos los integrantes del grupo.

El anuncio de Microsoft Teams for Life llega justo cuando más demanda hay por este tipo de aplicaciones; la diferencia es que está pensada para un uso más personal. Puede que la crisis del coronavirus termine tarde o temprano, pero Microsoft apuesta porque seguiremos usando estas apps. Microsoft Teams for Life aún no tiene fecha de lanzamiento pero estará disponible más adelante en el año.