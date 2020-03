Microsoft Teams se renueva con supresión de ruidos y más, para acostumbrarnos al teletrabajo

Con el estado de alarma en España, y medidas similares tomadas en otros países, muchas empresas y colegios están descubriendo el teletrabajo y las clases virtuales a marchas forzadas.

Siendo Microsoft Teams una de las mejores alternativas en este campo, tal vez no es de extrañar que estos días hayan sido difíciles para el proyecto. La primera semana de cuarentena para muchos españoles empezó con Teams caído completamente.

No es para menos, ya que ahora Microsoft ha confirmado que el uso de Teams aumentó casi un 40% en sólo una semana, alcanzando los 44 millones de usuarios el pasado miércoles; semejante crecimiento pone a prueba a cualquier servidor.

Novedades en Microsoft Teams

La buena noticia es que eso no significa que Microsoft se vaya a dormir en los laureles, y sorprendentemente, ha decidido continuar con los planes de una nueva versión de la app.

El motivo por el que Microsoft no ha aplazado el anuncio como sí están haciendo otros proyectos de software, es porque trae algunas novedades que resultarán especialmente útiles, y que nos pueden convencer del todo de seguir apostando por el teletrabajo. Sí, incluso cuando se termine la crisis del coronavirus y ya no "haya motivos". Hay que aclarar que Microsoft sólo acaba de anunciar estas novedades, y que la mayoría no llegarán hasta dentro de unos meses; aunque Microsoft está trabajando para adelantar algunas.

Nuevo Microsoft Teams, con chats desplegables Microsoft

La más interesante es tal vez la nueva supresión de ruidos. Uno de los grandes problemas de las teleconferencias es que los micrófonos capturan todo el ruido ambiente, y eso puede dificultar la comprensión. El sistema usará Inteligencia Artificial para eliminar los ruidos de fondo de las llamadas de manera automática.

De esta forma, sólo sonará nuestra voz, que será detectada y destacada respecto al resto de sonidos. Microsoft afirma que incluso podríamos abrir y comernos un paquete de patatas fritas mientras hacemos una teleconferencia, sin molestar al resto de participantes.

Levantando la mano de manera virtual

Otro problema de las teleconferencias es que muchas veces no está claro quién toma la palabra, y como resultado, mucha gente habla al mismo tiempo. Una de las nuevas funcionalidades de Teams permite "levantar la mano" de manera virtual; sólo tenemos que pulsar un botón, que indicará a los participantes que queremos tomar la palabra porque tenemos algo que decir.

Ahora podremos levantar la mano de manera virtual en Microsoft Teams Microsoft

Teams también contará con soporte offline y para conexiones lentas, algo que se agradece especialmente cuando la calidad de las conexiones cae en picado como durante estos días. Otras novedades son algo más técnicas, como compatibilidad con nuevo hardware o la posibilidad de despegar un chat de la ventana principal.