La crisis de 'Los Pumas' azota Argentina: ceses por racismo y disculpa por el homenaje a Maradona

La selección argentina de rugby se ha convertido en el centro de las críticas de medio país. En medio del luto por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, con todo el planeta del deporte rindiendo homenaje a 'El Pelusa', el combinado nacional albiceleste está atravesando una de sus peores crisis y no por motivos deportivos. Los Pumas, como se conoce al equipo, han tenido que emitir dos comunicados en menos de una semana por causas diferentes, pero de igual calado entre los aficionados.

Todo comenzó el pasado día 28. Tres jornadas después de la pérdida de Maradona, Los Pumas se enfrentaban a otra selección mítica del rugby como la de Nueva Zelanda. La derrota cosechada en el partido correspondiente a las Tres Naciones fue lo de menos. Su 0-28 no era más que el comienzo de unos días para el olvido. Primero, por las críticas recibidas tras el corto y sobrio homenaje realizado a Maradona. Y, tras ello, por la suspensión de tres jugadores, entre ellos el capitán, por comentarios racistas vertidos en redes sociales hace varios años.

¿Tienen relación los hechos? Para cierto sector de la población, sí. El rugby, deporte que siguió Maradona en numerosas ocasiones y por el cual llegó a entrar al vestuario para apoyar a sus compatriotas, está más ligado a las clases altas y conservadoras del país. En algunos casos incluso con el sector más ultraconservador y de ahí que haya quien vincule los comentarios racistas. Sin embargo, la historia de Los Pumas es tan diversa que es imposible asociarla a cualquier tendencia ideológica.

Al no acometerse un homenaje de gran calado, las redes sociales hicieron el trabajo sucio y los tuits racistas y machistas de varios componentes de la selección comenzaron a salir a la luz. Estos se publicaron entre 2011 y 2013, por lo que podrían haber salido a la luz mucho antes. Pero no, fue después de no homenajear como se esperaba a Diego Armando Maradona.

Haka de los All Blacks a Maradona @AllBlacks

El partido ante los All Blacks era la cita perfecta. Había muchas miradas puestas para ver cómo los jugadores a los que tanto había animado 'El Pelusa' mandaban un mensaje en recuerdo del astro. Algo que no llegó a producirse. Los Pumas salieron al campo con un simple brazalete negro. Mientras tanto, la selección de Nueva Zelanda, sin tener que hacerlo, dedicó una espectacular haka a Diego Armando Maradona que dio la vuelta al mundo. Argentina perdía los focos y su rival se llevaba todos los méritos por su gesto con el exfutbolista fallecido.

Las críticas fueron casi inmediatas. Entre la polémica generada y la tensión que se mantiene en el país por la pérdida de Maradona, así como por la situación económica y social que se atraviesa en plena Covid-19, hizo que la selección argentina tuviera que emitir un comunicado pidiendo perdón por no haber realizado un homenaje a la altura. Trasladaban sus disculpas a la familia e indicaban que era la cúpula de la Unión Argentina de Rugby la que había decidido llevar el brazalete negro.

El capitán del equipo, justo el que horas después sería suspendido, hablaba en un vídeo acompañado de todos sus compañeros para explicar lo sucedido. En él, reconocían que había causado "decepción" el "homenaje" que habían realizado. "Queríamos decirles que de ninguna manera fue nuestra intención". Y recalcaban: "Queríamos decirles que Diego está siempre presente y es una persona sumamente importante para este equipo".

Mensajes racistas

La polémica se rebajó levemente. Pero no fue más que el inicio. Después de las palabras del capitán, tanto él como dos de sus compañeros de vestuario se colocaron en el foco de todas las críticas. Sus tuits de hace años, publicados entre el 2011 y el 2013 sentenciaban su carrera en la selección. Y, por si fuera poco, provocaba que alguna marca empiece a pensar si abandonar su patrocinio al equipo nacional.

Pablo Matera, capitán de 27 años, Guido Petti de 26 años y Santiago Socino de 28 fueron quienes escribieron en sus respectivas cuentas de la red social mensajes completamente fuera de lugar y con evidentes tintes racistas. Matera, hasta hace unas horas capitán de Los Pumas, escribió en varios mensajes frases como "por fin me voy de este país lleno de negros", "el odio a bolivianos, paraguayos, etc nace de de esa mucama a la que una vez se le cayó u pelo en tu comida" o "linda mañana para salir a pisar negros con el coche". El capitán cerraría su cuenta para evitar que estos mensajes, escritos entre 2011 y 2012, fueran compartidos.

Mensaje de Matera

Guido Petti, en similares términos, habló de forma machista y clasista: "Tener que revisar el bolso de mi empleada y que sacando sus cosas te vaya diciendo: 'Esta es mi blusita, está en mi bombachita', me ha hecho el día". Santiago Socino, por su parte, publicó mensajes con frases como "negro de mierda" o "boricua de mierda" dirigidos a Claribel Medina, actriz y presentadora de origen puertorriqueño. Al igual que Matera, cerraron sus cuentas.

Apoyos y sanción

Horario Agulla, exjugador de Los Pumas, ha roto la dinámica apoyando a sus excompañeros y pidiendo a la UAR otra reacción: "No se justifican los tweets de mis amigos Pablo Matera y Guido Petti, pero tampoco se puede pegar como se está haciendo por tweets que se hicieron hace 9 años, ya pidieron disculpas, la gente crece, madura y mejora. UAR están haciendo la más fácil, basta de agacharse".

Y es que la UAR, Unión Argentina de Rugby, emitió un comunicado donde repudiaba "enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales". Tras una reunión de urgencia, optaron por "revocar la capitanía de Pablo Matera, "suspender a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria" e "iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados, a cargo de la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby".

Según defendieron, pese a las fechas en las que se publicaron los mensajes, en la UAR condenan "cualquier expresión de odio" y ven "inaceptable" que aquellos que publicaron dichas ideas "representen a nuestro país". El asunto llegó al Ministerio Público Tutelar, organismo del Poder Judicial que se encarga de controlar el respeto de los derechos de niños y niñas.

El perdón de Matera, el capitán que días antes se disculpaba por el homenaje a Maradona, no fue suficiente. "Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado". Y asumió la responsabilidad: "En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años". Los otros dos jugadores hicieron lo propio. Los tres ya no forman parte de Los Pumas y la selección argentina debe huir de la polémica para centrarse en el duelo ante Australia el próximo día 5.

