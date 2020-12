Ronald Koeman: "Va a tener que venir Jorge Valdano todas las semanas a ver a Griezmann"

Pleno de victorias del Barcelona en la fase de grupos de la Champions League. El conjunto azulgrana ganó al Ferencvaros por 0-3 en el Puskas Arena de Budapest. Un triunfo que llegó sin Messi y Ter Stegen, pero que sentenciaron Antoine Griezmann, Martin Braithwaite y Ousmane Dembélé.

Sobre Griezmann habló Koeman en rueda de prensa. El entrenador holandés bromeó sobre la conversación entre el delantero francés y Jorge Valdano, ya que desde entonces el futbolista no ha hecho otra cosa que marcar goles: "Siempre ha trabajado al máximo para mejorar su juego y su efectividad para el equipo. Ahora sí entran los balones. Está muy convencido por su calidad. Ojalá que siga con esta efectividad".

El neerlandés también se acordó del Real Madrid. Ronald Koeman aseguró que no miran al eterno rival y que el objetivo tampoco tiene que ser recortar distancias con el equipo blanco en La Liga: "Nuestro ánimo no tiene que ser ese. Si ellos van bien o mal no es nuestro problema".

Análisis del partido

"Hemos hecho una gran primera parte, con un gran fútbol. Hemos creado oportunidades, hemos marcado excelentes goles, le hemos dado un buen ritmo al encuentro... Ha sido una primera parte muy grande. Estoy muy feliz. Ojalá sigamos la racha en el campeonato"

Cinco de cinco

"Lo más importante era pasar a la siguiente fase. Pero queríamos ganar para ser primeros. Queremos los 18 puntos. Pero antes hay que jugar contra el Cádiz".

¿Cómo ve a su equipo?

"Quitando los primeros partidos, el equipo ha sido efectivo. En la primera parte de cuatro o cinco ocasiones, hemos marcado tres".

16 goles

"Queremos ganar cada partido, en todos los torneos. En la Champions League hemos demostrado el hambre que teníamos".

A gusto con su fondo de armario

"Tenemos una buena plantilla y por eso hemos podido dar descanso a algunos futbolistas. Los que están jugando están demostrando que tienen sitio aquí".

Rendimiento Griezmann

"Va a tener que venir Jorge Valdano todas las semanas".

Jordi Alba felicita a Griezmann por su gol al Ferencvaros Reuters

Griezmann gana confianza

"Siempre es un tema de confianza de un jugador. Siempre ha trabajado al máximo para mejorar su juego y su efectividad para el equipo. Ahora sí entran los balones. Está muy convencido por su calidad. Ojalá que siga con esta efectividad".

Rendimiento del equipo

"Últimamente hemos mejorado cosas, sobre todo con balón. Tenemos más efectividad. Tenemos mucha competencia en ataque y se está demostrando que hay más de tres jugadores. Tenemos que mejorar atrás, no olvidemos que Osasuna pudo marcar. Podemos mejorar defensivamente, pero creo que vamos por el buen camino".

El partido de Dembélé

"Es un gran jugador, con muchísima calidad. Es muy rápido, juega con las dos piernas y es eficaz. Lo más importante es que está físicamente bien y trabajando muy bien. Es complicado tomar decisiones arriba cuando gente como él juega tan bien".

Recortar distancias con Real Madrid

"Nuestro ánimo no tiene que ser ese. Si ellos van bien o mal no es nuestro problema".

Individualidades

"No me gusta individualizar, hablar sobre jugadores. Todos han hecho el máximo y hemos sacado un buen resultado".

[Más información: El Barça de Griezmann y Dembélé se pasea ante el Ferencvaros en la casa de Puskas]