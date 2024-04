Locura con Bellingham; Bolt y Brady, los invitados estrella: así se vivieron los Laureus en Madrid

Bellingham se hace fotos con los fans en la alfombra roja de los Laureus Getty Images for Laureus

Por primera vez en sus 25 años de historia, los Premios Laureus se celebraron en Madrid. El Palacio de Cibeles recibió a las mayores leyendas del deporte: Rafa Nadal, Usain Bolt, Tom Brady, Novak Djokovic, Aitana Bonmatí, Carlos Alcaraz, Michael Johnson, Boris Becker, Marc Márquez... Pero nadie fue más aclamado que Jude Bellingham, a su vez el más elegante de todos. El futbolista inglés tiene esa aura que persigue a las grandes estrellas y él es el rey del momento.

Bellingham, que se llevó el premio al deportista revelación, fue el más aclamado en el recibimiento de la alfombra roja donde esperaban decenas de niños a sus ídolos. "Así gana el Madrid", le cantaban recreando su vídeo viral tras los penaltis de Mánchester. Jude llegó casi a la vez que Bolt, que fue el invitado estrella junto a Brady, la gran figura histórica de la NFL, y por un momento hizo olvidar que el jamaicano estaba ahí -ya dentro se saludaron-. Las nuevas generaciones marcan el ritmo.

EL ESPAÑOL lo vivió en primera persona, y desde una posición privilegiada. El recinto estaba abarrotado de medios, en el photocall no cabía ni un alma más; difícil rascar algo ahí. Pero a veces la solución está delante de las narices, en la puerta principal concretamente. Sigilosamente colocados en un rincón, la magia empieza a ocurrir sola ante nuestras miradas.

A Bellingham, acompañado por sus padres, le pedían incontables BeReals -no es que se estuviera haciendo fotos a sí mismo con las cámaras de otros-, Aitana prefería que no le sacaran vídeos e influencers como María Pombo o Laura Escanes eclipsaban por momentos a los deportistas. A Brady -héroe nacional en EEUU- no le conocían demasiados, pero un "hey guys" suyo, junto a su imponente 1,93 de altura, le erizaba la piel a cualquiera.

Uno a uno van pasando estos gigantes del deporte y empieza a ser imposible quedarse con todos los detalles. A Michael Johnson, el velocista más reconocido durante décadas, se le notaban en los andares las secuelas físicas de sus años de carrera. Becker o Miguel Induráin lucían espectaculares mientras que la vida les acerca ya hacia los sesenta. Aunque si alguien combate la edad como ninguno es Fabio Capello, que a sus 77 años parece que se hubiera sentado ayer en el banquillo del Real Madrid o el Milan.

Tom Brady, en la alfombra roja de los Premios Laureus en Madrid Getty Images for Laureus

Alcaraz, que llegó de los últimos, pasó rápido -pero tuvo tiempo para saludarse con la estrella del pádel Ale Galán-. Dentro no quiso dar por segura su participación en el Mutua Madrid Open, que arrancó este lunes. El torneo creó un runrún sobre una figura, que no estaba confirmada para ir a la gala y a la que cada vez es más complicado ver: Nadal. Pero Rafa apareció, enloqueciendo a niños que muchos de ellos, por edad, no han visto la mayoría de sus gestas, aunque siempre estén los padres para contarlas. Es imposible que llegue el día en el que se le deje de querer.

También estuvo su archienemigo Djokovic, premiado como mejor deportista masculino del año tras ganar tres de los cuatro Grand Slams (sólo perdió Wimbledon ante Alcaraz) de la temporada pasada. La selección española femenina de fútbol arrasó: Aitana se llevó el otro gran premio individual de la noche y el combinado nacional ganó el trofeo a mejor equipo del año. Salma Paralluelo, que deslumbró en la alfombra roja, fue la otra representante además de la seleccionadora Montse Tomé.

Toca mirar la galería para recordar más invitados que acudieron, y es que uno acaba emborrachado de ver a tanto astro tan cerca y de golpe. Con un vestido morado llegó Garbiñe Muguruza, de las primeras en dejarse ver, sólo dos días después de anunciar su retirada del tenis a los 30 años. El que no quiere decir adiós es Marc Márquez, al que se le veía la sonrisa por estar volviendo a disfrutar del Mundial de MotoGP.

Hubo comitiva del Madrid, con figuras ilustres como Raúl, Roberto Carlos y Butragueño acompañando a Bellingham. En realidad pasaron muchos exfutbolistas: Cafú, Gullit, Del Piero, Evra, Desailly... Hubo también representación atlética: primero De Paul con sus mechas rubias y después Simeone junto a su mujer. El 'Cholo', muy querido por los fans a escasos metros de la Cibeles -curiosa la imagen-, se apartó rápidamente de los focos cuando vio que llegaba Djokovic detrás de él.

Por último, aparecieron los 'anfitriones': el alcalde Martínez-Almeida junto a su esposa Teresa Urquijo tras volver de su luna de miel y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sin compañía, pero recibida incluso con cánticos. Los políticos también fueron protagonistas en una tarde-noche inolvidable en Madrid alrededor del deporte.