Muguruza anuncia su retirada del tenis a los 30 años: "Es la hora de abrir una nueva era en mi vida"

Garbiñe Muguruza (Caracas, Venezuela; 1993) ha hecho oficial su retirada del tenis. Llevaba sin disputar un partido oficial desde enero de 2023 y ahora ha decidido poner punto final a su carrera deportiva, con un Roland Garros (2016) y un Wimbledon (2017) en su palmarés.

"Ha llegado el momento de despedirme, ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos y anécdotas. Siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir un nuevo capítulo de mi vida", apuntó en una rueda de prensa en Madrid, con motivo de la gala de los Premios Laureus que, por primera vez, se realizará en la capital española.

"La he ido tomando poco a poco, estos meses han sido clave cuando volví a casa y dejé de competir. El descanso lo recibí con los brazos abiertos. No echaba en falta la disciplina y la dificultad de la vida que llevaba antes. Me he ido dando cuenta de que lo que más me apetece mirar es mi siguiente capítulo y no el de tenis", añadió.

