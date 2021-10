Abrimos la nevera de Kira Miró: estos son los productos que recomienda y que siempre compra

Kira García-Beltrán Miró (Santa Brígida, Gran Canaria, 1980), como saben, es una actriz española. Pero, lejos de su encorsetado nombre, quizá se conozca más como Kira Miró, simplemente. Así, simple; sencillo. Porque la sencillez es algo característico en esta profesional del mundo del entretenimiento que ya tiene una dilatada carrera a sus espaldas. De hecho, con tan sólo 19 años, en 1999, una joven Miró ya debutó en la pequeña pantalla en el programa Desesperado Club Social, emitido en Antena 3 y ganador del Premio Ondas en 2001.

Sería sólo la semilla de un éxito a nivel televisivo que ha llevado a Kira Miró a actuar en series como La que se avecina, Paco y Veva, Gominolas, Punta escarlata o Servir y proteger, entre otras. No obstante, la carrera de la actriz no sólo se ha limitado a la pequeña pantalla, sino que también ha tenido sus incursiones cinematográficas de la mano de varios de los directores más aclamados de España. Por ejemplo, actúo bajo la dirección de Pedro Almodóvar en Los abrazos rotos, de Álex de la Iglesia en Crimen ferpecto o de Fernando Colomo en Rivales.

La larga carrera como actriz de Kira Miró —en la que también ha participado en obras de teatro— la ha impulsado a cuidar mucho su línea. Prueba de ello es que a sus 41 años, esta actriz se encuentra en pleno estado de forma. Y gran parte de la culpa del estado saludable de la actriz tiene que ver con su dieta. Y es que, pese a vivir “sola en Madrid”, como ha explicado en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, Miró cuida mucho lo que come y lo que compra para llenar su nevera. Para ella, los alimentos “healthy” son los que más le estimulan.

Kira Miró, durante un evento de Orlando celebrado este jueves en Madrid. Gtres

Por ello, Kirá Miró ha decidido avalar las nuevas salsas de tomate frito de Orlando Creaciones porque no tienen “conservantes y aditivos” y, además, “están elaboradas a fuego lento de manera casera durante dos horas y media”, según ha explicado este jueves Elisenda Picola, directora de Marketing de la empresa. “Para mí, que tengo poco tiempo por mi trabajo, poder contar con estas salsas es genial porque como sano y me da pie a hacer nuevas elaboraciones porque, normalmente, sólo tengo tiempo para cocinar algo simple y a la plancha”, ha reconocido la actriz canaria.

Miró, en consecuencia, ha hablado con este medio sobre sus hábitos de consumo y sobre su alimentación. Así que a pesar de su apretada agenda como actriz, la profesional ha abierto su frigorífico a EL ESPAÑOL para contar qué compra, dónde lo hace y por qué. Lo hace después de que Aless Gibaja, Ivonne Reyes, Melani Olivares, Marta López, Celia Villalobos, Carlos Sobera, Florentino Fernández (Flo), Joaquín Reyes, Lydia Lozano, Melyssa Pinto, Raquel Sánchez Silva, Sonsoles Ónega, Leticia Sabater o Canales Rivera ya desvelaran sus hábitos de consumo a este diario.

—Kira, ¿qué relación tiene con su nevera?

—Uy… ¡estupendamente! (ríe) Me llevo genial con mi nevera porque la suelo cuidar y la lleno bastante.

—¿Dónde compra los productos que tiene en su nevera?

—Hay un parque al lado de mi casa al cual viene un camión, cada lunes, y vende fruta y verdura. Entonces bajo al camión, que ofrece productos frescos de huerta y productos de cercanía. Así que, por ejemplo, ahí compro la fruta y la verdura.

—¿Y dónde compra los otros productos, como el pescado o la carne?

—Estos productos los compro en el mercado.

—¿Y los productos más industriales…?

—Esos los compro en mi supermercado, pero no me gusta dar marcas.

—¿Qué productos son los que tiene ahora mismo en su nevera?

—Ahora mismo, en mi nevera tengo un montón de fruta y verdura, porque, precisamente el pasado lunes bajé al camión. Tengo calabaza, espárragos trigueros, calabacines, tomates azules, tres tipos de lechugas, zanahoria…

Kirá Miro consume frutas y verduras que compra, cada lunes, a un camión cerca de su casa.

—¿Y qué tiene de bebidas o lácteos?

—Suelo comprar bebidas vegetales, es decir, leches vegetales. Y también tengo vinitos, cerveza y, sobre todo, agua con gas y sin gas.

—¿Qué tal lleva el orden? ¿Tiene ordenada su nevera?

—La tengo un poco salvaje (ríe). Me encantaría tenerla más ordenada, pero cada semana me digo “tengo que ordenarla” y no la ordeno al final. Siempre digo “ya la ordenaré”, pero al final dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, así que mi nevera permanece salvaje.

—¿Qué caprichos le gustan a Kira Miró?

—Mi capricho es el chocolate, sí. Sobre todo, el chocolate negro y cuanto más oscuro mejor. Soy muy fan del chocolate con un 80 u 85% de cacao.

—¿Y el resto de los dulces le gustan: pastelería, bollería…?

—Sí, pero lo más healthy—sano—posible. Me gustan los productos de pastelería con ingredientes más integrales, sin azúcares y, bueno, healthy en general.

—¿Le gusta cocinar?

—Me gusta, pero me gustaría cocinar más. Antes lo hacía porque tenía más tiempo, pero llevo unos años que todo lo hago a la plancha, al vapor o, también, preparo ensaladas. Suelo hacer cosas rápidas y poco elaboradas.

—¿Cuál es su plato estrella?

—Cuando cocinaba, lo que mejor se me daba era el potaje canario o algún pescadito al horno.

Cuando cocinaba, uno de los platos estrella de Kira Miró era el potaje canario.

—¿Hay algún producto que nunca compraría?

—No compro nunca productos ultraprocesados porque contienen muchos químicos y muchos aditivos. Procuro comprar alimentos que sean lo más natural posible.

—Antes me dijo que tenía vino en la nevera, ¿le gusta?¿Le gusta alguna otra bebida alcohólica?

—Me gusta el vinito dependiendo de la ocasión. En verano, me gusta más el vino blanco y, por supuesto, con los pescados porque me gusta maridar el vino con la comida. Por ello, para otros platos que contengan carne, prefiero el vino tinto. De resto, no bebo mucho alcohol… no me gusta mucho. Soy muy de agua sin gas (ríe).

—Recomiende algún producto a los consumidores.

—Recomendaría el tomate de Orlando. Me parece muy interesante este producto porque, para gente como yo, que tiene poco tiempo libre, le puede dar un toque interesante a los platos. Es decir, me permiten no sólo preparar platos a la plancha y ya está, sino que permiten hacer platos elaborados en poco tiempo. Además, son muy sanos y esto contrasta con que a veces pensamos que sólo las cosas a la plancha son sanas, sin embargo, un plato con este tipo de salsas puede ser también muy healthy.

Kira Miró recomienda a los consumidores el tomate de Orlando 'Creaciones' por ser casero y sano. Cedida

—Kira, nomine a un personaje famoso para próximas neveras.

—Déjame pensar… Mira, os voy a poner un reto. Me gustaría saber los gustos de Penélope Cruz porque me encanta.

