Abrimos la nevera de Canales Rivera: "Nunca falta Coca-Cola; y siempre voy a Mercadona"

José Antonio Canales Rivera (Barbate, 28 de marzo de 1974) debutó en Véjer de la Frontera en 1992. Desde entonces, ha toreado en la plaza, pero también fuera de ella, en las tertuilas de Sálvame y en concursos como Quiero dinero.

Pero también ha labrado, mientras tanto, su futuro empresarial inaugurando un restaurante (Malabar), en Madrid, y su imagen siendo imagen de Montepicaza. Y, además, con dos empresas a su nombre: una de comercio al por menor de prendas de vestir y otra de actuaciones recreativas y de entretenmiento.

Después de todo eso, sólo le faltaba pasar por EL ESPAÑOL para abrir su nevera, como ya han hecho Carlos Sobera, Florentino Fernández (Flo), Joaquín Reyes, Lydia Lozano, Melyssa Pinto, Raquel Sánchez Silva, y Sonsoles Ónega y Letizia Sabater.

Canales Rivera en la revista Lecturas

—¿Qué relación tiene con su nevera?

— Tenemos una relación amor-odio. Porque no soy ni el más goloso ni el que más come, pero sí me gusta abrirla y que haya alegría dentro de la nevera.

— ¿Es ordenado?

— Soy muy ordenado en general, a lo mejor para lo único que no lo soy es para el tema de la ropa, que soy un desastre, la voy soltando donde sea y donde vea un hueco.

—¿Qué 10 productos no faltan nunca en su nevera?

— En mi nevera no puede faltar pavo (1), jamón (2), leche (3), fruta (4), verdura (5), yogures (6), chocolate (7), refrescos de Coca-Cola (8), huevos (9) y queso (10).

— Por lo que cuenta, ¿come muy sano, no?

— Sí, además no pico entre horas. Sólo como dos veces al día, desayuno y comida, la cena casi nunca la hago. Si ceno alguna vez, son cosas ligeras como una tortilla francesa o un poco de pavo, y a horas tempranas, para todo esto me considero un poco inglés.

—¿Qué no compraría jamás?

— Dulce, para no tener la tentación. Me encantan los dulces, entonces no los compro nunca incluso teniendo una pinta increíble. Yo con una onza de chocolate me quito el antojo y me controlo bien, pero, si me metes en la nevera tres palmeras de chocolate y tres donuts... hasta que no me lo coma todo no paro. Me pego un atracón y digo: 'Bueno, ya no hay más'.

—Imagino que tendrá una agenda muy apretada... ¿Hace la compra o tiene a alguien que le ayude?

— Suelo ir a veces si falta algo de última hora. Cuando hay que hacer una compra grande no soy el más indicado para ir porque se me olvida casi todo.

—¿A qué supermercado suele ir ? ¿Tiene alguno en concreto?

— Siempre voy a Mercadona.

Canales Rivera. EFE

—En la séptima edición de Ven a cenar conmigo le proclamaron ganador frente a sus compañeros.... ¿Suele cocinar diariamente platos así tan detallados y elaborados?

— No, no... no soy torpe, pero tampoco soy ningún manitas, ni para el bricolaje. No soy ningún manitas pero le meto mano a todo. Lo intento con un poquito de paciencia. En el tema de la cocina me defiendo únicamente con los platos tradicionales como el puchero, garbanzos, lentejas... lo que es un potaje de toda la vida.

—¿Dónde ha aprendido a cocinar tan bien?

— Me enseñaron a cocinar cuando tenía 14 años. Me fui a vivir con el abuelo y en casa no teníamos a nadie que nos preparase la comida, entonces no tenía más remedio que llamar por teléfono a mamá para que me fuese explicando cómo tenía que hacer todo. Cocinaba esos platos (puchero, lentejas...) porque podía aprovecharlo para 3-4 días. Los garbanzos por ejemplo están más buenos de un día para otro.

—¿Algún ingrediente secreto que le incorpore a sus comidas?

—Mi ingrediente secreto no es ningún secreto, pero sin embargo no lo suele hacer la gente. Por ejemplo, las lentejas, cuando ya están hechas, cojo el pimiento, el tomate, la cebolla... lo bato todo y se lo vuelvo a echar al plato.

—¿Prefiere hacer las comidas en su casa o salir a comer fuera acompañado y a mesa puesta?

— Según como lo mires. Hay veces que está bien salir a mesa puesta y beberte una copa de vino con alguien a quien amas, con alguien que te atrae, alguien que te seduce... aunque en casa también se está perfectamente. Pero salir no está nada mal.

—El hecho de trabajar como torero, ¿le obliga a llevar una dieta determinada o puedes comer y beber a su antojo?

— Yo he comido siempre lo que me apetecía y he comido hasta que me he saciado. También era porque tenía un desgaste físico terrible y no me preocupaba nunca por estar gordo porque no daba tiempo. Yo entrenaba, toreaba, estaba en el campo, trabajaba, colaboraba... y después toreaba de nuevo; tenía un desgaste enorme. Era muy aconsejable comer muy poco para torear, porque si sufres un accidente o te tienen que sedar, cualquier golpe con el estómago lleno es el doble.

Nunca me preocupé de dietas. Sin embargo, ahora tengo una edad considerable y la madurez y la cabeza te pone todo en su lugar. Me cuido con la alimentación e incluso entreno más que antes.

—¿Cuál es su plato estrella?

—El atún a la plancha, con el que gané el concurso.

—¿A qué compañero tuyo de Sálvame nunca invitaría a probar su mejor plato y a quién sí?

— Sabes que pasa, que yo afortunadamente tengo una relación muy correcta con todos y dejarse atrás a alguien es difícil, a lo mejor la semana que viene ya no digo lo mismo. Pero siendo atún, producto garitano, almadrabas de Barbate... me encantaría invitarlos a todos para que disfrutasen del oro rojo.

— ¿A quién nominaría para que abriese su nevera?

— Me encantaría invitar a que abriese su nevera a Mila Ximénez. Para comer con ella, pasar un buen rato y ver que está recuperada.

También te puede interesar...

-Abrimos la nevera de Leticia Sabater: "Iría a Mercadona... y cocinaría alitas a Sánchez y Ayuso"

-Abrimos la nevera de Carlos Sobera: "Me gusta el helado de Mercadona, ya que es bajo en azúcar"

-Abrimos la nevera de José Mota con sus 10 productos: "Descubrí la gelatina y me sienta bien en la digestión"