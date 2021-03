Abrimos las neveras de Rafael y Antonio, Los del Río: "Yo soy de Cruzcampo; mi mujer, de Mercadona"

La comida y la música son dos buques insignia de la cultura de España. Que se lo digan a Los del Río, el dúo de rumba flamenca que desde 1962 sólo ha cosechado éxitos. Sobre todo, desde 1993, cuando los amigos sevillanos Rafael Ruiz (Dos Hermanas, 1948) y Antonio Romero Monge (Alcalá de Guadaíra, 1948) lanzaron el disco A mí me gusta, en el cual estaba la canción Macarena. Ese single y ese baile que, como saben, ha trascendido fronteras, al igual que la gastronomía de este país.

De hecho, para Rafael y Antonio “España tiene la mejor gastronomía y la mejor música del mundo”. Por ello, podría decirse que la dieta española es otra de las pasiones del dúo sevillano aparte de la música a la que han dedicado su vida. Tanto que no han parado de componer y a sus 73 años de edad, Los del Río han publicado “en las principales plataformas digitales” su última canción: Dentro de mi guitarra. Lo hacen “porque el mundo necesita alegría en esta difícil época que estamos viviendo”, explica Antonio a este diario.

Ahora, Rafael Ruiz y Antonio Romero Monge, de Los del Río, abren su frigorífico a EL ESPAÑOL para contar qué compran, dónde lo hacen y por qué.

A la izquierda, Antonio Romero Monge y, a la derecha, Rafael Ruiz, los componente del dúo Los del Río.

—Rafael, ¿qué relación tiene con su nevera?

—Es buena, pero se vacía de vez en cuando y hay que llenarla. Pero la quiero mucho, que no se me vaya a estropear. Ahora mismo, una casa sin nevera es extraña. Además, con la pandemia que estamos viviendo se ha convertido en una gran aliada para guardar comida.

—¿Dónde compra los productos que tiene en su nevera?

—Nosotros, afortunadamente, vivimos en un pueblo y en él tenemos las tiendecitas de los amigos como Berrocal o El Catalino. A este último voy yo siempre y hago una compra para una semana o 10 días.

También mi mujer o mis hijas compran en Carrefour o Mercadona. Son ellas las que van a esos supermercados y los conocen muy bien: saben perfectamente dónde están los productos que están buscando.

—¿Por qué le gusta a su familia comprar en esos supermercados?

—Porque tienen buenos productos, creo yo. A mí las cosas malas no me gustan y cuando en casa entran productos que no nos gustan, decidimos no traerlos más. Pero, por regla, yo creo ahora mismo productos malos no hay en ningún lado. Esto es como los coches, que los hay buenos y más buenos.

—¿Qué productos son los que tiene ahora mismo en su nevera?

—Ahora mismo, por ejemplo, tengo cervecita sin alcohol porque en Cuaresma no bebo ni una gota de alcohol. No te vayas a creer que me tomo ocho o diez todos los días, pero a la hora de almorzar me tomo una y por la noche me tomo otra, si me apetece. Así que suelo tener cervecita.

Además, tenemos los productos normales de una nevera como el quesito o las anchoitas. En la parte de abajo también tenemos productos frescos (1) como lechuga o tomates. Y, como en cualquier casa, las sobras también las metemos en la nevera para que no se eche a perder la comida. Y aquí está el papá que se lo come todo por la noche —bromea Rafael.

Rafael Ruiz abre su nevera a este diario. CEDIDA

—¿Usted es el que más come de su casa?

—Seguro.

—Me ha dicho que le gusta la cerveza sin alcohol, ¿le gusta de alguna marca en especial?

—Yo soy de Sevilla y el carnet del sevillano se llama Cruzcampo (2). Tengo amigos en todas las cervezas, pero la de Sevilla es, sin duda, Cruzcampo.

—Dígame cuatro productos que siempre estén en su nevera.

—Por ejemplo, siempre tenemos yogures, que a las niñas les gustan mucho, así que nunca faltan en el frigorífico. También, siempre tenemos mostaza (3), kétchup (4) o zumos (5) para cuando vienen mis nietos. Eso nunca falta en la nevera.

—Antes me dijo que en su casa les gusta mucho el queso, ¿alguno en especial?

—A mi mujer, por ejemplo, le gusta mucho el queso azul. Y a mí, antes no me gustaba ningún queso (6) y ahora me gustan todos: los blandos, los duros, los curados, el menos curado… todos.

—Aparte de los quesos y yogures, ¿ustedes consumen leche?

—Sí, consumimos leche. Bueno, ellas, porque a mí me sienta mal. Yo de lácteos consumo queso, sobre todo. La leche la he dejado para los niños chicos. Yo antes bebía medio litro cada día, pero ahora no puedo porque me la quitaron. Siempre bebía leche Pascual (7).

Antes, Rafael Ruiz podía tomar leche y la marca que le gustaba es Pascual. CEDIDA

—¿Qué tal llevan el orden de su nevera?

—El que diga que tiene ordenada la nevera es mentira. Te voy a explicar: la nevera hay que arreglarla casi todos los días y más cuando hay muchas manos que se meten. Y si hay niños chicos todavía peor. Así que no puede estar mucho tiempo ordenada. Hombre, los mayores la organizamos, pero los niños las desorganizan.

—¿Qué caprichos le gustan a Rafael Ruiz?

—De la comida me pierde todo. Me gusta todo. Bueno, una pringadita del cocido de aquí (Sevilla) es un escándalo.

—¿Le gustan los dulces?

—De dulce me gusta mucho el helado. Mi sabor favorito es el de vainilla y, luego, el de turrón. A mí siempre que me dicen “¿qué quiere usted de postre?”, yo respondo: “¿Hay algún heladito?” —ríe Rafael, uno de los músicos del exitoso dúo.

—Rafael, ¿usted cocina?

—A mí me gusta mucho la cocina, pero cocino poco. Me gusta porque en mis inicios trabajé de cocinero en un bar y aprendí tres platos que nunca se me han olvidado.

—¿Cuáles son?

—Pues, mira, son: los calamares a la riojana; el hígado en salsa y el lomo con tomate. De esos platos luego sacaba otros como los calamares fritos, el hígado a la plancha, el hígado aliñado… De cada plato podíamos hacer muchas tapas para el bar donde trabajé.

Pero, como te dije, los hago muy poco. Como una vez cada cuatro años. Lo que sí hago más seguido son platos más sencillos como una tortilla, que la hago en dos segundos. Las hago de todos los tipos.

El helado favorito de Rafael Ruiz es el de vainilla.

—¿Y cuál es su preferida?

—La auténtica: la de patatas y cebolla. Ésa está muy rica —concluye el músico Rafael, para luego pasar el teléfono a Antonio Romero Monge, su amigo e inseparable compañero del dúo Los del Río, que como se ha apuntado, lleva desde 1962 en los escenarios.

—Antonio, ¿qué tal se lleva usted con su nevera?

—Divinamente. Mi relación con ella es fantástica desde que se puso de moda hace muchos. Yo, de hecho, aún me acuerdo de la primera nevera que tuvimos en casa. Mi abuelo era tonelero y fabricaba toneles para las aceitunas o barriles para el vino. Entonces, comprábamos hielo en una fábrica que había cerca de mi casa y lo echábamos al barril. Metíamos los sacos de hielo picado dentro de ese barril de madera y ahí teníamos la nevera del día. Mi padre metía el vino, por ejemplo; mi madre, el melón y la sandía… Y así se ponía fresquito todo.

—¿Con quién vive?

—Vivo con mi mujer, una hija y un nieto de 22 años. Mi casa está en el campo y es el cuartel general de la familia. La casa del campo del abuelo es la casa de todos. Entonces, cuando vienen los familiares el fin de semana, el frigorífico no enfría nada porque no le da tiempo. Cuando no lo abre uno, lo abre otro…

La nevera es lo principal que tenemos hoy en una casa. Y mis nietos, como una de ocho años que tengo, manejan la tecnología estupendamente. Mejor que yo. Así que imagínate: mis nietos juegan en el frigorífico mejor que Messi —bromea el cantante del dúo Los del Río.

—Así que sus nietos asaltan su nevera los fines de semana…

—Jajaja… Sí y eso es gloria. Tener nietos y que tengan buen apetito. Siempre me dicen “abuelo, ¿qué has traído para comer?” o “abuela, ¿qué hay de comer?”. De hecho, ella tiene en la mente todos los gustos de nuestros nietos. Es la matriarca y sabe todo lo que le gusta a cada uno. La abuela es lo máximo de la casa y dirige el cotarro. Sin ella, todos somos huérfanos —bromea Antonio.

Antonio Romero Monge cuenta a este diario que a él y a su familia les gusta los productos de Pascual. CEDIDA

—No soy una persona que esté muy pendiente de la nevera. Es una cuestión más para la abuela, que es la que conoce todo. Pero bueno, te puedo decir que solemos tener algo de pescado, alguna carne. También solemos tener mojama, que nos gusta mucho, o huevas de maruca, que están buenísimas. Y, bueno, en nuestra nevera hay lo que suele haber en cualquier frigorífico. Por ejemplo, postres como los flanes.

—¿En su casa consumen productos lácteos?

—Sí, mi casa es la casa del tito Pascual. Siempre está presente. De hecho, siempre hemos tenido una gran amistad con Tomás Pascual, el fundador de la empresa. Y, cuando era Navidad, nos regalaba tres cajas para familia y todos los chiquillos y nietos se ponían felices porque Pascual tiene unos productos maravillosos que les encantaban, como la leche (8) o los yogures (9).

—¿Qué bebidas les gusta consumir en su casa, Antonio?

—Sobre todo, agua. Tenemos un agua buenísima. Aún así, cuando nos visita la familia los fines de semana compramos algunas cervecitas o algún vinillo de la tierra. A nosotros el vino de Jerez o un buen manzanilla nos gusta mucho, por ejemplo.

De hecho, a mí me gusta beber manzanilla en la feria de Sevilla. Pero no una cualquiera, la que bebo es la manzanilla La Guita (10). Ésa quita el sentío, te lo dicen Los del Río —dice, con buen humor, Antonio.

A Los del Río les gusta la manzanilla La Guita.

—Antes me dijo que en su casa suelen tener productos de pescado. ¿Alguno en particular? ¿Dónde los compra?

—En Dos Hermanas hay un mercado de abastos maravilloso donde encontramos de todo. Allí compramos, por ejemplo, pescados que vienen de Isla Cristina, de Cádiz o de Sanlúcar de Barrameda… Vamos frecuentemente, porque en mi casa nos gusta comer productos frescos.

—Antonio, ¿hay algún producto que a usted no le guste o que no compraría jamás?

—No hay muchos. A nivel de alimentos y de comida, como he comido en tantos lugares diferentes del mundo, realmente he aprendido a adaptarme a muchas clases de cocina. Tendría que ser algo muy raro, pero me gusta todo. Soy de buen comer.



—Recomiende algún producto a los consumidores.

—Recomiendo lo que siempre les sugiero a mis amigos cuando vienen a casa: los garbanzos con pringá, que lleva tocino, morcilla, chorizo, carne magra… Es un lujo. Después, también recomendaría lo que usamos para las romerías y las fiestas: los filetes empanados. Tú llevas una buena cacerola de filetes empanados a las fiestas y eso es gloria bendita.

También, recomendaría el marisco, porque me encanta. Por ejemplo, las gambas de Huelva. Pero no sólo el marisco de Huelva, sino el de toda España, que tenemos unas costas maravillosas. Tenemos langostinos, pijotas, lenguados… de todo. ¡Tenemos una riqueza gastronómica importantísima! Para mí, España no tiene desperdicio: tiene la mejor gastronomía del mundo y la mejor música del mundo.

Los del Río han lanzado una nueva canción: 'Dentro de mi guitarra'.

—Antonio, en nombre de Los del Río, nomine a un personaje para próximas neveras.

—Nominamos a una famosa que sabe mucho de cocina porque ha ganado MasterChef. Se llama Tamara Falcó. Además, es prácticamente ahijada nuestra, porque la bautizamos nosotros. Es una persona maravillosa para que nos pueda decir qué come y cómo está su nevera, que imagino que estará muy linda porque ella es muy linda. Ella y su familia, que son personas muy cariñosas y generosas.

