Abrimos la nevera de Fabiola Martínez con sus 10 productos: "Soy una yonqui de la Nutella"

Fabiola Martínez Benavides (Maracaibo, Venezuela, 1972) es una activista defensora de los derechos de la familia y las personas con lesiones cerebrales. Actualmente, preside la Fundación Bertín Osborne aunque “por la pandemia las actividades se han tenido que paralizar porque requerían reunir a familias con niños con discapacidades y, por el momento, no se pueden hacer”. Ella, madre de los dos hijos menores del presentador Bertín Osborne, aprovecha ahora el tiempo para sacarse un Máster en Administración y Dirección de Empresas.

Eso mientras no está trabajando, puesto que la modelo venezolana trabaja también para una empresa inmobiliaria. Pese a todo, saca tiempo de donde puede para atender las necesidades de sus hijos, Kike (14 años) y Carlos (12). En especial, las del mayor de ellos porque nació con una lesión cerebral, causada por una infección intrauterina provocada por la bacteria Listeria. Eso ha provocado que el menor tenga que comer una “dieta especial basada en productos ecológicos”.

Pero su madre, Fabiola, atenta de las necesidades de sus hijos y, en colaboración de su padre (72 años) y su madre (65) —con los que también vive—, se encarga siempre de llenar su nevera para darle a su familia “una alimentación saludable”. Ahora, Fabiola Martínez abre su frigorífico a EL ESPAÑOL para contar qué compra, dónde lo hace y por qué.

Fabiola Martínez junto a sus dos hijos, Kike y Carlos.

Lo hace después de que Florentino Fernández (Flo), Joaquín Reyes y José Mota, tres grandes del mundo de la comedia; Lydia Lozano, periodista y colaboradora del programa Sálvame; Melyssa Pinto, exconcursante de La isla de las tentaciones; Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura; Sonsoles Ónega, presentadora de Ya es mediodía y; Carlos Sobera, presentador de First Dates, abrieran su frigorífico a este periódico para contar qué comidas o bebidas nunca pueden faltar en sus hogares.

—¿Qué relación tiene con su nevera?

—Me llevo bien con ella, pero intento visitarla poco porque es un mal hábito estar todo el rato abriéndola. Procuro abrirla lo necesario, es decir, cuando son los momentos de pensar qué voy a preparar para las comidas y cenas.

—¿La suele tener ordenada?

—Me gusta siempre tenerla ordenada y limpia. Pero no siempre es factible porque cuando hay muchas personas en la casa es más difícil, ya que cada uno puede coger la leche, por ejemplo, y no dejarla luego en su sitio. Aún así, yo soy maniática con eso y me gusta que las cosas estén en su lugar y mi nevera siempre tiene que estar limpia y muy ordenada, porque se ve todo lo que hay. Me ponen nerviosas las neveras que están revueltas porque, además, los productos se pueden echar a perder y me da mucho coraje.

Además, en mi casa, Kike lleva una alimentación especial porque todos los alimentos que toma son ecológicos. Su alimentación está basada en una dieta cetogénica porque él sufre de crisis epilépticas. Entonces, parece ser que esta dieta especial, sin abusar de ella y con equilibrio y control médico, ayuda a evitar que haya más crisis. Por ello, lo que come es ecológico y está en un sitio específico en la nevera. El cajón de los productos de Kike, es de Kike. Y eso lo respetamos mucho.

—¿Dónde compra los productos que tiene en su nevera?

—Voy variando, según lo que busque. Algunas cosas las compro en Mercadona porque está al lado de mi casa y me resulta cómodo. También, la relación calidad-precio es estable y está bien para comprar cantidades grandes, pues en casa vivimos muchas personas. Por todo ello, varias cosas las compro en Mercadona: algunas, de marcas conocidas y otras de Hacendado. Por ejemplo, compro en este supermercado la leche sin lactosa y desnatada (1). Es verdad que no me gusta mucho, porque la leche no me sienta del todo bien y sólo la tomo con el café con leche de la mañana.

Aún así, en mi casa hay más leches porque a mi padre y a Carlitos les gusta la leche entera de Asturiana. Luego, también compro mucha leche de almendras (2) porque también me gusta para el café. No soy de comprar una marca fija; siempre que me suavice el café y que me aporte sabor, me vale.

—¿Acude a más supermercados?

—Sí, también compro en Hipercor y en El Corte Inglés. Allí compro marcas concretas porque vienen en formatos grandes. Compro los productos de limpieza o, de comida, la mantequilla, los quesos (3), el jamón curado… Pero, el de york o el de pavo (4), los compro en Mercadona.

Además, hago excursiones por Carrefour porque tienen una buena sección de productos ecológicos y de productos latinoamericanos. Ahí compro, por ejemplo, la harina pan, que es venezolana y la usamos para hacer nuestras arepas.

Fabiola Martínez, junto a su nevera, cargada de frutas y verduras. CEDIDA

—¿Sólo acude a Carrefour a comprar los productos ecológicos que consume su hijo Kike?

—No, no compro todos los productos para Kike en Carrefour. De hecho, la compra grande para él la hago en un sitio llamado Naturasi, que es un supermercado ecológico muy completo tanto de productos frescos como de los secos, como las pastas sin gluten. Lo que no encuentro ahí ya lo compro en Carrefour o, en última instancia, en el Hipercor, aunque no me gusta tanto su sección de ecológicos.

—Veo que en su nevera tiene otros lácteos como los yogures, ¿cuáles son y dónde los compra?

—Pues mira, suelo tener yogures por Carlos, porque Kike no puede tomar lácteos. Es más, los compra él y son de fresa, limón o el sabor que le apetezca. Los tengo para las meriendas como comodín cuando no se toma un vaso de leche. Y a mí me gustan los yogures naturales sin azúcar de Activia (5). Me los preparo como tentempiés de media mañana o media tarde con frutita cortada, semillas… y así me lo como.

—Ya que habla de fruta. Observo que en su nevera hay mucha, ¿dónde la compra?

—Nosotros tomamos mucha fruta, como buenos latinoamericanos. Tenemos de todos los tipos: compro plátano (6), mangos, piñas… y cualquier tipo de fruta exótica. Las suelo comprar en el Mercado de Maravillas, que está en Cuatro Caminos [Madrid]. Pero, el resto de frutas las compro en Costco, el macro supermercado. Ahí tienen productos que no suelo encontrar en otros supermercados como la parchita, que es una variedad de la fruta de la pasión. Y, por último, también adquiero mis frutas y verduras en Sánchez Romero porque suelen tenerlas de buena calidad.

—¿Cuál es su fruta y cuál es su verdura favorita?

—Mi verdura favorita, que no me canso de comerla nunca, es el brócoli (7). Y, de fruta, estoy dividida: si es salada, el aguacate, que los como casi todos los días. ¡Me encanta el aguacate! Y si es dulce, el mango, aunque no siempre lo encuentre.

El brócoli es la verdura favorita de Fabiola Martínez y el aguacate y el mango son sus frutas preferidas.

—Veo que en una de las baldas de la puerta de su nevera hay cuatro mermeladas, ¿de qué marca son y por qué hay tantas?

—Porque a Carlos le gusta la mermelada de fresa. A mí, la de melocotón y a Bertín, cuando estaba, le gustaba la de naranja amarga. Por ello, cada uno tiene la suya. Y como no las comemos todos los días, duran mucho y siguen en la nevera. Estas mermeladas las compro en Costco y son de la marca Bonne Mamam (8). Antes tomábamos las de La Vieja Fábrica.

—Los botes dorados que están por encima de las mermeladas, ¿qué son?

—Los botecitos dorados que están arriba son mojos canarios (9). Hay mojo picón verde y rojo. Están muy ricos. Nos gustan porque la dieta canaria y la venezolana tienen muchos productos en común. Es más, las Islas Canarias y Venezuela, en general, tienen muchos lazos.

—¿Qué es el producto morado que está en la parte de abajo a la derecha de la puerta de su nevera?

—Son unos palitos de queso llamados Strings and Things (10) que compro en Costco. Son para la merienda que Carlos lleva al colegio. Estos palitos de queso chédar se comen arrancándoles las tiritas como si fuera un plátano. Aparte de que a Carlos le gusta mucho el queso, es un producto divertido de comer.

—¿Para qué usa las salsas que tiene en su nevera?

—Nosotros condimentamos con mostaza en muchas ocasiones, por ejemplo, para hacer una vinagreta o para el aliño de las carnes con sal, pimienta y ajito. El kétchup, que a mí no me gusta, lo come Carlos con el arroz blanco o las patatas. También lo usamos en algunos guisos.

—¿Qué caprichos le gustan a Fabiola Martínez?

El chocolate me puede… me muero con la Nutella... me muero, me muero. De verdad, soy una yonqui de la Nutella. Tanto, que hago procesos de desintoxicación en los que no la compro en tres o cuatro meses. Pasado ese tiempo, pienso “no puedo más” y me compro un bote y me lo como a cucharadas…

Es un horror. Es que cojo una cucharada y ya no puedo parar. De hecho, las hijas de Bertín se burlaban de mí porque me decían que era como los alcohólicos que van escondiendo las botellas. Yo… escondía los botes de Nutella para que no me los quitaran y para que no me echaran la bronca porque me los comía a cucharadas y me decían “¡eso no puede ser sano; te va a dar algo!”.

Fabiola Martínez desvela que su mayor capricho es la Nutella.

—¿A usted le gusta alguna bebida alcohólica?

—Me gusta el vino blanco. Cuando quiero tomarlo, que es de vez en cuando, pido un Verdejo, un Albariño o un Ribeiro. Me gustan los vinos fresquitos, un poquito afrutados, pero no mucho porque no me gustan los dulces. Y, según lo que esté comiendo, también me gusta beber a veces los vinos tintos. Pero esos son para ocasiones especiales.

—Fabiola, ¿le gusta cocinar?

—Me gusta cocinar, pero no me gusta hacerlo todos los días por obligación. Al final, agobia tener que pensar qué cocinar. Por suerte, yo tengo ayuda en casa y, entre semana, prefiero no saber lo que se cocina y que sea sorpresa lo que hay en el menú. Lo que me pongan, me lo como.

Los fines de semana, sin embargo, cocino más y lo disfruto mucho, porque juego a hacer platos raros y diferentes.

—¿Cuál es su plato estrella?

—A todos mis amigos y mi familia les gusta mucho el ceviche que hago. Lo preparo con pescado blanco (uno que sea consistente) y le pongo zumo de lima y limón, un poco de sal y lo dejo macerando. Aparte, corto tomatito, cebolla, cilantro, chiles picantes, aguacate y lo condimento todo de una manera muy mía.

Sé que, por ejemplo, en Ecuador o México tienen sus recetas de hacer ceviche, pero yo lo hago a mi manera: es un ceviche Fabiolizado.

El plato que mejor saber preparar Fabiola Martínez es el ceviche.

—¿Por qué?

—Porque le pongo un poquito de salsa soja; un poquito de tabasco y, a veces, también la salsa verde mexicana, que me encanta. Y la verdura cortada de la que te hablé antes la dejo macerando con esta salsa. Y, cuando llega el momento, escurro el pescado y lo saco del zumo y lo envuelvo en las verduritas y no sabes cómo está de rico. A veces, incluso frío plátano maduro en tiritas finas para que queden dulces y crujientes. Y lo añado por arriba como adorno. Además, la combinación del sabor dulce con el ácido del ceviche queda fenomenal.

—¿Qué producto no comprarías jamás?

—Más que un producto en sí, para mí es más importante el beneficio que aporta un producto al comensal. Por ello, procuro no comprar alimentos procesados como, por ejemplo, las pizzas congeladas o las pastas hechas, pues prefiero hacerlas yo. Ni siquiera las verduras congeladas, ya que si me sobra verdura fresca, prefiero cortarla en trocitos y congelarla yo misma para que no se desaproveche. En todo caso, procuro cuidar mucho los alimentos que comemos.

Fabiola Martínez en una imagen de archivo. Gtres

—Recomiende algún producto a los consumidores.

—Más que recomendar un producto en concreto, que es complicado, quería promover la conciencia de lo que comemos. En general, no vigilamos lo que comemos y eso es lo que somos. Nuestro cuerpo no es un cubo en el que podamos echar cualquier cosa. Por ello, más que un producto, quería promover que en el supermercado observemos bien lo que compramos, los ingredientes que llevan... y en función de eso, elijamos. Pienso que si no cuidamos lo que comemos, al final el cuerpo lo paga.

—Fabiola, nomine a un personaje para próximas neveras.

—Me encantaría saber qué tiene en la nevera Paz Padilla, que está estupenda. Está fenomenal y se nota que se cuida, por ello tengo curiosidad por saber qué come.

