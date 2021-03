Abrimos la nevera de José Mota con sus 10 productos: "Descubrí la gelatina y me sienta bien en la digestión"

José Sánchez Mota (Montiel, Ciudad Real, 1965), es un actor, humorista y guionista. Y, como saben, es más conocido como José Mota. Este profesional saltó a la fama —entre otras cosas— por protagonizar junto a Juan Muñoz el dúo humorístico Cruz y Raya entre 1989 y 2007. Desde su separación, el profesional ha tenido una exitosa carrera en solitario en la que ha protagonizado programas como, por ejemplo, La Noche de José Mota o, también, sus programas especiales de fin de año ya se han convertido en un clásico que nos hace reír en Nochevieja.

Pero lejos de las cámaras de televisión o los micrófonos —pues también es doblador—, el profesional cuenta a EL ESPAÑOL que cuida mucho su alimentación porque es “tendente a tener la tensión arterial un poco elevada” y, además, tiene cierta “intolerancia” al gluten, como su hija. Por ello, en la casa de José Mota cuidan los productos que compran para él y para su mujer, Patricia Rivera, y sus tres hijos: Daniela, José y Valeria.

Eso sí, el actor reconoce, con humor, que “en una nevera familiar suele haber más cosas, pero a la vez, puede estar más llena o más vacía dependiendo de los ataques a la misma. Una nevera familiar tiene más uso. Nunca para”. Ahora, José Mota, abre su frigorífico a este diario para contar qué compra, dónde lo hace y por qué.

El actor José Mota, este enero, en un evento en Madrid. Gtres

Lo hace después de que Florentino Fernández (Flo), Joaquín Reyes, dos grandes del mundo de la comedia; Lydia Lozano, periodista y colaboradora del programa Sálvame; Melyssa Pinto, exconcursante de La isla de las tentaciones; Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura; Sonsoles Ónega, presentadora de Ya es mediodía y; Carlos Sobera, presentador de First Dates, abrieran su frigorífico a este periódico para contar qué comidas o bebidas nunca pueden faltar en sus hogares.

—José, ¿dónde suele comprar los productos que hay en su nevera?

—Soy una persona que suele ir a comprar al lado de mi casa, a unos 200 metros, porque hay una pequeña calle cerrada… chiquitita, chiquitita, donde está la frutería, a la que suelo ir bastante a comprar las frutas. También, hay una pescadería, donde compro pescado.

Soy muy amante del pequeño comercio; del mercado de particulares de toda la vida. Yo soy de un pueblo, entonces, mi madre me mandaba a comprar el pan a una pequeña panadería, por ejemplo. También arroz o fideos a las tiendas que había de particulares cuando los centros comerciales no existían o, al menos, había pocos, como El Corte Inglés, que lleva toda la vida. Pero en el pueblo donde vivía eran comercios más pequeñitos. Por ello, les tengo mucho cariño.

—¿Por qué prefiere el pequeño comercio?

—Por la cercanía y porque conozco a la gente. Me parece que es una compra más analógica —ríe— y menos digital. Yo soy más 1.0 que 2.0. Y, al menos los de mi generación, tenemos un pie en cada dígito, pero creo que somos más analógicos que digitales. Entonces, pienso que lo que vivimos de niños marca para toda tu vida. Y yo de niño viví en una sociedad analógica en el sentido más amplio de la metáfora: la tele era una; los comercios eran pequeños…

Yo siempre digo que no hay un tiempo totalmente perfecto. Es verdad que hemos ido ganando bienestar, pero hemos perdido el valorar las cosas que, en la carencia que teníamos antes, se valoraban más. Entonces, yo valoro mucho lo analógico, conocer a la persona, el contacto físico y por eso acudo más al pequeño comercio. Eso no quiere decir que de vez en cuando no acuda a los supermercados, claro.

José Mota es oriundo de Montiel, un municipio de Ciudad Real.

—¿A cuáles suele ir a comprar, José?

—Voy, sobre todo, a Mercadona, a Carrefour o a El Corte Inglés. Suelo ser bastante variado en los sitios donde voy, porque me pillan relativamente cerca. Están en Sanchinarro [Madrid] o en la urbanización de la Ciudad de los Periodistas [Madrid] y alterno porque hay productos que se encuentran en unos sitios y en otros no. Por ello, no suelo ir a un sólo supermercado.

—¿Cuida su alimentación?

—Trato de cuidarla mucho porque soy tendente a tener la tensión arterial un poco elevada. Por ello, los productos con sal o las carnes rojas suelo consumirlos poco porque no me vienen demasiado bien. Me encanta la carne roja, pero no debo abusar de ella. Entonces, en mi alimentación hay mucha verdura; mucha fruta; legumbres, pescado… Me muevo en ese tipo de cosas.

—José, en su nevera veo que tienen lácteos como yogures o leche, ¿le gustan?

—La verdad es que no tomo muchos lácteos porque no me sientan bien. Los yogures (1) y la leche sin lactosa (2) que hay en mi nevera son para Patricia, mi mujer, y mis hijos porque los niños necesitan ese aporte extra de calcio. Y yo, como te decía, hace mucho tiempo que no tomo lácteos porque me caen mal. Alguna vez tomo yogur porque llevan leche predigerida, entonces no me sientan tan mal. Pero la leche como tal no suelo tomarla.

—¿Ni con el café?

—Tampoco tomo café. Solamente cuando estoy trabajando en Ventorro del Cano (Alcorcón, Madrid), que es donde monto mis programas, tomo café con avellanas de una máquina expendedora que hay. Ese café me encanta. Cualquier persona que tome café y entienda de café diría no sabe ni lo que está diciendo —bromea José Mota.

—José, en su nevera también veo que tienen agua de la marca Nestlé (3). ¿Es su preferida?

—No, pero te cuento por qué está esa agua ahí. Mis niños, cada cierto tiempo, me piden una hamburguesa de McDonald's o de Burger King. Y de beber siempre les pido agua, porque les gusta. Es curioso que a los niños les gusta tener sus pertenencias: su hamburguesita, sus patatitas y su agüita. Y las botellas que ves son de las que les traigo a Daniela, Valeria y José [sus tres hijos]. Entonces, siempre que voy a comprar a esas cadenas les pido agua porque, en mi casa, no somos de beber muchos refrescos ni bebidas azucaradas.

En este momento, José Mota tiene agua de Nestlé en su nevera, ya que es la que venía con el menú de una hamburguesería.

—¿No tienen refrescos en su nevera?

—Tenemos en casa para cuando invitamos a gente. Para algún amigo que se quiere tomar una Fanta, una Coca Cola, un Nestea… pero nosotros no los solemos beber porque no tenemos la costumbre. Pero, de vez en cuando, sí que bebemos refrescos, por ejemplo hoy he comido con una Coca Cola Zero Zero. Pero lo evito. A mí, el azúcar, personalmente, no me cae demasiado bien, entonces no soy alguien que abuse del dulce para cuidar mi intestino, que hace algún tiempo me dio algún problema de inflamación. Nada importante, pero por eso evito el azúcar y también el gluten.

—¿Es usted celíaco?

—No, soy intolerante. El gluten no me sienta demasiado mal, pero noto que se me hincha la tripa si lo como. Es decir, si abuso del gluten me empieza a doler, por ello lo evito y, también, evito las bebidas azucaradas. En mi familia no las solemos beber.

—¿A usted le gustan las bebidas alcohólicas? ¿Una cerveza, por ejemplo?

—Claro que me gusta una cervecita fresca acompañada de algo que hemos perdido por la pandemia, que es un grupo de amigos para charlar y reírnos. Forma parte de un rito. Una buena jarra fresca de cerveza es de las cosas más placenteras que hay, pero como llevan gluten trato de no tomarla mucho, pero me encanta. Es verdad que puedes tomarla sin gluten, pero, para mí, esa cerveza es de fogueo. Está buena, pero no es lo mismo.

—José, veo que en el cajón de abajo de su nevera tienen carnes, ¿cuáles son?

—La de la izquierda es carne picada (4). Patricia cocina muy bien y prepara, a veces, albóndigas con patatas o con esa misma carne picada hace hamburguesas, que adereza con cebollita, perejil y les pone un poquito de ajito. Se las prepara, sobre todo, a los niños. Y, lo de la derecha, son chorizos (5). Todos los cárnicos, como te comenté, los compro en el pequeño comercio; en el de al lado de casa.

—¿Qué tiene en el cajón de frescos de su nevera?

—Tenemos tomate Cherry (6), lechuga Batavia, la de hoja rugosa. Y luego, en la repisa, hay mayonesa y chocolate de una churrería (7) que hay cerca de casa.

José Mota reconoce que en su nevera nunca faltan los tomates Cherry.

—También observo que tiene en su nevera verdura en un recipiente blanco, ¿qué es?

—Es brócoli y lechuga (8).

—Me dijo que le gusta mucho la verdura y la fruta, ¿cuáles son sus preferidas?

—No tengo demasiadas preferencias. Me encantan las ensaladas y, sobre todo, el tomate. Me gusta de todas las clases, como el Cherry o el tomate rosa de Navarra, que es un espectáculo. Bueno, cualquier tomate de temporada me encanta. En eso soy como mi madre, que le encantaba el tomate abierto con un poquito de sal y aceite de oliva. Es un manjar. Y, de verdura, me gusta mucho, por ejemplo, el brócoli con ajito, que Patricia lo hace muy bien. También me gusta mucho la zanahoria cruda.

—¿Qué más le gusta?

—Pues, por ejemplo, no te he contado que soy muy amante de los frutos secos como las nueces, las almendras o los pistachos. Suelo tomar mucho fruto seco crudo. Me gusta el tostado más, pero es más sano el crudo. Y, luego, me encantan las gelatinas (9) porque me sientan muy bien, ya que no tienen grasa y son proteínas.

Y, también, soy híper fanático del aguacate. Me lo hago triturado y le pongo cebollita, tomate picado, medio diente de ajo, aceitito, limón y me hago un guacamole espectacular. Además, es una comida sanísima. Aunque el aguacate tiene grasa, es una grasa que se elimina.

—En la puerta de su nevera hay varias salsas, ¿son salseros en su familia?

—Patricia, sí. Es salsera. Le encanta la soja (10); la soja dulce… Por ejemplo, hace tallarines y les pone soja y los sabe preparar. A mí me encantaría saber cocinar...

—¿No sabe cocinar?

—Sé cocinar cuatro cositas, pero me encanta hacerlo. Por ejemplo, me preparo mis aguacates, mi gazpacho, mi salmorejo… O también, con mi hija Daniela, hago fajitas mexicanas. Hacemos las tiras de pollo con pimiento. Todo eso lo freímos un poquito. En todo caso, por falta de tiempo, no le he podido dedicar todo lo que quiero a la cocina, pero es una cosa que me gusta especialmente.

De vez en cuando, José Mota cocina fajitas mexicanas junto a su hija.

—¿Cuándo tenga más tiempo libre le gustaría aprender a cocinar mejor?

—Seguro. Me parece una cosa muy bonita. Me parece bonito mimar desde el primer momento el alimento para luego comértelo. Esta actividad tiene un componente culinario-afectuoso —ríe—, que es una cosa que me llena. Cocinar llena antes y después de comer —bromea el actor y humorista.

—¿Qué producto no compraría jamás?

—En casa comemos de todo. No somos delicados con los productos. A lo mejor, tenemos cuidado con los productos con gluten por la intolerancia, pero poco más. Y a mí, personalmente, no me gusta demasiado el queso de cabra, que es mejor que el de vaca incluso, pero me sabe muy fuerte. Y otra cosa que no me entra demasiado es el foie de oca o de pato. Me tomo antes el fuagrás de cerdo de latita que esos. La gente que entiende le vuelve loco, pero a mí me gusta más el de toda la vida.

—¿Alguna vez se ha sentido estafado al comprar algún producto del súper?

—No. A lo mejor alguna vez he comprado algún producto caducado, porque no me he dado cuenta. Hay que mirar las fechas de caducidad siempre y, a veces, vamos con tanta prisa que no prestamos atención.

José Mota en un acto de RTVE en diciembre. Gtres

—Recomiende algún producto a los consumidores.

—Pues he descubierto hace poco la gelatina. Si hay gente que no conoce la gelatina, la verdad, sienta y se digiere muy bien y tienen muchas proteínas. La recomiendo.

—José, nomine a un personaje o personajes conocidos para próximas neveras.

—Voy a nominar a Ignatius porque es un tipo que me cae especialmente bien y es muy talentoso. Me llama la atención saber qué tiene en su nevera. Seguro que tendrá papas arrugás y mojo picón como buen canario que es —bromea José Mota.

También te puede interesar...

-Abrimos la nevera de Carlos Sobera: "Me gusta el helado de Mercadona, ya que es bajo en azúcar"

-Abrimos la nevera de Sonsoles Ónega con sus 10 productos: "Compro en Mercadona por cercanía"

-Abrimos la nevera de Raquel, de 'Maestros de la Costura': "Tengo fruta y verdura con exageración"

-Abrimos la nevera de , de 'La isla de las tentaciones': "Nunca falta guacamole del Mercadona"

-Abrimos la nevera de Lydia Lozano con sus 10 productos: "¡Mercadona, mejora la tortilla!"

-Abrimos la nevera de Joaquín Reyes para ver sus 10 productos: "Mercadona es como ir a una disco"

-Abrimos la nevera de Flo para ver sus 10 productos imprescindibles: "La con piña es lo peor"