Estas son las mejores tortillas del súper según la 'doctora' Lola: Mercadona, Dia, Lidl, Carrefour…

La tortilla de patata, como saben, es un plato muy español. De nuestra dieta. De toda la vida. Es tan importante en nuestra gastronomía que, incluso, las familias de este país se pasan, generación tras generación, las recetas con todo tipo de secretos sobre su elaboración: cómo hacer que quede en el punto exacto de cuajado; qué cantidad de patatas respecto de huevos hay que usar; cómo se ha de freír la cebolla —para los defensores de su uso—... cualquier fórmula, en el fondo, es un tesoro familiar. El caso es que la tortilla es algo fundamental en nuestra dieta, ya que siempre viene bien comer un buen pincho. La hora, en este caso, da igual.

Sin embargo, en los últimos años, las tortillas refrigeradas —junto a las sopas y las cremas precocinadas— es el producto preparado con “mayor demanda por parte de los hogares”, según el último Informe del Consumo de Alimentación en España publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Quizá sea por falta de tiempo, pero muchas familias ya no hacen en sus fogones su propia tortilla de patata, sino que recurren a las de los supermercados.

Pese a ello, no es el caso de las hermanas Lola Cuerda (Tiriez, Albacete, 1957) y Teresa Cuerda (1966), ya que ellas —junto a sus otras cuatro hermanas— conservan la manera tradicional de elaborar tortillas que aprendieron de su madre desde muy pequeñas. De hecho, la que prepara Lola no es una cualquiera: fue nombrada la mejor tortilla de patata de España en 2019 en el II Campeonato Nacional de Tortillas de Patata celebrado en Tenerife.

“Fui al campeonato porque nuestros clientes y vecinos me insistieron mucho una y otra vez en que participase en el concurso, ya que la tortilla que hago gusta mucho”, explica Lola, cocinera de Casa Dani, un restaurante situado en el Mercado de la Paz (Madrid), cuya tortilla se ha hecho famosa por los cuatro costados de España. Y es que ya se ha convertido casi en tradición pasar por el restaurante de la capital —abierto desde 1991— para probar la tortilla de patata de la experta cocinera Lola, cuya clave es que “queden bien selladas por fuera, pero muy jugosas por dentro”.

Algo que parece fácil, pero no lo es. ¿A quién no se le ha roto una tortilla cuando la estaba preparando? En todo caso, EL ESPAÑOL ha recurrido a Lola, la mejor cocinera de tortillas de patata de España y a su hermana, Teresa, también cocinera y parte fundamental de Casa Dani, para que, gracias a su experiencia, puedan valorar las tortillas de patata con cebolla —“que en Madrid son las más comunes”— de algunos de los principales supermercados de este país. A saber: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo.

La tortilla de Casa Dani, preparada por la experta cocinera Lola Cuerda, fue nombrada la mejor tortilla de España en 2019. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Y es que cuando empezaron con el restaurante Casa Dani, sólo preparaban 4 ó 5 tortillas diarias, pero ahora, “los días que más hacemos llegamos hasta las 700 en las que empleamos unos 1.000 kilos de patatas”. Así que, en última instancia, estamos delante de dos expertas en el producto. A continuación, las conclusiones de las cocineras Lola y Teresa.

Dia

La peculiar cata que ha organizado este periódico comienza con la tortilla de patata con cebolla de Dia (1,85 euros la unidad de 600 gramos). El supermercado indica que para que el producto quede jugoso se ha de calentar en el microondas durante tres minutos y para que quede cuajado, cuatro. Pero decidimos calentar el tiempo máximo sugerido. Sin embargo, “tras cuatro minutos, la tortilla está fría por dentro”, valora la experta Teresa.

La tortilla de patata con cebolla de Dia Al Punto, la gama de precocinados del supermercado. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“Para mí está excesivamente cuajada, pero es difícil que las tortillas industriales, aunque la hubiésemos calentado tres minutos, estén esponjosas”, indica Lola tras analizar la textura de la tortilla nada más cortarla. Eso sí, “no tiene un sabor malo, así que no es incomible”, explica la cocinera de la mejor tortilla de patata de España. Pero hay algo que no convence a ninguna de las hermanas: “la cebolla está muy dura, lo que indica que no está bien frita; rechina en los dientes al masticarla”.

—¿Qué tal les parece su aspecto visual?

—Es una tortilla que parece hecha en un piso de estudiantes —bromea Teresa— , pero está bien. Puede resolverte perfectamente una comida.

La cocinera experta en tortillas de patata, Teresa Cuerda, cortando una de las tortillas probadas mientras Lola observa. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Por ello, tanto Lola como Teresa, aunque han encontrado leves defectos en la tortilla de patata de Dia Al Punto —su gama de platos precocinados—, le han concedido el segundo lugar en el ranking final de tortillas de patata con cebolla de los supermercados.

Carrefour

La tortilla de patata con cebolla de Carrefour. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Acto seguido, Teresa lee las instrucciones de calentado de la tortilla de patata con cebolla de Carrefour (1,85 euros la unidad de 600 gramos). En este caso, el supermercado francés indica que se caliente durante cuatro minutos. Y así se hace. “Ésta, incluso, está más hecha que la primera tortilla”, explica Teresa tras observarla antes de cortarla. Cuando lo hace, Lola destaca que “el corte de las patatas es muy industrial”. “Pero es normal, porque estas tortillas están hechas en fábricas”, puntualiza la experta.

Lola, a continuación, parte un trocito y con el tenedor se lo lleva a la boca y da una valoración positiva: “Está más dulce y sabe más a cebolla. Personalmente me gusta más y, en este caso, la cebolla está más hecha”. Pero tanto la experta Lola como Teresa siguen degustándola y, tras cada bocado, les va convenciendo menos el sabor hasta que acuerdan un veredicto. “La de Carrefour nos ha parecido más industrial”, concuerdan las hermanas.

La mejor cocinera de tortillas de patata de España, Lola Cuerda, probando una de los supermercados. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—Teresa, ¿qué opina del aspecto visual?

—Esta tortilla está más tostada que la primera y las patatas, como ves, están cortadas exactamente igual —algo que, salvo la Mercadona, es común a causa de sus procesos de elaboración.

Aldi

“La tortilla de Aldi [1,75 euros la unidad de 600 gramos], a priori, tiene un buen aspecto. Tiene una buena presentación y, también, el envase me ha gustado más”, explica Teresa nada más abrir esta tortilla tras calentarla en el microondas durante cuatro minutos. En este caso, el supermercado alemán indica que si uno quiere la tortilla más jugosa se debe calentar tres minutos y, si el consumidor la prefiere más consistente, cinco.

La tortilla de patata con cebolla de La Cocina de Aldi, su gama de platos precocinados. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Al colocarla en el plato, Lola y Teresa destacan que esta tortilla “es más alta; no es tan fina, lo cual puede indicarnos, a simple vista, que puede estar más jugosa”. Las valoraciones de la tortilla de La Cocina de Aldi —su gama de precocinados—empezaban bien. Pero, nada más cortarla, la cosa se empezaría a torcer. “Nuevamente, apreciamos que las patatas están colocadas de una forma excesivamente uniforme”, esgrimen las hermanas.

Pero, el punto álgido llega cuando, por fin, prueban la tortilla. “Pese a que su aspecto visual era muy bueno, el sabor me decepciona; tiene poco huevo y mucha patata”, explica la experta Teresa. “Parecía que iba a estar mejor que las anteriores, pero no”, añade. “Además, no tiene un punto de sal y, en este caso, no está bien integrado el huevo con la patata”, sentencia Lola.

La cocinera Lola explica que en la tortilla de Aldi no está bien integrado el huevo con la patata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Al final de la cata, las hermanas expertas en tortilla de patata tras tantos años preparando la mejor de España clasifican a la tortilla de Aldi como “la menos buena” de las seis probadas.

Alcampo

Es el turno de que Lola y Teresa prueben la tortilla de patata con cebolla de Auchan, la marca blanca de Alcampo (1,67 euros la unidad de 600 gramos). En este caso, como indican las instrucciones del envase, calentamos durante cuatro minutos la tortilla en el microondas. Y al abrirla, lo primero que hace Teresa es valorarla a nivel visual: “Esta tortilla está más tostada que las anteriores. Me parece muy distinta”.

Después, cuando Lola y Teresa cortan la tortilla de Alcampo para emitir una valoración de su textura algo les sorprende gratamente. “Ésta se ve más jugosa y parece que han empleado más huevo líquido pasteurizado [como en todas las industriales] que en las anteriores”, explican.

La tortilla de patata con cebolla de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Pero, como saben, no siempre lo que entra bien por los ojos se corresponde en el paladar. Algo así ocurrió con la tortilla de Alcampo. “La cebolla, en este caso, me da la sensación de que está cocida en vez de frita”, valora Lola, la mejor cocinera de tortilla de España. “Y, además, en este caso no están bien integrados los ingredientes y la tortilla se deshace en exceso”, cuenta.

“En los bordes parece que se ha integrado más el huevo, pero en el centro nada”, añade la experta Teresa, que asevera: “parecen patatas mojadas en huevos”.

Mercadona

“A esta tortilla le falta un poco de sal”. Es la única nota negativa leve que han encontrado las expertas Lola y Teresa al probar la tortilla de patata con cebolla de Hacendado, la marca blanca de Mercadona (1,75 euros la unidad de 600 gramos). Pero, vayamos por partes. Lo primero, como las anteriores, fue calentar el producto en el microondas durante cuatro minutos —para que esté jugosa—, ya que las instrucciones del envase indican, en este caso, que para que esté cuajada hace falta calentarla siete minutos.

La tortilla de patata de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Una vez servida, Teresa corta la tortilla y algo le sorprende. “Mira, en este caso, al contrario que todas las demás, el corte de la patata no se ve tan uniforme e industrial”, indica. Pero al probarla la experta Lola, las buenas noticias para la patata empleada en la tortilla de Mercadona continuaron: “La patata me parece mejor; está más fresca y mucho mejor elaborada”.

Pese a ello, en boca, Lola apunta que “a pesar de que está buena, le falta un punto de sal”. Pero esta es la única nota negativa que le encuentran a la tortilla de patata de Mercadona. De hecho, tanto Teresa como Lola han comido más cantidad que de las anteriores.

La experta Teresa observa con minuciosidad el aspecto de cada tortilla antes de catarla. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—Teresa, ¿qué tal le ha parecido a nivel visual?

—Está bien. Es correcta, sí.

La tortilla de patata de Mercadona, cuando este diario les pide a Lola y Teresa que hagan una ranking final, sería elegida como la mejor de las seis tortillas de los supermercados probadas.

Lidl

El tamaño de la tortilla de patata con cebolla de Lidl es de 220 gramos (0,79 euros), ya que este diario, cuando acude a comprar la de 600 gramos (1,69 euros) está agotada “hasta el día siguiente”. Sin embargo, el producto elaborado por Chef Select, la gama de platos precocinados de la cadena alemana, es el mismo pero con una dimensión menor. “Sin sacarla del envoltorio, esta tortilla promete”, dice Teresa nada más cogerla y ojearla.

La tortilla de patata de Chef Select, la gama de platos precocinados de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

En este caso, a diferencia de las anteriores, no se calienta en el mismo envase, ya que las instrucciones explican que hay que sacar la tortilla de patata del envoltorio y calentarla en un plato. Y así lo hacemos. Tras cuatro minutos de microondas, la tortilla nuevamente está servida en la mesa de Casa Dani. Lola y Teresa, entonces, proceden a cortarla para observar su interior. “En este caso, la integración entre el huevo y la patata es decente”, explica Lola.

Y, acto seguido, las hermanas expertas cogen sendos tenedores para llevarse un trozo de la tortilla de Lidl a la boca. “Esta patata está dura… y, la tortilla en sí, se parece mucho a la que servía en la cafetería de un instituto en el que trabajé durante 12 años”, explica Teresa. Eso sí, puntualiza, “eso no quiere decir que la tortilla sea mala. Es más, triunfaba mucho entre los alumnos hasta el punto de que le pedían a sus madres que le hicieran la tortilla como la del instituto”.

A la izquierda, la experta en tortillas de patata, Teresa Cuerda, y a la derecha, Lola, la mejor cocinera de tortillas de España. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Pese a que el sabor está bien para las hermanas, “la cebolla, al igual que en la mayoría de las anteriores, rechina en el paladar, lo cual quiere decir que le falta cocinado”, indica Lola. Aún así, fueron más los atributos positivos que negativos los que Lola y Teresa encontraron en la tortilla de patata de Lidl. Por ello, en la clasificación final se llevaría la medalla de bronce.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a las hermanas y especialistas en tortillas, Lola y Teresa Cuerda, que hagan un ranking de las mejores tortillas de patata con cebolla probadas durante la cata. Y la conclusión de la mejor cocinera de tortilla de patata de España y su hermana experta no deja lugar a dudas: “La mejor ha sido la de Mercadona; después, la de Dia y; en tercer lugar, la de Lidl”.

En el cuarto lugar de la clasificación, “empatan las tortillas de Carrefour y Alcampo” y, en último, lugar, la de Aldi, porque “tiene poco huevo y mucha patata”.

—Lola, ¿para usted la tortilla de patata tiene que tener cebolla o no?

—A mí me gusta más la tortilla de patata con cebolla, porque sino parecería como la francesa —bromea la experta cocinera—, pero, eso sí, hay que adaptarse a lo que quiera el cliente. En Madrid, por ejemplo, hemos visto en Casa Dani que gustan más con cebolla, ya que de cada 100 tortillas que hacemos, al menos 80 tienen cebolla. Sin embargo, en otros puntos de España puede que no sea así —explica la mejor cocinera de tortillas de patata de este país.

Las seis tortillas de patata con cebolla de los supermercados analizadas en la cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

