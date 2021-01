Estos son los mejores cafés del súper para el 'doctor' Nolo: Mercadona, Lidl, Dia, Carrefour, Alcampo y Aldi

Es invierno. Uno de los más fríos que se recuerdan, ya que la borrasca Filomena ha provocado que se hayan registrado temperaturas mínimas históricas en diversos puntos de España. Y, en este clima helado, ¿a quién no le apetece una buena taza de una bebida caliente mientras está en casa o en el trabajo? Las opciones son diversas: chocolates, tés y, cómo no, uno de los productos más consumidos por los españoles: el café. De todas las clases, procedencias, aromas… Y es que, ya sabe, el café con leche, por ejemplo, es un clásico de cualquier bar o cafetería de este país, ya que nos encanta.

Así lo reflejan los últimos datos consolidados —de 2019— de un estudio de la International Coffee Organization (ICO) en el que asegura que, en España, se consumen “14.000 millones de tazas de café al año”. Y a cada ciudadano le gusta de una manera distinta al anterior: solo, con leche, cortado, corto de café, americano… Da igual, a los españoles les gusta el café y punto. Por ello, EL ESPAÑOL, tras ofrecer a los lectores las explicaciones de dos expertas sobre las barras de pan y los panes de molde de seis supermercados, ha contactado con un maestro tostador y catador de café para que nos dé algunas claves sobre estas infusiones de marca blanca.

Pero claro, son incontables las opciones de café que los consumidores tienen disponibles en supermercados como Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo. Por ello, hemos decidido comprar el café molido natural y el café molido mezcla —pues son los tipos más consumidos— de las marcas blancas de las citadas cadenas. Acto seguido, hemos acudido a la sede central de Hola Coffee, una cadena española de cafeterías nacida en 2017 cuyos productos cafeteros son “puramente artesanales”.

Café: los mejores y peores del súper. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Allí, a mediodía de este jueves nos esperaba Nolo Botana (Órdenes, La Coruña, 1987), maestro tostador y experto en café gracias a superar el programa de educación Q Grader del Coffee Quality Institute, la institución para profesionales del sector del café más reconocida internacionalmente. Y aparte del experto Nolo, también nos abrió las puertas de Hola Coffee, Pablo Caballero (Santander, 1987), un barista —profesional especializado en elaborar café de alta calidad— que fue campeón de España en 2016 en esta profesión. Ambos, son los dueños y socios de la citada empresa cafetera española. Pero, sin duda, sus olfatos y sus paladares expertos nos darán las claves sobre los cafés de marca blanca de los supermercados. Comencemos.

La cata brasileña

Tras comprar, los seis cafés molidos naturales y seis homólogos de tipo mezcla de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo, llegamos a una de las sedes de Hola Coffee para realizar esta particular cata con los expertos cafeteros. “Voy a hacer una cata brasileña, que consiste en oler, preparar y probar los seis cafés del mismo tipo (natural o mezcla) a la vez. Así podré sacar mejores conclusiones. Primero, oleré y comprobaré el aspecto del café molido sin preparar para determinar su fragancia. Después, lo prepararemos para volver a olfatearlo en taza con el fin de determinar su aroma y, por último, lo probaré”, explica a EL ESPAÑOL el experto en café Nolo.

El maestro tostador Nolo inspecciona las muestras de los seis cafés molidos naturales, mientras el barista Pablo observa. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Y, rápidamente y ayudado por Pablo, comienza a extraer una muestra de cada uno de los seis paquetes de café molido natural comprados. Nolo olerá las seis muestras de café de marca blanca puestas sobre una mesa alta de madera, una y otra vez. De ida y vuelta. Percibiendo todo. Anotando todo. “A priori, veo algo más claro el café molido natural de Mercadona. Esto puede estar relacionado con el tipo de grano de café empleado o con el nivel de tueste: cuando es más oscuro es más tostado, lo que implica que tiene más intensidad de amargor”, adelanta el maestro tostador.

Y es que cabe destacar que Nolo y Pablo explican que los cafés industriales, “para uniformarlos”, pecan de ser tostados en exceso con el objetivo de “esconder” los defectos que tienen los cafés. “Esto hace que siempre vayan a saber muy amargos”, explica Nolo. Algo que confirmará minutos después, tras prepararlos en seis tazas blancas de 200 mililitros a las que le añade agua sin filtrar a 96 grados, “remineralizada con magnesio y calcio, en el caso del agua de Madrid”. A este recipiente le echará 12,5 gramos de cada café molido de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo (la proporción tiene que ser de 60 gramos de café por litro de agua).

Nolo, experto en café, huele los seis cafés naturales de los supermercados para detectar sus aromas. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Y, tras cinco minutos de espera, el experto en café Nolo quitará “la costra, que es la espuma que se genera encima y que tiene aceites y dióxido de carbono propios del tueste” para poder olfatear cada taza de café y, después, probarla. Este proceso lo hará dos veces, ya que, en primer lugar, analizará los cafés molidos naturales y, en segundo lugar, los cafés molidos mezcla. Después de cada proceso de la cata brasileña —y durante—, el maestro tostador nos irá desvelando los secretos —mejores y peores— de cada café. Estas son sus conclusiones:

El café molido natural de...

...Mercadona

A la izquierda, el paquete de café molido mezcla de Hacendado y, a la derecha, su homólogo natural. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Cuando el maestro tostador Nolo Botana empieza a observar el aspecto del café molido natural explica que “a priori” es el más claro, lo cual significa que “tiene un tueste más bajo”. Esto puede ser algo positivo, ya que, al tostar menos “se esconden menos defectos”, tal y como han argumentado Nolo y el barista Pablo. No empezaba mal la valoración para este café molido natural de Hacendado, la marca blanca de Mercadona, cuyo paquete de 250 gramos nos ha costado 1,05 euros.

Pero la cosa empezaría a torcerse cuando Nolo comienza a oler la “fragancia” de este café de Mercadona —su olor antes de prepararse— y su “aroma” —el olor tras cinco minutos de elaboración—. “Percibo olores que me sugieren a la piel de cacahuete o a las cáscaras de pipa. Cuando un experto en café huele frutos secos en él puede ser bueno o malo. En este caso es malo, ya que los olores positivos equivaldrían a los de almendras o avellanas, por ejemplo”, explica el maestro tostador de Hola Coffee.

El maestro tostador Nolo Botana probando los seis cafés molidos naturales de los supermercados. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

¿Y de sabor? “El natural de Hacendado se me queda corto en boca. Es decir, para mí, un café debería de ser persistente y éste no lo es. Se desvanece y sólo se nota el amargor, como en la mayoría de ellos. Eso sí, no tanto como el natural de Aldi y Alcampo”, compara Nolo, en cuya barba reposan gotitas de café tras probarlos todos, que luego limpiará, cuidadosamente, con una servilleta. Pese a ello, según pasan los minutos, el café de Hacendado se va enfriando y le va convenciendo aún menos. “Me sabe a pan tostado, que seguramente tenga que ver con un tueste mal ejecutado”, sentencia el catador.

...Dia

“El de Dia y Carrefour son muy similares”, repetía Nolo en cada fase de la cata de los cafés naturales. A juicio del experto cafetero, su aspecto, su olor y sabor eran siempre muy parecidos. La razón de esto, con toda probabilidad, es que ambos cafés molidos con grano natural son elaborados por la misma empresa: Toscaf S.A. El precio del paquete de 500 gramos de Dia ha sido de 1,99 euros.

Los expertos cafeteros Nolo y Pablo colocan las seis muestras de café, aún sin hacer, para poder compararlas mejor. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Eso sí, “el de Dia me huele ligeramente más a madera y puede que sea algo más intenso que el de Carrefour, aún siendo ambos muy planos”, cuenta Nolo tras despegar su nariz de las tazas donde están servidos. ¿Y su sabor? “Son muy similares, prácticamente iguales, diría yo: estos cafés [de Dia y Carrefour] me saben como acartonados y a celulosa. No tienen matices muy agradables y son muy amargos. Pero bueno, tras el de Lidl, son los que menos me han disgustado”, argumenta Nolo, muy crítico con todos los cafés, pues su experiencia le ha llevado incluso a conquistar en 2017 el título de mejor maestro tostador de España.

...Carrefour

Como veníamos diciendo, para Nolo, los cafés molidos naturales de Dia y Carrefour “son muy similares”. Una diferencia que sí tienen es su precio. El paquete de 250 gramos del de marca Carrefour nos ha valido 1,05 euros. Es decir, tendríamos que pagar 2,10 euros para llevarnos 500 gramos, cuando en el Dia pagamos 1,99 euros por la misma cantidad.

A la izquierda, el paquete de café molido mezcla de Carrefour y, a la derecha, el natural. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Pese a ello, “el de Carrefour es algo menos maderoso en el olfato, que es un aspecto positivo”, en palabras de Nolo. Pero, al igual que el Dia, el sabor le baja puntos pues el paladar de Nolo percibe en estos cafés regusto “a cartón y celulosa”. Sin embargo, junto al de Dia, el café de Carrefour empatará en el segundo lugar del ranking de cafés naturales de marca blanca de supermercados.

...Lidl

“El café molido natural de Lidl de marca blanca ha sido el menos malo”. Son las palabras esgrimidas por Nolo al final de esta ronda de catas. Una valoración que su compañero, el barista Pablo, corrobora tras su mascarilla de color negro. Es verdad que el primer sorbo de este café, comerciado bajo el nombre Bellarom a 0,99 euros (250 gramos), no ha sido agradable. “Noto fermento y un ligero dulzor, pero el fermento es como si fuese de leche agria”, describe el especialista.

Nolo Botana, tras elaborar cada café durante cinco minutos, quita la costra para soborear mejor la bebida. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Aún así, según la opinión experta de Pablo, “al pasar lo minutos la cosa ha ido mejorando”. “Sí, ahora me sabe más dulce y es más agradable. Su ligero dulzor lo ha convertido en el mejor de la cata de los cafés naturales”, expone Nolo sin dudar. Eso sí, puntualiza: “En realidad, es el menos malo”.

...Aldi

Si Lidl ha dejado en un lugar decente a Alemania, el país de origen de esta cadena, el café natural de Aldi no ha estado a la altura de las circunstancias, pese a tener el mismo precio (0,99 euros el pack de 250 gramos). Y es que el producto de este supermercado germano, comerciado bajo el nombre Markus, ha tenido peores valoraciones.

A la izquierda, el café molido natural de Aldi y, a la derecha, su homólogo mezcla. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“En el aspecto visual, el café de Aldi es el más oscuro de todos”, lo cual significa que, según la opinión de los expertos, ha sido tostado durante más tiempo para “ocultar defectos”. “Además, me huele a caucho y madera, lo que se corresponde con la oscuridad en el tostado que percibí visualmente”, critica Nolo, a quien el sabor tampoco le ha convencido: “El café natural de Aldi es muy tostado y amargo, pero un amargo negativo, ya que me sabe cenizos, como a humo. Para mí, no es una taza agradable”.

...Alcampo

“A mi juicio, el café molido natural de Alcampo ha sido el peor de la cata”, responde Nolo cuando el periodista le pide que seleccione al peor de los cafés de marca blanca de los supermercados. El motivo: “Aparte del excesivo nivel de tueste, percibo en este café notas medicinales, como yodadas. Sí, parece un café con yodo; no es nada agradable al paladar”.

El maestro tostador Nolo catando el sabor de los seis cafés naturales de las marcas blancas de los supermercados. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Su olor —tanto en fragancia como en aroma— tampoco ha recibido una valoración por parte del experto en café. “He notado fenol cuando lo he olido, lo cual puede estar relacionado con una mayor cantidad de café de la variedad Robusta”, valora Nolo tras olfatear la taza del café natural de Alcampo, comerciado por 0,98 euros (el paquete de 250 gramos) bajo su marca blanca Auchan. Y, efectivamente, el experto está en lo cierto, ya que este café está elaborado a partir de los granos de Robusta. “Yo siempre diré que es mejor un café natural 100% de la variedad Arábica, que uno Robusta”, cuenta Nolo durante la cata.

El café molido natural de…

La cata de café molidos naturales termina. Era el momento de empezar con los mezcla y, como se ha apuntado anteriormente, el maestro tostador Nolo Botana y el barista Pablo Caballero evaluarían los cafés molidos mezcla, tras someterlos a una cata brasileña. Estos cafés, según explican los envases de todas las marcas de los supermercados analizados, mezclan un 50% de café natural con un 50% de café torrefacto, una manera de tostarlo a la que se le añaden azúcares no naturales ni propios del café.

...Mercadona

“El café molido mezcla de Hacendado tiene un tueste más ligero que los demás, al igual que ocurría con el natural”, dice Nolo nada más ver las muestras de café, puestas unas al lado de las otras en la misma mesa de madera. Este café, que cuesta 1,15 euros el paquete de 250 gramos, no obstante, no tendría una buena valoración cuando Nolo pegó su nariz en él: “Me huele, como el de antes, a notas de cáscaras de cacahuete y pipas. Esto no es algo positivo”.

Nolo, experto en café, olfatea una taza de café molido mezcla para poder valorar. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Pero, la calificación del sabor de este café haría que salvase los muebles dentro de lo que cabe. “El café mezcla de Hacendado, me parece más ligero que los demás. Es menos intenso en boca, y me refiero a intensidad como una nota negativa que significa amargor, pues un café no debería tener amargor 10/10 que es lo predomina aquí. En este caso, me sabe a corteza de pan quemado. Aún así, la percepción y peso en boca es más ligera al ser más débil su tueste. Por ello, creo que el café mezcla de Mercadona es el menos malo de todos”, explica el maestro catador de café.

...Dia

Cuando Nolo huele y prueba el café mezcla de Dia repetía que “se parece mucho al de Carrefour y Alcampo”. Y es que, como ha ocurrido con los naturales de Dia y Carrefour —que no con el de Auchan—, los elabora la misma empresa cafetera: Toscaf S.A. “Estos cafés tienen muy baja intensidad aromática”, calificaba el experto tras verter el agua hirviendo en las tazas y esperar cinco minutos. De hecho, “tienen matices muy desagradables en el olfato, cenizosos, que me recuerdan al olor final del tabaco”, exponía con dureza el catador.

A la izquierda, el café molido mezcla de Dia y, a la derecha, su homólogo natural. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“El sabor en particular del café mezcla de Dia es terrible. Es verdad que todos son muy amargos, pero éste es el más amargo de todos. Además, en el paladar me sugiere notas químicas e, incluso, medicinales. Para mí, a pesar de que no recomendaría nunca un café mezcla, este es el peor de todos”, afirma con rotundidad el maestro tostador Botana. Este café, en definitiva, ha sido nombrado el peor de la cata en la categoría de mezcla. Su precio: 2,35 euros el paquete de 500 gramos.

...Carrefour

Pese a que “tampoco es mejor que el de Dia”, el café mezcla de Carrefour (1,15 euros el pack de 250 gramos) ha corrido una suerte algo mejor en su valoración. El maestro cafetero Nolo ha explicado que “a pesar de que el sabor del café mezcla de Carrefour es muy maderoso y amargo, en exceso, no tiene esa nota fermentada que me ha transmitido el de Dia”.

A la izquierda, los granos de café tostado torrefacto y; a la derecha, dos naturales, más y menos tostados. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Pero Nolo no ha podido con su olor. Mientras vertía el agua a 96 grados en la taza ya exclamaba para sí “¡que Dios nos pille confesados!”. La razón: su olfato no podía con el olor que desprendía la infusión de la marca de Carrefour. “En realidad, tampoco me ha gustado nada el café por su excesivo amargor. El de Dia sólo ha quedado atrás por las notas medicinales en el sabor, pero este olía de una manera muy desagradable”, afirmaba el experto.

...Lidl

El café mezcla de Lidl “tiene un olor ligeramente más agradable, como a cítrico, pero muy poco”. Y tras probarlo, “ese olor se correspondía con su sabor, un matiz ácido, quizá, pero para mí es un café de muy mala calidad”, esgrime Nolo, quedándose prácticamente sin argumentos, ya que para él no se salva ningún café mezcla y ninguno tenía “ningún matiz diferenciador”. En este caso, el paquete 250 gramos, comerciado bajo la marca Bellarom, nos ha costado 1,15 euros.

A la izquierda, el café molido mezcla de Lidl y, a la derecha, el natural. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

...Aldi

Nolo, nada más ver el café mezcla de Aldi, dijo que era “el más tostado de todos, lo que puede servir para esconder los malos matices en los cafés”. “Es más, percibo un tueste excesivo que me huele a caucho o madera”, argumenta el profesional del sector del café. “A madera quemada”, insiste. “No me lo llevaría a casa tampoco”, puntualiza, y como los demás mezclas, su valoración sería bastante negativa. En este caso, el paquete, vendido bajo el nombre Markus, cuesta 1,15 euros en la superficie alemana.

...Alcampo

Por último, el de Alcampo, que es el más barato de todos los cafés mezcla de los distintos supermercados. El paquete de 250 gramos vale 1 euro. Pero, nuevamente, “tiene una bajísima intensidad aromática”, cuenta Nolo tras oler el café. “No tiene diferencia respecto con el de Carrefour o Dia, ya que tiene un olor final a tabaco”, endurece la crítica.

A la izquierda, el café molido natural de Alcampo, junto a su homólogo mezcla. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

¿Y su sabor? “Nada más probar el café mezcla de Alcampo no destaqué ningún sabor, ya que tenía una nota química muy fuerte. Pero ahora [tras volver a probarlo según se enfriaba la taza] me sabe más a carbón. Es tan amargo que imposibilita encontrar ningún sabor positivo”, cerraba la cata con esta frase, ya que Nolo es favorable a los cafés mezcla por el grano torrefacto que emplean.

Mejores y peores

Tras hacerles pasar un mal rato a los catadores Nolo y Pablo, ya que “todos lo cafés han sido muy deficientes” era el momento de escoger los “menos malos”. En la categoría de café molido natural el mejor ha sido el de Lidl y, tras él —empatados— los de Carrefour y Dia. El peor, el de Alcampo.

El maestro tostador Nolo y el barista Pablo analizan y comentan los cafés molidos mezcla de los supermercados. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Y, en la categoría de café molido mezcla, el “menos malo” ha sido el de Hacendado, la marca blanca de Mercadona, y el peor, el de Dia. “Los demás no los quiero ni clasificar en el ranking”, bromeaba Nolo al referirse al resto de cafés que han quedado a mitad de tabla.

—Nolo, ¿tú cuál prefieres: el natural o el mezcla?

—En general en los mezclas, como su nombre indica, se mezcla el grano de tueste natural y el de tueste torrefacto, un proceso en el que se le añade una capa de azúcar al grado de café. Serán más oscuros y acabarán siendo más amargos en el sabor y el café debería ser dulce. Por ello, cuanto más natural mejor, ya que el tueste torrefacto hace que el café pierda sus propiedades. Así que siempre me quedaré con el natural.