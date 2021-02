El éxito de la tortilla fresca de Mercadona: lo que esconde uno de los 'hits' de Hacendado

La tortilla de patata es, probablemente, la receta española más popular allende los mares junto con la paella. Un plato tan sencillo como exquisito, que se elabora con tres o cuatro ingredientes (patatas, huevo, aceite de oliva virgen extra y cebolla -en el caso de los concebollistas-) y que forma parte de la tradición de nuestro país. No hay bar a lo largo y ancho de España que no tenga entre sus tapas habituales el clásico pincho de tortilla. Y, desde hace algún tiempo, tampoco hay supermercado que no ofrezca a sus clientes tortillas envasadas.

Desde hace algún tiempo, Mercadona, la cadena dirigida por Juan Roig comercializa con éxito distintas variedades de tortillas frescas envasadas bajo el sello de Hacendado, su marca blanca. Y lo hace en las dos variedades que han dividido a España durante tanto tiempo: con y sin cebolla. "Hemos preferido que sean nuestros clientes quienes elijan. Escoger una u otra es solo cuestión de gustos", explicaba la cadena en un comunicado publicado el pasado mes de agosto en su página web.

¿Con qué ingredientes se elaboran estas tortillas? Si atendemos al listado de la tortilla fresca de patata con aceite de oliva podemos ver que incluye exactamente los mismos que la receta tradicional. Es decir, está elaborada con huevo (en este caso pasteurizado), patatas y aceite de oliva virgen. Asimismo, la tortilla fresca de patata y cebolla con aceite de oliva va un pasito más allá y "añade al sabor suave de la tortilla de patata clásica el sabor de la cebolla frita", según relata Mercadona. Esta última variedad fue incluida entre las cinco mejores tortillas refrigeradas de España, según un análisis comparativo realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado mes de abril.

La tortilla con cebolla que comercializa Mercadona.

El interproveedor que fabrica para Mercadona estas tortillas refrigeradas es Elaborados Naturales de la Ribera, una compañía navarra que cuenta con tres centros de producción en España en los que trabajan alrededor de 500 personas, con presencia en seis países y alrededor de 65 millones de facturación al año. Las versiones que elabora para Mercadona son todas de 600 gramos y con sabores clásicos como los que podemos encontrar en los bares o podemos hacer en nuestros hogares.

¿Es la tortilla refrigerada un alimento recomendable o su composición varía sobremanera frente a la que nos sirven en los restaurantes o la que podemos hacer en casa? Lo cierto es que, al margen de que en casa podemos controlar mejor las cantidades de sal y aceite que utilizamos, las tortillas envasadas suelen ser similares desde el punto de vista nutricional a las caseras. Ahora, conviene tener en cuenta que las patatas, por mucho que se cultiven en la huerta, no son verdura.

"Como pasa con casi todo, la salubridad o no de la tortilla de patatas va a depender del resto de la alimentación, así como de los hábitos que la rodeen", explicaba el dietista-nutricionista y divulgador Daniel Ursúa en otro artículo sobre este plato de EL ESPAÑOL. Es decir, no podemos valorar los hábitos saludables de una persona sin conocer el resto de su patrón alimentario o el ejercicio físico que realiza. Eso sí, Ursúa recordaba que las patatas, el ingrediente principal de la receta, no tienen un aporte en fibra tan alto como el de las verduras y que, al tener también un índice glucémico alto, "aportan poca saciedad".

Así, el especialista recomienda buscar entre los ingredientes de las tortillas envasadas, ya sea la de Mercadona, de Lidl o de Aldi, que utilicen aceite de oliva, y que la cantidad de sal no sobrepasen los 1,5 gramos por cada 100 gramos. "El problema de las tortillas envasadas es que no controlamos ni la cantidad de aceite que se utiliza en su elaboración ni la sal", comentaba el experto. Si acudimos a la etiqueta de las dos variedades que comercializa Mercadona podemos ver que utiliza aceite de oliva y aceite de girasol y que la cantidad de sal por cada 100 gramos es de 1,3 gramos.

¿Podríamos considerar la tortilla de patatas con cebolla un alimento mejor desde el punto de vista nutricional? La respuesta es sí. Lo que sí recomendaba el nutricionista es huir de las versiones con chorizo, con bacon o con jamón cocido, por ejemplo, ya que incluyen alimentos que, efectivamente, perjudican nuestra salud. "A más ingredientes saludables, mejor producto final y más variantes de nutrientes. En cualquier caso, no considero que haya una gran diferencia entre la tortilla con y sin cebolla. Ambas deberían acompañarse con una fuente vegetal como guarnición".