Estas son las mejores pizzas del súper para los 'doctores' de Fratelli: Dia, Mercadona, Carrefour...

La vida pasa deprisa. El trabajo, a veces, nos roba más tiempo del que debería. También, cuando estás con los amigos, el reloj corre rápido. Por eso a veces no podemos o no queremos perder un segundo. Sin embargo, comer es imprescindible y, por ende, debería serlo cocinar. Lo mejor entonces es buscar una solución. La ‘triple b’ es una: algo bueno, bonito y barato. Además, en esas ocasiones donde el paso de los minutos apremia, debe ser algo fácil de preparar. Por supuesto, todos estos requisitos los cumple una de las comidas italianas por excelencia que podemos encontrar precocinadas en cualquier súper: la pizza.

Este plato típico de Italia cuenta con aficionados en todo el mundo, pero elegir la pizza adecuada es complicado. Ante nosotros podemos tener muchos sabores, pero también una gran variedad de marcas. Y esto último puede ser muy importante: la masa es fundamental y los ingredientes utilizados pueden llevarte al olimpo del placer gustativo o bajarte a los infiernos, dejándote un agridulce sabor de boca hasta la siguiente comida. Hay que elegir bien.

Y, todo quede dicho, siendo una receta típica italiana hay que acertar sí o también. Porque si en Italia hay algo sagrado es la victoria. Ya se sabe: vincere non è importante. È l'unica cosa che conta (vencer no es importante. Es la única cosa que cuenta).

Pizzas, las mejores y peores del súper. Javier Carbajal

Así que en EL ESPAÑOL hemos decidido hacer una guía de las mejores pizzas de jamón york y queso y también de cuatro y cinco quesos del supermercado. Hemos comprado un total de 10: mismos sabores y diferentes marcas. ¿El jurado para la cata? Los mejores pizzeros de España en 2020 y los décimos del mundo, los italianos Vittorio (1987) y Riccardo Figurato (1991), cofundadores de los establecimientos Fratelli Figurato.

Marcas y pizzas

Nos encontramos en la Trattoria Popolare – Fratelli Figurato, en Madrid. Entrar en este santuario de las pizzas con las que acabamos de comprar en Mercadona, Aldi, Dia y Carrefour, con todos los respetos a estos productos, podría estar tipificado en el Código Penal. Los hermanos Figurato nos tranquilizan: no son la competencia y, muy de vez en cuando, no están mal. Estas pizzas son un producto de consumo rápido y en casa. Por supuesto, salta a la vista y al olfato, nada tienen que ver con las suyas.

Entre las marcas, una sola italiana: Buitoni. Su composición: jamón york y queso. A ver qué tal. Juega de local y antes de que lleguen todas las pizzas al paladar, es clara favorita. Ganar en campo italiano, ya se sabe, suele costar sangre, sudor y lágrimas. Veremos cómo se portan el resto.

Las 10 pizzas elegidas para hacer este reportaje por EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

La otra marca fuera de las de los supermercados mencionados anteriormente es Casa Tarradellas. La catalana es la otra favorita. Pero los partidos se ganan en el terreno de juego, nadie vence sin bajarse del autobús. Bueno, en este caso, sin salir del plástico.

Explicado esto, todo presto. Al horno las participantes, con el tiempo de cocción recomendado en cada paquete y a la misma temperatura.

Cata de pizzas cuatro quesos

Para esta cata se han utilizado cinco productos similares: la pizza cuatro quesos de Mercadona (2,39 euros), la de Dia (1,99 euros), Casa Tarradella (2,64 euros), Carrefour (2,10 euros) y la cinco quesos de Aldi (1,99 euros).

Cata de las pizzas de cuatro quesos por parte de los hermanos Figurato. Javier Carbajal

— Riccardo, ¿qué es lo más importante en una pizza?

— Lo más importante en nuestra pizza es la masa. Es lo principal en cualquier pizza. Si tenemos una buena masa que esté bien fermentada y demás, irá bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos una masa que no es 100% napolitana, sino de Caserta, que es una ciudad al lado de Nápoles. Ahí es de porte más grueso. Nosotros lo hacemos así. Eso lleva un trabajo de fermentación distinto, primero frío, luego la sacamos, mucho tiempo de fermentación (unas 48 horas).

Vittorio apunta que es importante fijarse en el grosor de la pizza para conocer el tipo de masa. Los hermanos concuerdan en que, en el caso de las pizzas de supermercado, es importante mirar bien en los ingredientes. No obstante, ante masas similares al ojo humano, lo mejor es probarlas.

Sobre la mesa, todas ya en posición, tiene mejor presencia para los doctores italianos la de Casa Tarradellas. Sobre todo por el aspecto blanco de su queso una vez horneado. Similar es la de Hacendado. Al final, es la marca catalana la que produce las pizzas de Mercadona, por lo que, como dirían en Andalucía, son primas hermanas.

Los hermanos Figurato prueban las pizzas de cuatro quesos. Javier Carbajal

La que peor aspecto tiene a priori es la de Aldi. El queso ha tomado un color tostado, pasando a tener una apariencia de pizza de atún. “Eso significa que tenía mucha grasa dentro y es una mozzarella más industrial”, expone el pequeño de los hermanos Figurato. Ya sólo falta probarlas para comprobar si se cumplen las expectativas.

Riccardo se lleva la pizza de Casa Tarradellas a la boca y lo primero que dice es “desilusión”. A pesar de que les ha gustado, esperaban mucho más de la marca favorita en esta cata. “Me la esperaba más crujiente y con más sabor”, comenta el experto.

Luego llega la prueba de los productos de Carrefour y Mercadona. El súper francés tiene, a valoración de los hermanos, algunas especias más y un sabor un poco más pronunciado. La marca española cuenta con un producto similar al de Casa Tarradellas -Vittorio llega a señalar en un momento de la cata que para él son el mismo-, aunque un poco menos crujiente y más seco.

Dia está en terreno de nadie. “Es muy plasticosa. El queso parece plástico duro”, comentan durante la prueba los hermanos Figurato.

Imagen de los trozos de pizza catados. Javier Carbajal

Llegado el turno de la última: la cinco quesos (cuatro según el ticket de compra) de Aldi. “Pizza surprise”, comenta entre risas el pequeño de los Figurato por el color que ha tomado tras ser cocinada. “Ahora se posiciona la primera...”, bromean.

Nada más lejano a la realidad. Si la valoración a simple vista era mala, la cosa no mejora cuando estos expertos la prueban. “Tiene orégano, que le da un poco de sabor, pero no, no… Seca y nada de sabor. La mozzarella es inexistente. No sé qué estoy comiendo, básicamente, aunque tiene mucho orégano”, comentan los pizzeros.

Al final, la clasificación es la siguiente: (1) Casa Tarradellas, (2) Carrefour, (3) Hacendado, (4) Dia y (5) Aldi.

— Vittorio, ¿por qué esta clasificación?

— La que ha destacado sobre las otras ha sido la de Casa Tarradellas. Lo que más nos ha gustado ha sido la masa. También el queso, que es bastante suave, y el toque de aceite que le da más jugosidad. Con la de Carrefour, la salsa de tomate tiene algo de orégano, que le da un sabor particular y más fuerte. Hacendado, por el queso. La masa es menos crujiente con respecto a las otras dos, pero el sabor final es bastante equilibrado”.

Calificación final de las pizzas cuatro queso. Javier Carbajal

— ¿Y la peor?

— La peor de la clasifica, Aldi. El queso chicloso, casi duro, se ha puesto negra, no tiene sabor y es difícil de comérsela. Y es seca. El resultado final no la hace agradable de comerse.

Pizzas de jamón york y queso

Segunda ronda. El color del jamón da un toque especial a estas pizzas. Entran mejor por el ojo, aunque habrá que comprobar su sabor. Para esta cata se han utilizado cinco productos similares: la pizza jamón y queso de Aldi (1,87 euros), Carrefour (2,10 euros), Buitoni (3,13 euros, de congelador), Dia (1,99 euros) y Mercadona (2,35 euros el pack de dos pequeñas).

A primera vista, gana la italiana. Buitoni encabeza una lista que continúan en orden Dia, Aldi, Carrefour y Mercadona. Aquí habrá más sorpresa una vez sean probadas las pizzas por los expertos.

Los hermanos Figurato cortan las pizzas de jamón york y queso. Javier Carbajal

La de Buitoni decepciona en la primera prueba a pesar de jugar en casa. Los italianos son duros con los suyos: “Nada crujiente la masa. Luego, la salsa de tomate parece kétchup y está salada. El queso no ha venido hoy”.

Las pruebas se suceden. La de Aldi tiene más sabor esta vez y no tan mala pinta, la del Dia pasa el corte y por un momento se coloca primera, el producto de Carrefour mejora su aspecto y, por último, llega la sorpresa.

La de Mercadona había sido colocada en última posición por aspecto, pero gana en el sabor. Imbatible. “Me recuerda a una barbacoa. Tiene como jamón ahumado. Creo que esta es mejor que las otras. Es más crujiente. El jamón tiene un punto de ahumado, como si fuera un lacón. Le da más sabor. Destaca un poco más. Pasa a ser la primera”, se entrelazan las frases de los hermanos.

Vittorio y Ricardo, de izquierda a derecha, prueban la pizza de Buitoni. Javier Carbajal

Es el tiempo de descuento y, por el momento, la italiana es la última clasificada. Sin embargo, hay saque de esquina en el último suspiro de encuentro favorable al producto azzurro. Recuerden: vincere non è importante. È l'unica cosa che conta.

Vittorio pide a su hermano otro trozo de la pizza de Buitoni. Riccardo habla primero: “No es una masa crujiente, pero comparada con las demás, es diferente. Quizás se quede en segunda posición”. El mayor de los Figurato discrepa, no le otorga tanto ascenso, aunque la hace escalar hasta la coloca en el podio. Se prueban el resto de pizzas de nuevo y, ahora sí, llega la clasificación final con remontada incluida.

La pizza de Mercadona ha salido vencedora de esta cata. Le siguen la de Carrefour y Buitoni. Como colista, el producto de Dia.

Cata de las pizzas de jamón york y queso. Javier Carbajal

— Riccardo, ¿cuáles es la mejor elección?

— Nos ha sorprendido que la estética no se ha correspondido con el sabor. Para nosotros gana Hacendado porque tiene un jamón más ahumado. La segunda es la de Carrefour, porque le han echado algo más de orégano que las demás marcas y le da un toque distinto. Un toque menos crujiente, pero igualmente rica. La tercera es Buitoni. Cambiamos la masa, no es crujiente, es blandita. Y la salsa de tomate tiene dulzor, pero se coloca en tercera posición.

— ¿Y la peor?

— La última es la de Dia. No tiene sabor, la masa parece cartón y está muy muy salada.

— ¿Podríais hacernos una clasificación global?

— La mejor es la de Casa Tarradellas 4 quesos. En definitiva, las de 4 quesos son todas mejores que las de jamón y queso, aunque no lo parezcan a simple vista.