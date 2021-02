Estos son los mejores chocolates con leche del súper según la 'doctora' Helen: Lidl, Mercadona…

Si hay un producto que vuelve locas a las personas más golosas es el chocolate. Da igual la edad; da igual el género; da igual dónde haya nacido… Simplemente da igual. Esta pasta derivada del cacao triunfa en España y punto. Y es que en este país cada español consumió en 2019 —último año con datos consolidados— 3,5 kilogramos de chocolate de media. De todos los tipos, pero cómo no, uno de los más demandados es el de tableta. ¿Quién diría que no a una onza si un familiar o amigo se la ofrece desinteresadamente? Muy pocos.

Pero claro, son incontables las variedades de tabletas de chocolate que hay en los supermercados: con leche, negro, blanco, con almendras, con naranja, con menta… Podríamos no parar nunca esa infinita lista. Aún así, una cosa es clara, “la categoría más vendida del mundo es la de chocolate con leche”, explica a EL ESPAÑOL Helen López, directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid desde 2019.

Por ello, después de que este diario acudiese a expertos en barras de pan, pan de molde, café, leche, pizza, aceite de oliva o cerveza para que desvelen cuáles son, a su juicio, los mejores y peores productos en sus categorías de los supermercados, ahora ha decidido consultar a una analista sobre el chocolate. Concretamente, del chocolate con leche, porque, de algún modo, el gusto por esta clase es el más transversal.

Así que este periódico se ha puesto manos a la obra y ha acudido a la tienda La Colonial de Eureka para tener una dulce conversación sobre chocolate con Helen López. “Soy periodista gastronómica y me he especializado en chocolate”, explica la experta afincada en Madrid desde hace 15 años. “Como mi país, Venezuela, es un gran productor de cacao y hay una amplia cultura chocolatera, en 2011 decidí especializarme en este producto”, cuenta la actual directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid.

Sin embargo, todo empezó con una “formación autodidacta”, ya que al principio, la experta Helen comenzó a aprenderlo todo acerca del derivado del cacao “mediante viajes a las principales ferias europeas del chocolate de Europa como las de Ámsterdam, Londres o París”. Allí, poco a poco, fue escalando en este saber chocolatero hasta que la Universidad de Harvard llamó a su puerta: le habían becado para especializarse en chocolate en el Fine Cacao and Chocolate Institute.

Helen López, directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid, huele cada onza antes de probarla. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Todo ello, le ha dado la experiencia necesaria para organizar multitud de eventos y catas especializadas en chocolate y, en última instancia, sus conocimientos han llevado a la experta a dirigir el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Ahora, la analista Helen López prueba las tabletas de chocolate con leche de algunos de los principales supermercados de España (Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo) para contar a este diario sus conclusiones.

Eso sí, antes de comenzar, explica que “un chocolate con leche, tradicionalmente, solía tener un 25% de cacao y el resto es azúcar, leche y otros componentes. Pero, ahora, estamos viviendo una tendencia en la que vemos que casi todos tienen un 30 ó 40% de cacao, ya que el consumidor final cada vez demanda más los chocolates oscuros”. De hecho, algunos, como el de Mercadona o Carrefour, tienen más de ese 30% de cacao del que habla Helena.

Mercadona

La tableta de chocolate con leche de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Lo primero que hace la experta a la hora de analizar cada tableta chocolate es observar con minuciosidad sus envases, ya que “las tabletas que estén en un envase de plástico pueden adquirir esos matices desagradables del envoltorio”. De ahí que muchas de ellas suelan tener dobles envoltorios como con papel de aluminio”. La de Mercadona (0,65 euros la tableta de 150 gramos) no lo tiene.

Además, se fija en la información nutricional del envoltorio y algo le sorprende: “Es curioso que en este caso tiene pasta de avellanas, pero, para mí, es un error que no lo indique en la parte delantera, ya que es un alérgeno fuerte y muchos consumidores no se fijan en los componentes de los productos”. Y, pese a que el chocolate Classic (chocolate con leche) de Hacendado, la marca blanca Mercadona, cuenta un mínimo de 30% de cacao “no dice qué parte del porcentaje es licor de cacao [chocolate puro en forma líquida] y qué parte es polvo de cacao, que es lo más barato del cacao, ya que son los residuos. El licor cuesta el doble o el triple que el polvo”, esgrime.

La analista Helen, antes de abrir cada tableta de chocolate, lee su información nutricional. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Tras observar el envase, la experta Helen abre el chocolate y examina la tableta. “A nivel visual es brillante, lo cual es un aspecto positivo y me parece una nota linda que en cada onza hay un grabado de la fruta del cacao. No le encuentro defectos, salvo que es una tableta grande y, cada vez, la industria hace que sean más pequeñas”, explica. Después, con cuidado, parte una onza y se la lleva a la boca para degustarla con los ojos cerrados para concentrarse mejor en sus matices.

—¿Qué tal le sabe?

—Tiene un sabor con muchas notas de chocolate, pero no de cacao. Me recuerda mucho a la bollería y a los bombones y, sobre todo, noto el sabor de la leche que lleva. Sabe como la leche malteada. En general, me sabe más a un cacao en polvo con grumitos que a una tableta de chocolate con leche.

Dia

La tableta de chocolate con leche de Dia. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“El chocolate con leche de Dia [1,19 euros el pack con dos tabletas de 150 gramos] es más oscuro. A lo mejor, en este caso, tiene más cacao. Es lo que se puede apreciar en la fase visual. También es brillante”, analiza la catadora Helen. “Me llama la atención que el componente más abundante es el del azúcar”, dice tras leer la información nutricional.

Acto seguido, Helen lleva la tableta hacia su experta nariz para poder olfatear los atributos de esta tableta de chocolate con leche. “Éste me huele mucho a leche y no es un dato positivo, ya que tendría que oler más a cacao”, critica la analista. No le ha convencido esta tableta en el olfato, pero la valoración de este chocolate mejoraría cuando inicia la fase de degustación.

Helen López, periodista gastronómica especializada en chocolate, explicando cada uno de los atributos de las tabletas. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“Este sabe más a cacao, no es una cosa exagerada, pero se siente en boca. Sin embargo, sigue sabiendo parecido al cacao en polvo, incluso, a una crema untable como la Nocilla. Pero bueno, sabe algo más a cacao”, explica la analista. Por esta razón, Helen coloca a la tableta de Dia en el segundo lugar en el ranking final.

Carrefour

Nuevamente, Helen aprecia —y critica— que una tableta de chocolate como la de Carrefour (0,66 euros la tableta de 150 gramos) tenga “como primer ingrediente al azúcar”. Eso sí, le sorprende gratamente que, a diferencia del de Mercadona y el de Dia, éste tenga un segundo envoltorio de papel de aluminio, el cual evita que se puedan transmitir al chocolate las notas negativas a plástico.

La tableta de chocolate con leche de Carrefour. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Cuando abre el envoltorio y parte la tableta para probar una onza, Helen no escucha el snap [un sonido que indica un buen tratamiento del chocolate] de la misma forma que lo había hecho con los anteriores. “Esto significa que la grasa del chocolate no es uniforme. De hecho, me indica, sin probarlo, que tiene poco licor de cacao y más polvo de cacao”, arguye la catadora. Es una intuición que confirma al tocarlo, ya que “el polvo se queda en las manos”.

—Helen, ¿qué tal el sabor de esta tableta?

—En boca, nuevamente, me sabe como un cacao en polvo; como una harina malteada. Esto es una nota negativa, ya que le falta cremosidad. Es curioso que no se funde. Es seco y su sabor desaparece rápidamente y no cubre en boca. De hecho, el polvo de cacao empleado para su elaboración ha provocado que se me haya creado una película en los dientes.

Lidl

La tableta de chocolate con leche Fin Carré, la marca blanca de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

La tableta de 100 gramos de chocolate con leche Fin Carré, la marca blanca de Lidl, ha costado 0,39 euros. A Helen, nada más coger el paquete, le sorprende —y agrada— que tenga el sello Fair Trades (comercio justo), pero le deja de agradar al comprobar que esta tableta no tiene un segundo envoltorio que la proteja del envase de plástico.

“A nivel visual es más claro que los otros, pero sigue siendo brillante. Eso sí, en este caso que sea tan claro es algo negativo”, explica la experta al observar la tableta de Lidl. Pero al manipularlo, ese juicio en su color pasa a un segundo plano: “Este chocolate se funde, lo cual indica que hay grasa y eso es algo muy positivo”. Helen estaba sorprendida que algunos de sus antecesores eran excesivamente “arenosos” y este chocolate no, por lo que le otorgaría, al final de la cata, la medalla de plata en la clasificación.

Un onza de chocolate sobre la mesa de la tienda La Colonial de Eureka. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿En boca se mantiene esa buena sensación?

—Bueno… me sabe más mantequilla y a Nocilla que a cacao, la verdad. Sabe a grasa con azúcar y aromatizantes. Es rico porque sabe a mantequilla; me recuerda a un sabor malteado, pero poco a cacao.

Aldi

“Mira, en la parte delantera de esta tableta se ha empleado una táctica comercial que se emplea en algunos chocolates con leche para gourmetizarlos: poner de dónde es la leche y no hablar del cacao. Es algo cuestionable, ya que en el fondo es producto derivado del cacao. Me parece bien que digan que la leche es alpina, pero echo de menos que hablen del chocolate”. Esas han sido las primeras palabras que le ha dedicado la experta Helen al chocolate con leche Schogetten, la marca blanca de Aldi (0,99 euros el paquete de 100 gramos).

La tableta de chocolate con leche Schogetten, la marca blanca de Aldi. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Tras ello, abre la cajita y saca una serie de onzas, ya que en este caso ya están partidas directamente cosa que no agrada a la analista. “A nivel visual, este chocolate tiene un color excesivamente claro, lo cual es hasta raro, ya que los chocolates con leche de Gran Consumo tienen un tono similar y éste es más claro de lo habitual”, explica.

—¿Qué tal le huele y le sabe este chocolate?

—En nariz, me huele mucho a leche y a aromas artificiales… tiene como notas alcohólicas que me recuerdan a la crema de Baileys. Es interesante... huele bien, pero en ningún caso huele ni a cacao ni a chocolate. Y, de sabor, es dulce, pero no sabe a cacao.

La analista Helen inspecciona el aspecto físico de cada onza de chocolate que prueba. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Las valoraciones al chocolate de Aldi, en general, han sido negativas por lo que, en este ranking, Helen lo ha calificado como el peor.

Alcampo

Llegaba el momento de que Helen probase el chocolate de Alcampo (0,73 céntimos la tableta de 150 gramos) y, como era ya habitual —salvo en las tabletas de Lidl y Aldi—, el gran tamaño de la tableta no le agradaba mucho a la experta. Pero, a partir de ahí, las valoraciones para el chocolate con leche de Auchan, la marca blanca del supermercado francés, sólo mejoraron.

“El color es muy homogéneo y ligeramente más oscuro que el resto, pero me gusta”, cuenta la experta al observar la tableta fuera de su único envoltorio de plástico. Y llegado el momento de partirlo, suena ese snap que tanto agrada a los catadores de chocolate. “Este sí suena, lo que significa que tenemos una masa con un poco más de firmeza. Quizá este tenga algo más de licor de cacao”, pronosticaba Helen. Al olerlo, la experta dice que se percibe algo más el cacao que en otros.

La tableta de chocolate con leche de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Qué tal su sabor?

—Este me sabe mejor que los anteriores, ya que se siente el cacao. Es verdad que tiene notas malteadas, pero es el que más me sabe a cacao y, sobre todo, no queda tan arenoso como otros —sentenciaba Helen, quien daría como ganador al chocolate de Alcampo.

Mejores y peores

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al especialista en chocolates, Helen López, que haga un ranking de las mejores tabletas de chocolate con leche probadas. Y la conclusión de la directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid no deja lugar a dudas: “La mejor ha sido la de Alcampo; después, la de Dia y; en tercer lugar, la de Lidl”.

El chocolate con leche de Mercadona, para la catadora, ocuparía el cuarto lugar de la clasificación, “casi empatado con el de Carrefour —quinto—, ya que ambas tabletas son muy arenosas”. La peor, a su juicio, ha sido la de Aldi porque “no sabe a cacao”.

Las seis tabletas de chocolate con leche de los supermercados analizadas en la cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

