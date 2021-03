Los radares que más miedo meten y no te pueden multar: los tipos para conocer el bulo

En torno a los radares de tráfico han surgido desde hace años numerosos bulos. Si bien es cierto que la lista de la DGT es extensa y cada año se amplía, no todo lo que vemos en las redes sociales o nos llega por mensajes al móvil es verdad.

La plataforma SocialDrive ha hecho un repaso de todos ellos para que podamos distinguir lo que es verdadero de lo falso. Así, la revista autopista.es nos cuenta cuáles de los últimos radares virales más curiosos que circulan son falsos o, siendo verdaderos, no se encuentran en España y sancionan o son experimentales en otros países. Aquí viene el listado. Atento.

Circula la imagen de un radar insertado en un poste SOS en el arcén de la carretera. En este caso, SociadlDrive nos explica que sí existe, pero este método no corresponde a las administraciones españolas. Este radar de poste está localizado en Suiza.

Radar de poste SOS EE

SocialDrive nos descubre también un curioso guardarraíl, con un radar en su interior. Aunque es verdad que la DGT, por ejemplo, usa este elemento de protección para “enganchar” algún tipo de pequeño radar, como los Veloláser, en esta ocasión hablamos de un bulo. Es un montaje, así que es totalmente falso y no existe en España.

Radar Guardarraíl. EE

Con respecto a los radares 'de basura' (aquellos radares móviles que aprovechan contenedores de basura para taparse o como parapeto para que algún agente no sea visto) tenemos que decir que en España todavía no se han empezado a usar. Sí, en cambio, en países como Alemania, Holanda o Francia. Si lees que están en nuestro país, que sepas que es un bulo.

Otra imagen de radar que seguramente has visto alguna vez hace referencia a un coche con una baca en su techo. Supuestamente, este elemento de carga sirve para camuflar un cinemómetro en su interior. Pero tampoco es cierto. Es otro de los muchos bulos que circulan sobre cinemómetros y prácticas ocultas de la DGT.

Otro clásico: un radar oculto en un remolque, en un tráiler, en un arcén o a un lado de la carretera sirve para multar. Pues no, en este caso no es un bulo. Existe… pero no en España. Holanda sí los utiliza.

La revista autopista.es termina el repaso que ofrece SocialDrive con un radar oculto en la puerta de un vehículo que circula por las carreteras. Tampoco existe esta práctica en España, aunque sí los hemos visto insertados en el frontal de vehículos de Suiza.