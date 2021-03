La DGT ya dispone del nuevo carnet por puntos, con más multas y balizas: la ley de Tráfico avanza

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al segundo paquete de reformas en materia de Tráfico, tras anunciar los primeros cambios el pasado mes de noviembre. Entre las nuevas medidas propuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y aprobadas por el Ejecutivo destaca la modificación del carnet por puntos, el endurecimiento de varias sanciones como usar el móvil o, también, la sustitución de los triángulos de emergencias por las luces V-16.

Así, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha informado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros dos importantes cambios en materia de seguridad vial. Por un lado, la modificación del carnet por puntos, vigente desde 2005 y, por otro, la reforma del auxilio en carretera.

Respecto al sistema de carnet por puntos, la reforma ya fue validada por el Ejecutivo en una primera vuelta en noviembre pasado y este martes ha vuelto a la mesa del consejo tras obtener los informes favorables de los ministerios de Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Trabajo y Economía Social, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Política Territorial, así como del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Sanciones más duras

Así, con el objetivo de que la reforma esté en vigor antes de que acabe 2021, el Ejecutivo lo remite al Congreso de los Diputados para que inicie su tramitación parlamentaria. De esta manera, son varios los aspectos que modificará la nueva ley aprobada por el Gobierno y, sobre todo, destaca el endurecimiento de varias sanciones.

En la nueva legislación, por ejemplo, no se multará de la misma manera a un conductor que use el móvil con el dispositivo en la mano que a uno que lo haga sin sujetarlo. Así, aumentan de tres a seis los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano el móvil. No obstante, se mantiene la multa de 200 euros y de tres puntos de sanción si el infractor usa el móvil pero no lo tiene en la mano.

Pero no sólo eso, el nuevo paquete de medidas en materia de Tráfico trae también sanciones más duras en varios ámbitos. En el de la velocidad, por ejemplo, "llevar en el coche" dispositivos de detección de radares se considerará una "infracción grave" que se sancionará con 500 euros y la detracción de tres puntos de carnet, aunque no se use. "Es difícil de entender que una persona pueda tener este aparato en el coche y que nunca lo utilice, por ello, sólo llevarlo puede ser motivo de sanción", ha indicado más de una vez el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

También, otra medida que tiene que ver con la velocidad es la supresión de poder rebasar en 20 kilómetros por hora el límite para poder adelantar a otros vehículos en carreteras convencionales. Esto ya se "había eliminado en todos los países de la Unión Europa y España era el único país que lo permitía". Esto se traduce en que si usted está circulando tras un vehículo que viaja a 90 kilómetros por hora no podrá alcanzar los 110 para adelantarlo si están en una vía secundaria. De lo contrario, puede ser sancionado.

Más cambios

Además, el Gobierno, en el nuevo paquete de medidas, eleva de tres a cuatro los puntos a detraer por no hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección. Y, además, incorpora como causa de la pérdida de esos puntos el hecho de no hacer uso de los mismos de forma adecuada.

También, unifica en un plazo de dos años el tiempo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos, siempre que no se haya perdido todo el saldo. Pese a ello, se podrán recuperar dos puntos del carnet por la realización de cursos de conducción segura certificados por la DGT. No obstante, la recuperación de esos puntos no será efectiva hasta que entre en vigor la regulación de las condiciones que deben cumplir tales cursos.

Y, como se había anunciado, la DGT también se pondrá ojo avizor en los exámenes. De este modo, utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados en los exámenes de conducir se considerará una infracción muy grave, sancionada con 500 euros y seis meses sin poder presentarse de nuevo.

Adiós a los triángulos

El Consejo de Ministros, además, ha acordado también la modificación del Real Decreto de Auxilio en Carretera, lo que se traduce, como medida destacada, en la progresiva sustitución de los triángulos de emergencias por las luces de emergencia V-16. Pese a ello, el cambio no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2026. Hasta esa fecha podrá "convivir" con el actual sistema, según establece el Real Decreto aprobado este martes.

Esta nueva señal garantiza su máxima visibilidad y comunicará su activación, desactivación y geoposicionamiento al Punto de Acceso Nacional en materia de Tráfico y Movilidad, lo que aportará mayor seguridad, ya que la colocación de los triángulos conlleva tener que salir del vehículo para su colocación. Y es que entre 2018 y 2020 un total de 42 personas fallecieron en vías interurbanas tras haber bajado del vehículo.

De ahí que Interior haya acometido la reforma y la progresiva sustitución de los triángulos de emergencia que han acompañado a los españoles desde en 1999, cuando la DGT estableció la obligatoriedad de portar en el coche estos dispositivo que, ahora, están vistos para sentencia.

