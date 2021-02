Abrimos la nevera de Lydia Lozano con sus 10 productos: "¡Mercadona, mejora la tortilla!"

Lydia Lozano (Madrid, 1960), periodista española vinculada a la prensa rosa desde hace años, ha participado en multitud de programas televisivos: se ha tirado desde un trampolín en ¡Mira Quién Salta!, ha colaborado en Supervivientes, Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones, La Última Cena... Pero el programa por el que es más conocida es, sin duda, Sálvame, donde lleva más de 10 años.

Precisamente por eso, por su exposición mediática en televisión, se conocen muchas cosas de ella. Pero jamás Lydia ha abierto su nevera.

Después de que dos grandes del mundo de la comedia —Flo y Joaquín Reyes— descubriesen su frigorífico a EL ESPAÑOL, Lydia se ha unido al reto y cuenta lo que nunca puede faltar en ella y lo que nunca comprará.

—¿Qué relación tiene con su nevera?

Mi nevera no la controlo yo. La controla mi marido. Así que nunca encuentro lo que yo quiero. Tiene dos cajones, uno arriba y otro abajo, y como el de abajo está medio congelado, entonces ahí meto el agua. Eso es requisito indispensable. El agua (1) tiene que estar siempre fría. Bueno, el agua y todas las bebidas; tengo una neverita aparte en la que tengo mis latas de Coca-Cola (2) y mis cervezas. Y siempre tienen que estar heladas.

—¿Le gusta alguna cerveza en particular?

Cruzcampo, yo soy muy andaluza para eso.

—¿Qué no le falta nunca a su nevera además de Cruzcampo y Coca-Cola?

Lo que no puede faltar nunca en mi nevera son las latas de conservas: anchoas (3). Siempre hay anchoas en mi nevera, porque siempre que hago una cena las pongo de aperitivo. Los berberechos y las aceitunas (4) tampoco pueden faltar, y además en envase grande. El champán (5) tampoco falta. Aunque la gente no lo pide normalmente en la calle, llegan a casa y me dicen: "¿No tendrías un poquito de champán?". Y me gusta que tengan su copita de champan superfría.

—¿Y de las salsas? ¿Es fan?

No soy muy de salsas, pero en casa siempre hay mojo, mostaza (6), mayonesa y keptchup.

—¿Qué prefiere, dulce o salado?

Salado siempre. Aunque tengo también helados sin azúcar (7) en el congelador.

—¿Qué más tiene en el congelador? ¿Le gustan los congelados?

Sí. Lo bueno de los congelados es que los tienes ahí y los puedes sacar en cualquier momento. En el congelador tenemos salmón, merluza, carpaccio, pollo... y hielo (8). Soy adicta al hielo. En el último cajón siempre tengo hielo por si viene alguien a casa y quiere bebida fría.

—¿Quién hace la compra en su casa?

Normalmente la hace mi marido. Como somos dos y a veces es dificil calcular, la hace casi todos los días.

—¿En qué súper?

Yo siempre le digo que vaya a Mercadona, pero él es fan de Alcampo.

—¿Qué no comprará jamás?

Uff.. que no compraría jamás… callos a la madrileña congelados. Nunca los he probado, pero creo que nunca los probaría.

—¿Se ha sentido estafada con algún producto?

Pues sí. Las tortillas de patata, y no voy a dar marcas, están todas malísimas. Vienen como un mazacote y por mucho que las metas en el microondas nunca se quedan medio crudas... así como deshechas. Recomiendo a todos los supermercados que las mejoren, incluso la de Mercadona, que mira que soy fan de este supermercado, pero no: la tortilla de patata la tiene que mejorar.

—¿Es cocinitas?

Soy cocinitas, lo que pasa es que mi marido se ha aficionado a la cocina y como yo llego muy tarde él es el que cocina. Aunque para ir a trabajar hay veces que casi ni como, soy más de picotear algo, soy muy fan de los aperitivos.

Lydia Lozano.

—¿Algo más aparte de las latas para los aperitivos?

Sí, nunca falta embutido, un buen queso o espárragos (9).

—¿Su plato estrella?

Todo lo que sea con pollo, especialmente el wok de pollo. Me encanta el pollo con muchas verduras: pimiento rojo y pimiento verde.

—¿Es muy de verduras?

Si, las verduras sí que me gustan, menos las acelgas y las espinacas. Pero en cambio en casa hay poca fruta.

—¿No le gusta la fruta?

Sí, me gusta. Cuando me la regalan hago la ola pero no suelo tener fruta. Si hay es en verano: el melón, la sandía… las tendría todo el año.

—¿Es muy consumista?

Nada. A ver… no me gusta ir de compras, por ejemplo. Ninguna amiga mía puede contar conmigo para ir de tiendas una tarde. A mí me dicen de una comida o un aperitivo y ahí me tienen, pero las compras de ropa y zapatos me parecen superaburridas, no sé si por trabajar en la tele... A mí lo que más me gusta es conocer restaurantes nuevos.

—¿Ha cambiado mucho su nevera desde hace 20 años hasta ahora?

No. En mi casa siempre ha habido jamón de york (10), queso… Bueno, antes siempre había pan de molde. Ahora no lo hay porque engorda muchísimo y me los comía como si no hubiese un mañana. Era un vicio. Además tenía que estar aplastadito con la mano… me encantaba.

—¿No tomas sándwich entonces?

Al revés, me encantan los sándwiches. Me encantan los sándwiches de Mallorca que los han quitado y me han hecho polvo. Hay que reivindicarlo para que los vuelvan a tener. Para mí lo mejor después de una analítica de sangre era desayunar los sándwiches de Mallorca y fui, y ya no estaban. Me deprimí. Ahora son todos con pan integral… A mñi me gustaban los de antes.

—¿Algún sandwich en especial?

Me gustan todos. Los de Rodilla, los de la máquina de Telecinco me encantan... Cuando la cena de Sálvame Deluxe no me gusta me compro un sándwich de la máquina. Mi favorito es el de jamón y queso porque el de salami lleva hierbas y no me gusta.

Sandwiches de Rodilla.

—¿Y hay alguna comida más que no le guste?

La trufa. Odio la trufa. Jamás verás algo de trufa en mi nevera. Creo que se ha puesto de moda para quitarle el sabor auténtico a la comida. Se te queda la trufa como el ajo, para toda la noche. En cambio me encanta la pimienta.

—¿Si tuviera que recomendarle un producto a un político, qué producto sería y a qué político?

No hablo de política. Pero creo que deberían de comer algo que no les haga vomitar insultos en el Congreso. Si hubiese algo que les hiciese unirse y arreglar esto se lo recomendaría.

—¿A quién nominaría para que nos enseñe su nevera?

Me encantaría saber qué tiene Emma García en la nevera. Es una mujer que se mantiene siempre en el mismo peso.

